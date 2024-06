Luego de lograr la sanción de la Ley Bases y el Paquete Fiscal en el Senado, con el desempate agónico de la vicepresidenta Victoria Villarruel, el jefe del Gabinete, Guillermo Francos, se encontró con las primeras dificultades en la Cámara de Diputados: los bloques opositores dialoguistas quieren consultar a los gobernadores afines para entender sus necesidades fiscales, que podrían diferir con las del gobierno de Javier Milei.

Según pudo saber iProfesional de fuentes parlamentarias, todos los bloques opositores dialoguistas, el PRO, la UCR y Hacemos Consenso, coinciden en restituir el Impuesto a las ganancias de la cuarta categoría. En eso, prevalece la necesidad de recaudar más y distribuir entre las provincias.

Guillermo Francos: reunión con diputados por el paquete fiscal

Pero luego de la reunión de este jueves entre Francos y los jefes de esos bloques, Cristian Ritondo (PRO), Rodrígo De Loredo (UCR) y Miguel Pichetto (Hacemos) surgieron diferencias con la idea de insistir en la reducción del impuesto a los Bienes Personales que provocaría un fuerte impacto fiscal y neutralizaría la mayor recaudación por ganancias. En la UCR, algunos diputados que estudian el presupuesto hacen notar ahora que este impuesto también es coparticipable y su reducción perjudica a las provincias más de lo que se gana por el impuesto a las ganancias.

"Francos pidió que insistan con ganancias y bienes personales y el compromiso es cumplirle, pero no sabemos qué pasará ahora con el impacto fiscal que produce la rebaja en bienes personales, será tema de debate en el bloque de la UCR", dijo un miembro del radicalismo.

También surgieron dudas en los radicales sobre si insistir con la reforma del Senado sobre el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), a las que los radicales consideraron positivas porque redujeron los sectores beneficiados e introdujeron la obligación de incluir un 20% de contratistas argentinos. Más aún, los radicales en el Senado fueron los que introdujeron varias de las reformas para no favorecer solo a las grandes empresas extranjeras.

Por añadidura, el bloque de Evolución Radical, que responde a Martín Lousteau, no tomó una posición determinada. Pero algunos allegados al senador comenzaron a sostener a título individual una posición inesperada: que no se puede insistir en restituir el impuesto a las ganancias ni en reducir bienes personales, porque el Senado, con el voto peronista y el suyo, directamente eliminó esos artículos de la ley fiscal y por ende no se puede insistir en algo que fue eliminado y no reformado. Pero todavía esa no es la postura de Lousteau.

El Senado aprobó la Ley Bases y el paquete fiscal, pero no sostuvo el Impuesto a las Ganancias

"Nadie sabe cómo juega Lousteau y debería renunciar al partido, porque quedó enfrentado a todo el bloque", dijo un diputado indignado porque el senador "se cortó solo" y rechazó en general las leyes Bases y Paquete Fiscal y presentó un dictamen propio en soledad.

Diputados conversarán con gobernadores por la Ley Bases

Por su parte, el jefe del bloque Hacemos Consenso, Miguel Pichetto, confirmó a iProfesional que "la idea es volver a sostener ganancias y bienes personales. La Ley Bases está y vamos a insistir en el capítulo fiscal".

De esa bancada, el diputado cordobés Oscar Agost Carreño señaló que todavía no hubo una decisión del bloque en su conjunto. En ese sentido, se abrirá una consulta por zoom a los gobernadores que se referencian con ese bloque para conocer qué quieren y qué necesitan.

En ese sentido, las consultas por zoom serán con los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Rios), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro), Hugo Passalacqua (Misiones) y todo el resto de los mandatarios de Juntos por el Cambio. Estos pondrán sobre la mesa sus necesidades fiscales.

En lo político, es cada vez mayor la cercanía entre el presidente de los bloques del PRO, Cristian Ritondo, y de Hacemos Consenso, Miguel Pichetto, avalados por el presidente del PRO, Mauricio Macri, y por el senador Juan Carlos Romero de Salta, que juegan en alianza con el gobierno de Javier Milei.

Por su parte, Lousteau está en las antípodas ideológicas del presidente libertario. Cerca del senador aseguraron a iProfesional que "ganancias y Bienes Personales cayeron porque no tuvieron los votos; por lo tanto, no están en el dictamen y no se puede restituir algo que quedó afuera". Lousteau es el presidente de la UCR y por ahora nadie en el partido se propone desbancarlo, aunque sus posturas generaron fuertes polémicas porque dejó a contrapierna al resto de los 13 senadores radicales.

