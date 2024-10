El gobernador de La Rioja Ricardo Quintela presentó una medida cautelar en la Justicia Federal para que lo habilite a competir por la presidencia del Partido Justicialista contra Cristina Kirchner, luego de que la Junta Electoral del partido rechazara su candidatura.

El recurso de apelación lleva las firmas de Jorge Raúl Yoma, Daniel Hugo Lleramnos y Sandra Inés Vanni, apoderados de la lista "Federales un grito de corazón" y apunta contra la Resolución Nro. 6 de esa Junta, con la finalidad de su elevación al Juzgado Federal con competencia Electoral, conforme a las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación exponemos.

Interna del PJ: el planteo de Ricardo Quintela para poder competir con Cristina Kirchner

La Junta Electoral había rechazado por unanimidad la lista del gobernador de La Rioja, por no tener avales suficientes, y le dio un plazo de 24 horas para "corregir las deficiencias".

Al respecto, el documento presentado por Quintela y sus apoderados rechaza "la recusación planteada; y el recurso de reposición deducido por encontrarse lo decidido ajustado a derecho y no conceder la apelación subsidiaria.

"No suspender el curso de este proceso electoral, debiendo proseguir el mismo según su estado; Cuarto: No oficializar la lista "Federales, un grito de corazón" por no reunir los requisitos reglamentarios", entre otros.

"Se deja pedida además, Instrucción Suplementaria a los fines de que puedan declarar como testigos de la presentación documental del 19 de noviembre de 2024 a la hora 23:51. Todo ello de conformidad con los fundamentos que a continuación se exponen", argumenta.

El texto agrega, además, que la "resolución de la Junta Electoral al rechazar la oficialización de la Lista que representamos, causa gravamen irreparable pues afecta derechos políticos y garantías constitucionales, a candidatos y electores. Ya que de lo contrario se convalidaría lo resuelto por la Junta Electoral del Partido Justicialista, al rechazar la Oficialización de la lista "Federales, un grito de corazón".

Las críticas de Ricardo Quintela a la Junta Electoral

Luego de que se conociera la resolución que rechazó su candidatura, el mandatario riojano apuntó directamente contra la Junta Electoral y señaló que hay una "caza de brujas" en su contra. "Era tiempo de terminar con los viejos métodos, con las mismas mañas y las formas con las que se habían decidido las cosas en los últimos años de la vida partidaria y de la dinámica de tomas de decisiones incluso en la conducción de nuestras alianzas y frentes electorales", comenzó en un comunicado.

"La decisión que acaba de tomar la Junta Electoral del Partido Justicialista viene a reafirmar que eso que veníamos a cambiar está vivo, enquistado y sigue siendo la forma de hacer política de un conjunto de dirigentes que creen que se pueden llevar todo puesto con maniobras, argucias legales y chicanas reglamentarias", profundizó, y redobló la apuesta al señalar que hay "compañeros" que "no estuvieron, no están y no estarán dispuestos a competir democráticamente, aquellos que siguen creyendo que la política es sometimiento".

Por medio del texto emitido por "Federales: un grito de Corazón", Quintela acusó a la facción representada por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de haber influido en el proceso electoral para evitar que pudiera desarrollarse la interna. "Desde que un grupo de compañeros empujaron a Cristina a irrumpir en el escenario de la disputa electoral interna del partido, lo que podría haber sido un camino de apertura, participación y democracia se convirtió en un tortuoso proceso de obstaculización, chicanas, caza de brujas, persecución y aprietes políticos a compañeros y compañeras de todo el país", denunció.

"Sigo queriendo creer en que la voluntad expresada por la compañera Cristina en su carta pública de hace algunos días era verdad. Pero me cuesta creerlo a esta altura de los acontecimientos", disparó en referencia al texto de la exmandataria donde aseguró que está "dispuesta a aceptar el desafío de debatir en unidad". Finalmente, Ricardo Quintela mencionó: "Con dolor quiero decirles: Privatizaron el partido, pero con convicción quiero gritarles: El peronismo es de los peronistas".