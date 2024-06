El CEDEAR estrella del mercado cayó casi 90% en un día porque Nvidia concretó un desdoblamiento de acciones 

Quienes siguen de cerca la evolución de los CEDEARs en la Bolsa porteña se encontraron con la novedad que una de las estrellas del mercado caía estrepitosamente, pero luego del chock inicial, comenzó a disiparse la incertidumbre cuando se conoció que finalmente Nvidia, pues de ella se trata, había concretado lo que se nomina un desdoblamiento de acciones o "Split". Fue precisamente por ello que su cotización bajó casi un 90 por ciento.

Un Split es una herramienta bursátil por la cual se reduce el precio de cada acción a cambio de multiplicar el número de papeles emitidos. En la práctica, esta simple división no altera el valor de mercado de la compañía ni el monto colocado por ningún inversor.

El objetivo de la empresa que lo ejecuta es atraer a nuevos inversores minoristas que se habían quedado sin posibilidades de comprar estas acciones debido al elevado precio de las mismas. En el caso particular de la firma de Santa Clara, esta es la sexta vez que lo realiza. La primera ocasión fue en el 2000 cuando cada acción rondaba los tres dólares, pero la división más reciente fue en julio de 2021, de tres títulos por uno.

Pero desde entonces sus títulos se han disparado un 630% ante la insaciable demanda de sus chips para entrenar la inteligencia artificial y los elevados resultados presentados en el último trimestre.

CEDEARs: ¿cómo afecta al valor de Nvidia el split?

En términos generales, el split no afecta directamente en el valor de la compañía, aunque históricamente las empresas que dividen sus acciones han mejorado en Bolsa a largo plazo. Desde el Grupo Invertir en Bolsa (IEB) afirman que en teoría, "un "split" de acciones no produce en sí mismo efectos sobre el valor de la acción. Simplemente, porque no se trata de una capitalización, no hay un ingreso genuino de dinero a la compañía". Para los inversores en CEDEARs, se registrará un efecto similar, que obviamente también será neutro una vez que se normalicen las respectivas tenencias.

En lo que va de 2024, otras nueve firmas han ejecutado esta operación. Dentro del sector tecnológico, Alphabet, Amazon y Tesla han recurrido al split con los mismos argumentos que Nvidia y han visto cómo su cotización se revalorizaron. En tal sentido, desde Bank of América, sus analistas afirman que las empresas que anuncian divisiones de acciones tienden a superar al S&P 500 en los siguientes 12 meses.

"Una división de acciones es un voto de confianza de la administración de que las acciones mantendrán su valor, ya que el precio de las acciones típicamente aumenta", destaca el analista senior de S&P Dow Jones Indices, Howard Silverblatt.

En igual sentido, Gabriel Holand, CEO de HRGlobal, considera que "Para el mediano y largo plazo, un Split suele ser una noticia positiva para la acción, pues le brinda una mayor liquidez pues permite que se amplíe la demanda de público minorista".

De hecho, en la actualidad, de los 67 analistas consultados por Bloomberg, ninguno recomienda a los inversores vender sus acciones. Es más, 60 de ellos, es decir el 90%, recomiendan comprar, y solo siete recomiendan mantener. Para Thomas, una decisión de split de acciones "es transparente" para la compañía, pues la capitalización de mercado no debería cambiar

No obstante, también es necesario tomar ciertos recaudos sobre este tipo de compañías. En tal sentido, Santiago Ruiz Guiñazú, Head of Equity Sales de Adcap, considera que, Nvidia es una empresa que, dadas sus características, "supone un riesgo desmedido para el público inversor retail que no está especializado".

El analista considera que debido al rubro en que se desenvuelve y el tipo de competencia que debe enfrentar, que son otros gigantes tecnológicos, posiblemente "frente a una pequeña desviación en los planes de crecimiento de la empresa, la acción podría tener una corrección significativa", por lo que aconseja asesorarse antes de tomar una decisión inversora