El mercado cambiario evidenció algo de tensión en los últimos días, con un dólar blue que alcanzó un nuevo récord al llegar a $1.365, y donde las reservas vuelven a ocupar el centro de preocupación ante un Banco Central que en junio tuvo dificultades para acumular divisas. Y los analistas auguran más volatilidad de los dólares paralelos en la recta final del mes y mayores dificultades para acumular reservas ante la continuidad del dólar blend.

El Banco Central sigue con un ritmo de compras muy magro al registrar este martes un saldo neto positivo de u$s43 millones por su intervención en el mercado cambiario en una jornada en la que el dólar blue pegó otro salto de $35 y cerró a un valor récord de $1.365. Así, la entidad monetaria extendió la racha compradora a dos ruedas consecutivas, luego de las ventas netas de u$s156 millones del miércoles -previo al fin de semana extralargo- que fue el rojo diario más grande en la era Milei.

Los analistas vincularon tanto las ventas del BCRA como el alza de los dólares financieros al feriado de Estados Unidos por la falta de oferta y el menor volumen de operaciones. Y consideran que el rumbo de los próximos días dependerá del flujo de la liquidación de los exportadores y de lo que ocurra en Diputados con la Ley de Bases, y fundamentalmente cómo quede el paquete fiscal en lo relativo al impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, tras el rechazo en el Senado de los cambios que había impulsado el gobierno.

Reservas: ¿qué escenario vislumbran?

Pese a que la renovación del swap con China la semana, y el desembolso de u$s800 millones del FMI despejó inquietudes al quitar presión sobre las reservas, los analistas advierten mayores dificultades para acumular reservas en el segundo semestre ante el fin de la liquidación de la cosecha gruesa y en un escenario donde el dólar blend que permite liquidar el 20% de las exportaciones a través del dólar Contado con Liquidación seguiría vigente lo que le resta oferta de divisas al mercado cambiario oficial.

"El dato de compras netas de divisas y de acumulación de reservas que venía siendo uno de los bastiones del nuevo esquema está pasando por su peor momento y alimenta la preocupación y las especulaciones de cara a lo que se viene en julio y el segundo semestre", afirmó la consultora Outlier

El BCRA registró el miércoles un saldo neto vendedor de u$s156 millones, el mayor rojo en la era Milei

Los analistas atribuyen el menor ritmo de compras a varios factores: una mayor demanda ante la normalización en los pagos de importaciones, pagos de importaciones en energía, menor volumen de liquidación de exportadores por los últimos ruidos políticos que hubo y desincentivo a liquidar ante las bajas de tasas y la percepción de atraso cambiario.

Los analistas de PPI consideran que tras la última baja de tasas de interés, "los productores estarían postergando la venta de sus stocks a los exportadores ante un costo de apalancamiento bajo, una mayor brecha cambiaria, y la expectativa de suba de los precios de los commodities".

La consultora FMyA también alertó que "al BCRA le está costando comprar reservas, y empieza a ser preocupante, con baja oferta en el MULC por menores préstamos financieros, y la mayor demanda por importaciones".

En este contexto, en Outlier vislumbran un panorama complejo: "Y es que en julio seguirá el frio (pagos por importaciones de energia) y la liquidación de divisas del agro ya empieza a aflojar en términos estacionales" por el fin de la cosecha gruesa.

"Además, hay varias obligaciones que atender que pueden exigir nuevamente este frente: Vencimientos de Bonares y Globales por u$s1.500 millones, vencimientos con el FMI por unos u$s 700 millones y los primeros pagos del Bopreal serie 2 (u$s 167 millones)", detalló la consultora y pronosticó que "es probable que las reservas netas en su versión menos exigente (la que no resta depósitos y vencimientos BOPREAL) vuelvan a entrar en terreno negativo o, cómo mínimo, que no logren despegarse de la zona neutral".

Reservas y dólares financieros: el efecto del dólar blend

Aunque en el último staff report del FMI difundido el lunes se menciona que el dólar blend debería terminar a fin de junio, posteriormente el secretario de Finanzas Pablo Quirno a través de su cuenta en la red social X reposteó un tweet de la semana pasada en la que el ministro de Economía Luis Caputo había afirmado que no se tocará el esquema 80-20 actual ni el crawling peg de 2% mensual.

