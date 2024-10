La marca presentó la gama 2024 de la pick up de una tonelada fabricada en Córdoba con mejoras en todas las versiones y una nueva con características únicas

Renault presenta actualizaciones de la gama de Alaskan, la camioneta mediana que se fabrica en la planta de Santa Isabel, en la provincia de Córdoba.

La edición 2024 presenta novedades en las versiones Emotion, Intens e Iconic, al tiempo que agrega, como versión inédita, la Intens Noir 4WD, la cual se caracteriza por la incorporación de detalles exteriores oscurecidos.

De esta manera, la marca apunta a mejorar los productos que ofrece en esta categoría desde el corazón de la gama, con mayor confort y tecnología en su pick up.

La Alaskan llegó al mercado en 2020, posicionada como la quinta camioneta mediana de producción nacional junto con Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok y Nissan Frontier. Además, Renault ofrecerá desde el año próximo otro modelo nacional que se ubicará por debajo de esta camioneta, producida también en Córdoba.

Qué novedades tiene la camioneta Alaskan

Por versión, la camioneta de Renault 2024 suma las siguientes novedades:

Emotion 2WD/4WD (MT): ahora equipa de serie una lona marítima, brindando mayor practicidad y protección para la carga.

Intens 2WD (MT & AT): Entre las actualizaciones de la versión Intens 2WD, se destaca la lona marítima; barras de San Antonio cromadas.

Intens Noir 4WD(MT & AT): Esta versión incorpora la lona marítima y añade un cambio en su estética exterior, destacando un look más robusto y moderno con el oscurecimiento de algunos equipamientos: parrilla frontal, paragolpes trasero, estribos laterales, manijas de puertas, espejos retrovisores, nuevas llantas 16’’ y neumáticos All Terrain.

Iconic 4WD (AT): La versión más equipada de la gama, presenta incorporaciones orientadas a mejorar la funcionalidad y comodidad: Lona rígida retráctil (roller) que sustituye la lona marítima, proporcionando mayor seguridad para transportar objetos en la caja; Escalón trasero retráctil, que facilita el acceso a la caja incluso con la compuerta abierta; Divisor de caja, que ayuda a organizar de manera más eficiente la carga; Amortiguadores en el portón de caja, que aligeran su apertura; Cargador inalámbrico.

Las 9 versiones de la camioneta de Renault

La versión de entrada de gama de la camioneta está equipada con un motor 2.3 diésel turno de 160 CV y 403Nm, con caja manual de 6 marchas.

El resto de las versiones tienen el motor bi-Turbo 2.3L dCI, de 190 CV y 450Nm, que le otorgan mayor potencia con menor consumo de combustible. De este modo es posible pasar de forma rápida y fácil del modo 2WD al 4WD para lograr un viaje eficiente en todos los terrenos.

Con este motor, se pueden remolcar hasta 3,5 toneladas y tiene una caja con capacidad de carga de hasta 1 tonelada, que además cuenta con un divisor de caja y escalón retráctil para acceder de manera cómoda y otorgarte mayor facilidad a la hora de transportar materiales.

La nueva versión de Renault Alaskan trae detalles oscurecidos.

Con estas actualizaciones, la gama Alaskan queda conformada con precios que van entre $35.900.000 y 52.070.000 pesos. Las versiones son las siguientes:

Alaskan Confort 2.3 dCi 160 2WD: $35.570.000

Alaskan Confort 2.3 dCi 160 4WD: $39.570.000

Alaskan Emotion 2.3 dCi 190 2WD: $38.520.000

Alaskan Emotion 2.3 dCi 190 4WD: $42.880.000

Alaskan Intens 2.3 dCi 190 2WD: $41.770.000

Alaskan Intens 2.3 dCi 190 2WD AT: $43.310.000

Alaskan Intens Noir 2.3 dCi 190 4WD: $45.300.000

Alaskan Intens Noir 2.3 dCi 190 4WD AT: $47.350.000

Alaskan Iconic 2.3 dCi 190 4WD AT: $52.070.000

Por dentro, la versión Noir cuenta con algunos detalles que la hacen exclusiva.

La gama ya está a la venta en los concesionarios de la marca, siendo uno de los modelos más accesibles en su versión tope de gama.