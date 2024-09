Kicillof cobrará el doble de impuestos a dueños de autos de alta gama y propiedades de lujo

En los últimos días de diciembre del 2023, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, elevó un proyecto impositivo a la Legislatura bonaerense. El mismo buscaba implementar subas del impuesto inmobiliario, que tendría incrementos entre 140% a 300% para los contribuyentes; dependiendo el valor de la propiedad, el 90% de los vecinos abonaría 200% de aumento, mientras que el 10% restante se enfrentaría a incrementos cercanos al 300%.

Axel Kicillof sube impuestos a autos y propiedades de alta gama

El proyecto también contemplaba un aumento del 145% del impuesto automotor (que se aplicarían a los modelos de 2013 a 2024), en tanto, quien posea un vehículo de alta gama, debería enfrentarse a aumentos de hasta 270%. Sin embargo, los valores porcentuales del impuesto automotor lograron encender las alarmas de los contribuyentes y de la oposición en la Cámara por lo que, el incremento quedó suspendido.

En tanto, la suba al Inmobiliario avanzó con algunas modificaciones sugeridas por el frente opositor. Este mismo aumento se implementó en abril de este año (+20%), y en las primeras semanas de agosto los vecinos recibieron otra variación impositiva.

Impuesto inmobiliario: nuevos aumentos para octubre

El impuesto inmobiliario urbano está enviando sus boletas con incrementos de hasta 100%; pese a que, según la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), no se trata de un incremento sino de una cuota que solo deberán abonar las propiedades más costosas; son varios los vecinos que salieron a cuestionar las subas a través de redes sociales.

Por su parte, el organismo recaudatorio insiste en que se trata de "una cuota", "sería la cuota 6 que va a vencer junto con la 5 que es la última que se abona". "No es una indexación de la cuota del impuesto, que se mantiene sin cambios desde marzo" y solo se verá reflejada en el 9% de las boletas que se emiten, según explicó el mismo.

Las cuotas 3 y 4 —que vencieron en junio y agosto— no reflejaron aumentos en sus valores, pero en la cuota que vencerá el mes de octubre, los contribuyentes deberán abonar aproximadamente unos $220.000, $112.000 más que las boletas anteriores.

La postura de ARBA

La agencia recaudatoria explicó que el incremento respeta la Ley Impositiva del 2024 que establece "para aquellos inmuebles de la planta urbana edificada, tanto en su componente básico como complementario, cuya base imponible del inmueble o del conjunto de ellos, supere los $31.465.000 (unos 650 mil dólares de valor de mercado), una cuota adicional que tendrá un tope (no podrá superar el 20% del impuesto)".

De la misma forma, indicaron que tras los recortes de Nación, la quita de fondos de coparticipación y la suspensión de obras públicas dictadas por el gobierno de Javier Milei, el oficialismo bonaerense se vio en la "necesidad de obtener recursos extraordinarios a través de la imposición patrimonial y sobre segmentos de mayor capacidad contributiva".

La respuesta del Ministerio de Economía de la Provincia

Al tomar exposición el proyecto que envió el gobernador para el ejercicio del 2024, Pablo López, ministro de Economía bonaerense, explicó que, debido al aumento de la inflación de los últimos años, se tornó insostenible no aumentar los impuestos a los contribuyentes. "En cuatro años no aumentamos impuestos y seguimos en esa línea. Los últimos montos se fijaron en dic-22, de ahí la inflación a hoy acumulará +210%", publicó vía X el diciembre anterior.

El ministro de Economía de Axel Kicillof se refirió a la modificación del valor de los impuestos.

"Solo el 8% de las partidas, las propiedades más grandes y valiosas, pagará en línea con la inflación. Más allá de los aumentos, que no lo son en términos reales, los valores absolutos en el Urbano son: Para el 31,6% de las partidas, el impuesto anual no supera los $5.000, es decir, cuotas de menos de $1.000", sumó en otro párrafo. No obstante, los usuarios que están abonando el aumento, ven representadas en sus tarifas subas de más de $117.500, el doble a lo que abonaron en abril, cuando ya se había incrementado en un 20%.

Sobre esto último, el funcionario había expresado que no representa ni el 41% de los contribuyentes quienes se enfrentarían a subas de tales magnitudes. Mientras que el 49% restante "no superará los $10.000 anuales (de aumento), es decir, cuotas de menos de $2.000". Nuevamente, estos valores no representan los que los contribuyentes están abonando actualmente.