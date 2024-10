Hay algunos consejos para la solución de problemas que podés probar si encontrás el mensaje de error "red móvil no disponible" en tu celular

Un mensaje de "red móvil no disponible", o algo parecido a eso, es un problema importante en un celular, ya que su objetivo es hacer llamadas y acceder a Internet lejos de una computadora. Si bien a menudo no hay nada que puedas hacer si surge el error, eso no siempre es cierto, en cuyo caso esta nota de iProfesional debería ayudarte a volver a la acción.

Hay algunos consejos para la solución de problemas que podés probar si encontrás el mensaje de error "red móvil no disponible". Algunos métodos simples son verificar si el modo avión está desactivado, habilitar los datos móviles, reiniciar el celular, volver a insertar la tarjeta SIM o actualizar el teléfono móvil.

¿Por qué mi celular dice "Red móvil no disponible"?

Como podés adivinar, este mensaje de error significa que tu celular no puede establecer una conexión móvil, sin importar si es tecnología de telefonía móvil de quinta generación (5G), de cuarta generación (4G) o algo más lento.

En la gran mayoría de los casos, esto será causado por una señal débil o inexistente, pero las interrupciones o la congestión de la operadora podrían ser las culpables. También es posible que haya errores de software o hardware, o que tu configuración de roaming no sea compatible con las redes de tu área actual. Es posible que también tengas que comprobar la configuración de tu celular y/o tu tarjeta SIM (suponiendo que no sea una eSIM).

Cómo solucionar los errores "Red móvil no disponible"

Intentá seguir los pasos a continuación en orden. Como dijimos, es posible que ninguna de estas opciones funcione, pero sin duda vale la pena probarlas si necesitás conectarte lo antes posible. Si nada de lo que hay en esta lista ayuda, es hora de ponerse en contacto con el personal de soporte de tu operador y/o el fabricante de tu celular.

Verificá que el celular esté encendido y que el modo avión esté desactivado

Cuando viajas, es fácil dejar activado el modo avión por accidente, lo que desactiva todas las radios celulares. Aseguráte de que esté apagado. En Android, debés ir a Configuración > Red e Internet > Modo avión. En el iPhone, a Configuración > Modo avión.

También es posible que hayas desactivado las funciones móviles por separado. Para activar los datos móviles en Android, debés ir a Configuración > Red e Internet > SIM > Datos móviles.

Verificá tu señal y (si es posible) la cobertura de red de tu operador

Si no ves barras de señal en tu celular, o texto de reemplazo como "sin servicio" o "solo SOS", es probable que no haya una red a la que conectarte en tu área. Tendrás que moverte a un lugar que sepas que tiene buena recepción, suponiendo que no haya una interrupción generalizada del servicio o una congestión grave. Si te encontrás en una zona desconocida, los operadores suelen tener un mapa que muestra la cobertura disponible.

Hacé una búsqueda en la web cuando puedas encontrar otra forma de conectarte

Comprobá la configuración y las restricciones de itinerancia. Si desactivaste el roaming o el operador que seleccionaste no lo permite, es posible que te encuentres en una zona con cobertura móvil a la que no puedas acceder.

No hay mucho que puedas hacer en la segunda situación aparte de comprar otra SIM, pero para la primera, buscá Roaming en la aplicación Configuración de tu celular. Debés tener en cuenta que cuando habilitás el roaming, es posible que se te cobre un suplemento o cargo extra, dependiendo de dónde tu operador ofrezca roaming gratuito y de cualquier restricción adicional en llamadas, mensajes de texto o datos.

Un operador puede ofrecer llamadas y mensajes de texto gratuitos en algunos países, por ejemplo, pero cobrar cantidades exorbitantes por megabyte de datos. Es por eso que muchas personas compran SIM a corto plazo cuando viajan al extranjero.

Volvé a insertar la tarjeta SIM

Si utilizás una SIM física (no una eSIM), es posible que se haya soltado. Abrí la ranura de tu tarjeta SIM (con una herramienta SIM o un clip), volvé a colocar la tarjeta y a deslizar la bandeja hacia adentro.

Como beneficio adicional, esto debería obligar a tu celular a volver a conectarse desde cero. Estáte atento a los daños. Si las conexiones de tu tarjeta o ranura SIM están defectuosas, necesitarás una tarjeta de reemplazo o una reparación del celular.

Reiniciá tu celular

También es posible que haya problemas temporales de software o del operador que se puedan resolver con un reinicio. Una vez que estés de vuelta en su pantalla de inicio, te sugerimos que vuelvas a revisar la configuración celular para asegurarte de que nada se haya volteado en la dirección incorrecta.

Para reiniciar tu celular con el sistema operativo Android, presioná los botones lateral y para subir el volumen, luego seleccioná Reiniciar. En el iPhone, mantené presionado simultáneamente el lateral y el botón para subir o bajar el volumen durante unos segundos, luego usa el control deslizante para apagar.

Buscá actualizaciones de Android o iOS

Si no actualizaste tu celular por un tiempo prolongado, podría haber errores relacionados que Apple, Google o el fabricante de tu celular ya hayan solucionado. En la mayoría de los dispositivos Android, podés buscar actualizaciones yendo a Configuración > Actualizaciones de > de software del sistema > Actualización del sistema > Buscar actualizaciones.

En iPhone y iPad, el proceso es sencillo: debés ir a Configuración > General > Actualización de software. Independientemente de tu plataforma, aseguráte de que tu dispositivo esté respaldado, en su mayor parte cargado y conectado a Wi-Fi antes de instalarlo. También deberás reservar algo de tiempo, ya que tu dispositivo estará temporalmente fuera de servicio hasta que finalice la instalación.

Restablecé la configuración de red

Consideremos esto como la opción de último recurso. ¿Por qué? Restablecer la configuración de red puede obligar a tu teléfono a olvidar no solo la información celular, sino también las conexiones Wi-Fi y Bluetooth.

Es posible que termines pasando mucho tiempo reparando accesorios y buscando contraseñas de Wi-Fi, y no hay garantía de que un restablecimiento logre algo. Afortunadamente, las versiones más recientes de Android admiten el restablecimiento de datos celulares por separado yendo a Configuración > opciones de Restablecimiento de > del sistema > Restablecer configuración de red móvil.

Nuevamente, las etiquetas pueden variar. En un iPhone, tendrás que restablecer todas las configuraciones de red usando Configuración > General > Transferir o Restablecer iPhone > Restablecer > Restablecer Configuración de red. Con cualquiera de las plataformas, probablemente valga la pena hacer una copia de seguridad de tu celular primero.