Mientras en pleno enero muchos argentinos aún siguen debatiendo el destino perfecto para estas vacaciones 2025 que ya dieron su pitazo inicial, otros ya encontraron aliados clave para facilitar esa elección. Y entre esas herramientas que ayudan a planificar se alista Alohar, una plataforma digital de alquiler temporario que tiene como principal objetivo fomentar el turismo local.

Creada en 2020 por los emprendedores marplatenses Juan Ignacio Collar López y Fernando Unzué, tiene el fin de conectar a quienes ofrecen alojamientos –casas departamentos, cabañas, glampings– con aquellos que buscan un lugar donde hospedarse durante sus días de ocio en los puntos turísticos más importantes de la Argentina.

El origen de Alohar encuentra respuesta en una válida razón: "Nosotros viajábamos mucho y no entendíamos por qué, si queríamos hospedarnos en nuestro país, teníamos que hacerlo a través de plataformas extranjeras que operaran en dólares", refiere Unzué. En concreto, había deudas pendientes en nuestro mercado turístico y, desde esa realidad, "vimos la oportunidad".

Con más de 75.000 usuarios registrados, más de 5.000 hospedajes y más de 10.0000 reservas en su haber, aunque el plan original de sus mentores era comenzar en los destinos de playa y expandirse a otras regiones del país en una segunda etapa, la realidad los empujó a acelerar su crecimiento. "La demanda de los usuarios superó nuestras expectativas y nos impulsó a sumar nuevos destinos a lo largo de todo el país", precisan. Y en cuestión de meses, ampliaron de Bariloche, Mendoza, Córdoba, Rosario, sumando a Mar del Plata, Pinamar, Puerto Iguazú.

En pesos, cuotas sin interés y con sistema antifraude

A diferencia de otras plataformas que operan en el mercado, Alohar entrega un combo que continúa siendo superador: se paga online 100% en pesos, con opciones de cuotas con o sin interés (a través de Visa o Mastercard de Banco Provincia, Plan Z de Tarjeta Naranja, Cuota Simple y descuentos con la app Yoy…), incluye seguro al viajero y un sistema antifraude que emite el pago al propietario del espacio posterior a las 72 horas del check in para garantizar una estadía segura, favorable y sin sorpresas. Estas facilidades "le permiten al huésped financiar y alquilar espacios no hoteleros, y eso no lo hace ninguna otra plataforma", asevera Collar López.

Para mejorar la experiencia del cliente hacia un sistema más ágil y moderno y afianzar aún más su presencia en el mercado, a mediados de 2023 Alohar dio un paso crucial para estos tiempos: lanzaron su propia aplicación. Gracias a eso, hoy ve simplificado el proceso de reservas y el acceso a promociones exclusivas. "Hasta el momento, el 40% de los usuarios registrados descargaron la app, lo que nos permite tener una interacción más cercana y directa con su comunidad", explica Unzué.

Asimismo, como funcionan como agencia de turismo, tienen un servicio de atención hacia el huésped más allá del hospedaje. "Los chicos lo asesoran, lo ayudan y lo acompañan para que cada viaje sea una buena experiencia y nos vuelva a elegir", detallan.

Cómo funciona la app Alohar

La plataforma devenida en app ha logrado crear una auténtica comunidad entre oferta y demanda. Para quienes alquilan sus "espacios" de manera temporal, uno de los mayores beneficios es la seguridad en la recepción del pago a través de la plataforma, con el respaldo de entidades bancarias mencionadas que aseguran una transacción clara y confiable.

Por su parte, los huéspedes disfrutan de un sistema antifraude que evita decepciones a la hora de llegar al hospedaje: el pago al propietario se efectúa solo 72 horas después del check-in, asegurando que la estadía sea segura, agradable y sin sorpresas. Y todo el proceso, desde la selección del destino y el alojamiento hasta el pago de la estadía, se lleva a cabo de manera sencilla y segura a través de la plataforma.

¿Los costos para el anfitrión? El registro y la publicación de todos los espacios es gratis. Cuando la operación se realiza, se le cobra al propietario un porcentaje del 6,5% + IVA. En tanto que al huésped se le cobra un 11,5% + IVA sobre la operación. Comparada con otras plataformas, como Booking, donde la comisión es de entre un 15 y un 20%, demanda un porcentaje menor.

Los planes de expansión

Entre 2022 y 2023, la empresa experimentó un crecimiento del 375% en facturación y un 96% en reservas netas. Sin embargo, en 2024, el crecimiento se desaceleró al 20% en reservas netas debido a un contexto desafiante en la industria turística. A pesar de ello, la empresa logró un crecimiento del 30% en usuarios y del 20% en espacios activos, consolidando su presencia en destinos emergentes y tradicionales.

La facturación promedio mensual en 2024 fue de $33 millones, con un total anual de $400 millones, lo que representó una caída del 30% respecto a 2023 debido al entorno económico y turístico adverso.

Habiendo procesado transacciones por casi 1.000 millones de pesos, ahora la idea de expandir sus operaciones a otros mercados estratégicos y posicionarse estratégicamente para aprovechar eventos internacionales de gran envergadura, como el Mundial en Miami y la próxima edición en Argentina, desde Alohar están concretando acuerdos de inversión por u$s1 millón que se destinarán a su ambicioso plan de expansión en Uruguay, Miami y Quintana Roo.

Pero también en Brasil. Su desembarco en estas tierras vecinas marca uno de los pasos más significativos hacia 2025. "Los brasileños son un público clave en destinos emblemáticos como la Patagonia y Mendoza, mientras que, para los argentinos, Brasil se ha consolidado como uno de los destinos más queridos y visitados", pormenoriza Juan Ignacio Collar López.

El objetivo es que los argentinos que viajen por esas tierras puedan hacer sus reservas en pesos y cuotas, tal como lo hacen en su país. Además, buscan que los brasileños que visitan Argentina puedan disfrutar de la flexibilidad de pagos con cuotas o mediante Pix, sistema que ya tienen habilitado.