Dólar, plazo fijo, acciones y más: las 5 claves de la semana para saber en qué invertir

Desde "Las claves de la semana" intentaremos acercar los datos a tener en cuenta en la semana que comienza, en pocas líneas y de forma concreta las principales variables que afectan al inversor. Lo que el mercado observa y espera para los próximos 5 días.

1- Dólar

BANCO NACIÓN $918 +0.44% semanal

BLUE $1.265 +3.27% semanal

MEP $1.286.27 +5.95% semanal

CCL $1.313.24 +4.95% semanal

Brecha con el dólar oficial

BLUE 38%

MEP 40%

CCL 43%

Los dólares retomaron su sendero alcista, así nuevamente se incrementó la brecha cambiaria que ya llega al 43%.

Varios son los motivos por los que vemos subir al dólar, una baja de tasas profunda, un Banco Central (BCRA) que no logra incrementar reservas en línea con lo esperado, un atraso frente a los precios durante los últimos meses y un congreso que no solamente no aprobó una sola ley en los últimos 6 meses sino que además da media sanción a otra que podría obligar al Presidente a realizar su primer veto.

De lo marcado sólo lo político puede dar un cambio esta semana ya que el miércoles se tratará en el Senado la Ley Bases que llega de diputados, en caso de aprobarse podría generar una reacción positiva de los activos locales incluido el peso por lo menos de forma momentánea.

Más allá de eso, los dólares seguirán recuperando terreno en el año.

2 - Tasas

Plazo fijo tradicional 2.30%/2.50% TEM

Plazo fijo UVA: 8.8% hasta mediados de junio y 5.2% estimado para los 30 días posteriores según las estimaciones de inflación el último REM (Relevamiento de expectativas del mercado)

Un nuevo informe del REM marca una menor expectativa de inflación para mayo y el dato de la Ciudad de Buenos Aires así lo confirma con un 4.4% registrado. Junio probablemente tengamos un rebote en la inflación de la mano de los aumentos proyectados para este mes.

Las tasas continúan en terreno negativo en términos reales y hoy quien quiera mejorar el rendimiento recibido en el corto plazo puede acudir a la curva de tasas generada con las Lecap´s del Tesoro. Allí encontrarán rendimientos mensuales desde 3.3% hasta 5.4% con plazos desde 21 a 290 días. Se debe tener en cuenta que si bien se trata de instrumentos de corto plazo a tasa fija poseen un riesgo marginalmente mayor al de un plazo fijo.

3 - Acciones

S&P Merval 1.519.209,11 -8.01% semanal

Merval en u$s 1.157.03 -12.60% semanal

S&P 500 5.346,99 +1.32% semanal

Mercado local: Fuerte baja en el comienzo de junio con acciones que caen hasta 12% en la semana, los ADR en Wall Street mostraron caídas de hasta 18%.

Ya en febrero habíamos tenido una caída similar que nos mantuvo por debajo de los mínimos hasta mediados de abril, esta semana será clave para saber si se puede repetir el movimiento.

Con un dólar que se mantiene demandado y una economía que no muestra signos de recuperación importantes, los CEDEAR´S ofrecen una opción de cobertura para mantenerse en la renta variable.

Mercado americano: Si bien el viernes terminó con una ligera caída el mercado americano sigue en zona de máximos mostrando su robustez. Y acá nos preguntamos, si logró crecer durante la primera parte del año con las tasas de la FED sin bajar la línea a lo esperado, qué pasará cuando esto se materialice y se incentive la economía americana.

De no existir un cisne negro, que nunca puede descartarse, el futuro de las acciones americanas luce más que prometedor.

4 - Bonos

Riesgo país 1.582 +270pb

Bonos en dólares: El dictamen del Senado le dio un aire de apenas 48 hs a los bonos hard dollar, esta semana volvieron a retomar las bajas y de magnitudes importantes. En la semana que comienza el driver más importante que puede afectar los bonos en dólares es el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, su resultado marcará sin dudas el comportamiento de los bonos.

Por el momento podemos encuadrar la baja de los títulos dentro de una fuerte toma de ganancias dado que vienen de los u$s 18. Pero de prolongarse estas bajas deberemos empezar a plantearnos si no ha cambiado la tendencia.

Bonos en pesos: La desaceleración de la inflación en mayo parece ser un hecho (CABA reportó 4.4% para el mes), lo que quita atractivo a los bonos CER, mientras tanto los bonos que ajustan por dólar oficial tuvieron una pequeña recuperación.

Mientras tanto las Lecap´s ofrecen una opción a corto plazo con tasas que van desde 41% al 65% TNA según el plazo.

5 - Base monetaria ampliada vs CCL

El BCRA compra dólares pero las reservas se recuperan muy lentamente, lejos de lo proyectado para esta parte del año.

En el año el BCRA compró u$s 14.500 millones pero las reservas solo aumentaron u$s 6.200 millones producto de los distintos compromisos como pagos a organismos internacionales u$s 2.300 millones, operaciones con el sector público por u$s 2.100 millones, etc.. En el trayecto también generó deuda por u$s 10.000 millones con la colocación de los Bopreal.

El segundo semestre es, por motivos estacionales, más exigente en cuanto a las reservas. Esto es parte de los motivos por los que el mercado se ha puesto nervioso en las últimas semanas, en los próximos 45 días se espera sigan entrando los dólares de la cosecha y será determinante lo que se liquide para poder llegar a fin de año con cierta tranquilidad.