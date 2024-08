Destituyeron a la jueza acusada de pedir coimas para acelerar un trámite

La jueza Norma Abate de Mazzuchelli fue destituida de su cargo por mal desempeño en la causa en la que se la investigaba por pedir coimas para acelerar un trámite en La Rioja.

Un jury de enjuiciamiento dictaminó la destitución de la magistrada y le impuso la prohibición de volver a tener un cargo público. En el jury se la encontró culpable de "mal desempeño de sus funciones como magistrada de la función judicial de la provincia de La Rioja".

Durante el avance de la causa, los abogados de Mazzuchelli habían solicitado que se acepte la renuncia de la jueza para evitar perder, por ejemplo, la jubilación de privilegio, pero la Justicia no lo autorizó. De este modo, en la jornada del lunes comenzó el jury de enjuiciamiento y este martes los jurados dieron a conocer el fallo de destitución y la negativa de un nuevo cargo.

Fue a través de una nota de Telenoche Investiga cuando trascendió la denuncia de una comerciante de la provincia en la que aseguró que una jueza le pidió coimas para acelerar un expediente.

Con una cámara oculta se pudo constatar que la acusada le solicitó ocho millones de pesos para tramitar la sucesión, algo a lo que la comerciante se negó, por lo que Mazzuchelli le bajó el monto a cinco millones de pesos.

"¿Cuánto creés que podés (pagar)?", "¿Quién te hizo todo? ¿Quién te manejó todo? Acá no fueron los abogados", se escucha decir a la jueza en el video, el cual fue grabado en su despacho.

El juicio debía comenzar el 2 de julio, pero el Tribunal dio lugar a las diversas presentaciones que realizó la acusada, motivo por el cual el debate se atrasó hasta esta semana.

El escándalo llegó al gobernador Ricardo Quintela

El escándalo fue tal que el propio gobernador, Ricardo Quintela, utilizó sus redes sociales para expresarse: "Los hechos acontecidos y denunciados públicamente son inaceptables y de una gravedad absoluta. La jueza Abate de Mazzuchelli, apuntada por pedir coimas para resolver distintos casos, está atentando contra la confianza del pueblo riojano en la Justicia; por ello, solicité la separación de su cargo y la investigación de esta situación".

Entre las pruebas que trascendieronestán la declaración de la víctima y un video obtenido de una cámara oculta de cómo la jueza le pide la plata.

En el comienzo de la nota una periodista se acercó a Mazzucchelli y le preguntó sobre el caso: "Desconozco eso. ¿Cuál denuncia?", preguntó la jueza.

Según relató la propia denunciante, todo comenzó cuando la letrada le contó que conocía a su tío: "Me dijo que como lo conocía me iba a hacer una excepción y que me iba a ayudar a sacarlo rápidamente".

"En un momento me dice que el sueldo de jueza era muy poco y que por eso no se interesaba en las causas", destacó Saavedra.

Todo transcurría sin problemas hasta que un día la jueza se acercó hasta la librería donde trabajaba: "Me apartó a un costado y me dijo que para el otro día podía tener resuelto el tema, pero que eso tenía un costo porque era mucho trabajo". "Al otro día viene una señora que dijo que trabaja con ella y que ya estaban los papeles para empezar el trámite", continuó.