La continuidad del dólar blend para exportadores dificultará la acumulación de reservas en el segundo semestre

El analista financiero Christian Buteler afirmó que la continuidad del dólar blend "hará que el BCRA compre menos dólares". Y enfatizo que el gobierno mantiene "el dólar blend porque la manta es corta y si lo sacas se amplía la brecha".

"El dólar blend mantiene la brecha más tranquila porque provee mayor oferta de divisas al segmento del CCL. Y aparte, si no existiese ese mejor tipo de cambio probablemente habría menor liquidación de los exportadores en un contexto donde el dólar se está atrasando", fjundamentó.

En ese marco, la consultora FMyA indicó que "el BCRA resigna u$s1.300 millones mensuales en dólar blend para abastecer al CCL" y especula que ese esquema "seguirá un trimestre más, mínimo".

En ese marco, Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores auguró: "Si desde agosto, que es un desierto de liquidaciones, profundizamos el atraso cambiario y se mantiene el dólar blend, va a ser muy arduo conseguir mejorar el activo del BCRA.". En sintonía, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras aseveró "mayor grado de normalización en los pagos de importaciones y la estacionalidad pasan factura, la acumulación de reservas vía compras en MLC se ha puesto cuesta arriba para el BCRA y difícilmente cambie en los próximos meses".

Por su parte, el analista financiero Salvador Vitelli precisó a través de su cuenta en la red social X que "desde diciembre de 2023 hasta la fecha, se llevan volcados aproximadamente u$s 9.000 millones por el 20% del Blend; es un promedio mensual de u$s1.400 millones, lo que representa el 52% de las compras hechas en el MLC por parte del BCRA desde la asunción del nuevo gobierno y el 114% de la acumulación de reservas en el mismo lapso".

A su vez, Juan Manuel Franco, economista jefe del grupo SBS, concordó que la decisión de extender el dólar blend se debe a que, el CCL es un mercado en que manda el flujo" y ese 20% de exportaciones liquidadas por esa vía ayudó a la calma cambiaria".

El dólar blue registró la semana pasada un valor récord de $1.305 y estiman que habrá más volatilidad

Dólares paralelos:¿qué prevén para la última semana de junio?

El analista financiero Gustavo Ber sostuvo sobre la suba de los dólares financieros del miércoles que "fue una semana muy entrecortada entre los feriados locales y de Estados Unidos y ello puede afectar su dinámica, en especial ante algunos operadores que podrían verse más inclinados a transcurrir dolarizados tantas ruedas sin operatoria".

Según su visión, "la continuidad del dólar blend podría venir asociada a seguir manteniendo a la brecha en niveles acotados". En ese marco, Ber estimó que el dólar blue y los financieros se mantendrían relativamente estables entre los $ 1.200 y 1.300" aunque acotó que dependerá de "la marcha de los acontecimientos políticos y económicos".

El operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios, comentó que la última semana "el precio del blue reaccionó como se esperaba para la segunda quincena del mes, lapso en el que la demanda aumenta" por el efecto aguinaldo. Y también lo relacionó con más demanda de viajeros por el fin de semana extra largo.

"Además, seguramente habrá viajes por la Copa América. El dólar turista y tarjeta está demasiado caro en relación al blue y eso estimula la demanda. Lo mismo pasa con los dólares financieros. Creo que junio va a terminar no muy lejos estos valores que estamos viendo en estos días", vaticinó.

Asimismo, el analista financiero Christian Buteler sostuvo que "la tendencia de fondo es alcista, no con grandes saltos, sino que se seguirá moviendo tipo serrucho", y cree "seguramente terminarán el mes arriba de $1.300".

Glustein señaló que "falta todavía una parte de la Ley de Bases que es importante, el mercado todavía tiene algo de incertidumbre por lo que pueda pasar en Diputados, lo que le fija un piso a los dólares de $1.200".

El economista consideró que "vamos a tener todavía algo de volatilidad, el aguinaldo le puede agregar algo de demanda al dólar blue". A su criterio, "el valor de los dólares paralelos se va a terminar de definir a partir de la aprobación en Diputados".

"Dar un rango de valor es dificil, lo más probable es que se mueva entre $.1230 y $1.320 las tres cotizaciones. Es muy amplio pero se debe principalmente a esta inestabilidad que marca la realidad económica y política" esgrimió.