El jefe del bloque Hacemos Consenso, Miguel Pichetto, confirmó a iProfesional que "la idea es volver a sostener ganancias y bienes personales"

En el bloque de diputados de la UCR que dirige Rodrigo De Loredo comenzaron a revisar un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que indica que la casi eliminación del impuesto a los bienes personales que quería Milei y que se votó en Diputados va a generar una pérdida de recaudación de 0.61% del PBI.

Ese impacto negativo en la recaudación es mayor a lo que se recupera de recaudación con la restitución del impuesto a las ganancias, que es el 0.41% del PBI. Esto hizo reflexionar a varios radicales cercanos a De Loredo. Es por eso que los radicales tal vez podrían aceptar la reforma del Senado que elimina la reducción en bienes personales. Dicen que las posturas en el bloque están divididas entre alinearse con Francos o favorecer a las provincias.

Por su parte, el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, sostiene la posición de que las modificaciones en el Senado que fueron acordadas con el Gobierno, los diputados de su bloque las van a acompañar. En cambio, las que fueron hechas a contrapelo de la gestión libertaria se van a insistir en la redacción original, como es el caso de ganancias, bienes personales y el RIGI.

Cerca del jefe del bloque del PRO consideran que la reunión con Francos en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue "excelente". Las fechas tentativas para tratar los proyectos son el martes 25 en los plenarios de comisiones y el jueves 27 en la sesión en el recinto para darle un punto final a las leyes.

"Nosotros ya lo dijimos muchísimas veces. Nuestro bloque va a acompañar ambas leyes para darle al gobierno las herramientas que necesita. Es un primer paso clave para encauzar la gestión del gobierno", dijo Ritondo.

En ese sentido, ratificó que "vamos a insistir con la redacción original, por ejemplo, con el tema de ganancias, bienes personales y RIGI".

Ritondo aseguró que las modificaciones acordadas con el Gobierno, los diputados de su bloque, las van a acompañar

En el radicalismo se largó el debate y el espíritu de la influyente Karina Banfi, por ejemplo, es aceptar los cambios de bases que el Gobierno acordó en el Senado. "Y en caso de paquete fiscal no tuvo ese acuerdo y nosotros siempre dijimos que Ganancias la propuesta de diputados es mejor que lo que hicieron en Senado", dijo la legisladora.

Las conversaciones serán antes entre los propios miembros de la UCR y este lunes habrá más definiciones en el bloque.

Ganancias, Bienes Personales y RIGI: cómo fueron los cambios en el Senado

En cuanto al Impuesto a las Ganancias, el Senado no aprobó la restitución de la cuarta categoría, que aportaría una recaudación del 0,41% del PBI. También se eliminó la prórroga del monotributo social que sube de $3.200 a $26.600.

En relación al impuesto a los bienes personales, el Senado no aceptó aumentar el mínimo imponible de 10 a 27 millones, que hubiera dejado afuera a muchos contribuyentes.

Tampoco se aceptó unificar alícuotas entre bienes en Argentina y el exterior, ni bajar las alícuotas de 1.75% a 0.5/1.5%. En ese sentido, la OPC indicó que el impuesto resignaría una recaudación del 0.61%.

"Por un lado, deja de recaudar ese monto y el Gobierno nos dijo que éramos degenerados fiscales la semana pasada porque aumentamos el gasto en 0.4% del PBI para aumentarles a los jubilados, pero aquí está entregando mucho más en recaudación y no le dedicamos ni una reflexión", dijo un diputado radical a iProfesional.

Por otro lado, el PRO y Hacemos Consenso buscarían eliminar las reformas del Senado al Régimen de Incentivo a las Grandes Empresas (RIGI), mientras que la UCR avalaría los cambios que introdujo el radicalismo en el Senado.

Estas reformas implican que el RIGI no será para cualquier sector, sino que solo para foresto-industrial, infraestructura minera, energía y tecnología. También establece que el 20% de la inversión debe ser con proveedores locales.

Además, cambian incentivos cambiarios, como los límites progresivos en la obligación de liquidar en mercado de cambios divisas que entren por exportar productos.

Después, los bloques aceptarían los cambios que hizo el Senado en otros puntos, como en el blanqueo de capitales y en las privatizaciones, donde eliminó a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina de las listas de empresas a privatizar y se hicieron cambios en el proceso para fortalecer controles.