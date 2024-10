Mientras Jorge Lanata lucha por su vida, Sara Stewart Brown, su ex mujer, escribió un comunicado en redes sociales para contar cómo es el acuerdo que tiene con el conductor y su decisión de retrotraer el despido de los empleados que acompañan al periodista desde hace tantos años e indicó que fue revocado el poder que tenía la actual esposa del conductor, Elba Marcovecchio.

Jorge Lanata: ¿por qué su ex mujer le revocó el poder a Elba Marcovecchio?

"Con Lanata tenemos un poder recíproco, el más amplio que pueda existir, que incluye la facultad de revocar otros poderes, en especial con cláusula de irrevocabilidad o inextinguibles para el caso de incapacidad o fallecimiento", comienza el extenso escrito de la mujer que le donó un riñón a Lanata para salvarle la vida.

"Así dice expresamente el poder. Nos lo otorgamos mutuamente y lo mantuvimos vigente por la confianza que siempre nos tuvimos y tenemos en la actualidad. Decidí usarlo, ejerciendo la facultad de revocar un poder en particular, porque ese poder que revoqué se estaba usando para hacer cosas que Lanata jamás hubiera hecho, contra personas a las que jamás hubiera perjudicado. Por lo que dejé sin efecto legal", expresó la ex del periodista.

"Tengo la certeza que Lanata no estaría de acuerdo e que la gente que lo acompaño fiel y amorosamente por más de 20 años, y que ya son parte de su familia, si queden sin cobrar su sueldo, incluso aunque una ley se lo permita. Lanata no piensa ni actuó jamás de esa forma. Conozco a Lanata desde hace 28 años, pasamos 19 de esos años juntos y construimos una relación de mucho amor, respeto y confianza, que se extendió más allá de nuestra separación acompañando las decisiones de cada uno.", continuó.

"Él es un hombre valiente y fiel a sus convicciones que siempre protegió y defendió a sus hijas y no permitiría jamás que alguien les haga daño. Teniendo un poder mutuo y sabiendo que él haría los mismo que yo en una situación como esta no puedo hacerme la distraída. Me sentí obligada por las circunstancias a intervenir. Lo hice todo en regla, con la intervención de un escribano e informándose a la Justicia de manera inmediata", concluyó.

La salud de Jorge Lanata: médicos deciden cómo seguirá su tratamiento

Al salir del Hospital Italiano, luego de la operación del periodista, Marcovecchio habló con los medios: "Va a salir un parte médico. Ahora le pido a la gente que siga rezando que evidentemente funciona. La operación salió bien. Ahora es el post. Fueron horas muy angustiantes", comentó la abogada, quien reconoció ante una pregunta que su pareja está "en estado crítico".

Antes de la intervención, Elba también había hablado con la guardia periodística. "Pasó la noche estable, que es lo más importante", dijo la abogada ante las cámaras de televisión. Durante el trayecto del estacionamiento a la puerta de ingreso al hospital, Elba fue consultada por el semblante del martes que llamó la atención entre los presentes. "Ayer se te vio acongojada, ¿salió complicado el cuadro?", le preguntaron. "Qué se yo qué decir, está en las mejores manos de Latinoamérica te diría", respondió esperanzada.

Luego, la abogada aseguró que su marido tenía hora de operación a las 10 de la mañana y aseguró que se trataría de una operación y no de una exploración, como ocurrió en las últimas intervenciones. "Debería ser eso, pero es una decisión de los médicos", replicó. Y volvió a depositar su confianza en el equipo que cuida de la salud de su marido.

"Está en las mejores manos de Latinoamérica, en el mejor servicio de abdomen, de terapia intensiva. Los médicos tienen esperanza, y los que estamos en oración también", sentenció. En este punto, le preguntaron por las versiones acerca de que, durante la jornada del martes, la familia del periodista habría solicitado la presencia de un sacerdote para darle la extrema unción, algo que fue negado rotundamente por la abogada. "El capellán del hospital está siempre, pero ayer no lo vi", respondió. Y antes de ingresar, dejó una frase sobre su estado general. "Yo tengo miedo, nada más, creo que es lo que cualquiera tendría".

El procedimiento al que fue sometido Lanata el miércoles pasado, una cirugía laparoscópica, tenía como objetivo restaurar el paso de sangre hacia sus intestinos y evitar complicaciones mayores. Se trató de un nuevo desafío para el periodista de 64 años, un hombre que demostró una resistencia sobrehumana en repetidas ocasiones, que llevó a su esposa a definirlo como "un gladiador". De acuerdo a lo informado en el programa de Barbarossa, el creador de Página/12 se sometió a 29 internaciones a lo largo de su vida.

En el programa Intrusos informaron que hubo gritos y llantos en el cuarto piso del hospital en el que se encuentra internado Jorge Lanata en terapia intensiva. También afirmaron que hay un ateneo médico, es decir una junta de varios médicos que deciden cómo seguirá el procedimiento.

Bárbara Lanata, la hija mayor del conductor, se comunicó con el programa y manifestó que "terminó la operación, todo bien, pudieron unirlo y cerrar", haciendo alusión al intestino, que hace días estaban tratando de unirlo y no habían tenido éxito.