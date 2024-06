Amazon es el e-commerce más importante de Estados Unidos y uno de los más importantes del mundo. En este se comercializan miles de productos a diario, por lo que es muy común que, entre tantas transacciones, existan muchas que no se concrete, generando devoluciones por parte de las personas.

En este sentido, existe una tienda en la que todas las devoluciones se juntan y se comercializan a precios muy económicos. Dicho monto va desde los us$2 hasta los 14 dólares. Te contamos los detalles.

¿Cómo es el local de Estados Unidos en el que se venden productos desde 2 hasta 14 dólares?

La influencer Rocío Strat, mejor conocida La Chica del Brunch, subió un video a la plataforma de Tik Tok para contar sobre este peculiar lugar. Si bien su contenido suele ser sobre lugares para ir a comer, en esta ocasión grabó un video desde Estados Unidos sobre Crazy Hot Buys, una tienda que vende productos que fueron devueltos a un precio predefinido.

En este, aclaró que el precio más barato se da los miércoles a tan solo 2 dolares, mientras que el más caro asciende a 14 dólares por producto. Asimismo, señaló que se debe buscar en pilas de productos y que, en muchos casos, se debe escanear las cajas con la aplicación de Amazon para saber qué se está comprando, ya que no tienen identificación.

En su búsqueda, la especialista encontró diversos productos, yendo desde un trípode hasta una mochila. Asimismo, recalcó que las personas deben buscar entre una gran cantidad de cajas para encontrar un producto que deseen.

¿Cómo comprar en Amazon desde Argentina?

De momento, para comprar en Amazon desde Argentina, el proceso no es muy simple, ya que tiene algunas restricciones. En este sentido, se pueden comprar objetos de decoración, libros, ropa, juguetes, comestibles y productos tecnológicos que no pesen más de 20 kilos, no tengan un precio superior a los u$s3.000 y sean de uso personal, excluyéndose lo comercial.

En este sentido, la modalidad más usada es la de puerta a puerta que consiste en los siguientes pasos:

Registrarse en el Portal de Envíos Internacionales de Correo Argentino;

de Correo Argentino; Realizar un aviso de compra;

Cuando el paquete arriba al país, se recibe una notificación vía mail o física a través de un telegrama;

a través de un telegrama; Se completa la gestión de declaración de contenido y se procede al pago;

y se procede al pago; El comprador puede recibir su compra en el domicilio o retirarla en sucursal.

Asimismo, cabe señalar que los 12 primeros envíos cuentan con una franquicia de us$50 cada uno. Si el valor del costo de la mercadería, más el seguro y el flete es igual o inferior a dicha suma, no se abona ningún impuesto. Si se supera ese umbral, entonces se abona un tributo del 50% sobre el excedente de los u$s50.

Además, dependiendo de cómo se abone la compra será el costo final en pesos. En este sentido, si se paga en pesos, se toma en cuenta el dólar tarjeta el cual consiste en el dólar oficial más un 30% en concepto del Impuesto PAIS y un 30% de percepción del Impuesto a las Ganancias.

El dólar tarjeta es el tipo de cambio más caro de todos

En cambio, si se abona con una tarjeta de débito, en la cual se haya adquirido los dólares a través de la bolsa de valores y se haya realizado la respectiva configuración (para que debite los dólares cuando se haga un gasto en divisa extranjera), se accede a dicho tipo de cambio el cual es más económico.

En esta línea, esta modalidad es mucho más sencilla para el público general si se la compara con el sistema tradicional. En este último, presenta desventajas como tiempos de entrega más extensos, se desconoce el precio final con tasas arancelarias, entre otras cuestiones.

Finalmente, la tienda más destacada en este rubro es Tiendamia. Esto se debe a que se puede comprar en diferentes tiendas, entre la que se destaca Amazon, de forma simple. Además, la empresa se encarga de los trámites como también del pago de impuestos en caso de pequeños envíos courier que en la web se señalan como "Envío premium".