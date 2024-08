Mientras estudiaba Ciencias Veterinarias en la UBA, Virginia Vallejos comenzó a cuidar gatitos en su departamento para generar algún ingreso. Al recibirse, en 2019, decidió alquilar una vivienda más grande en Parque Chas para crear "Mishmosos", el primer hotel exclusivo para gatos. Hoy cuenta con dos sucursales más: una en Vicente López y otra en Quilmes.

"Somos un hotel, y no una guardería de gatos, porque no usamos jaulas y nuestros huéspedes se pasean a gusto por las instalaciones, recibiendo juegos y atención personalizada durante su estadía", cuenta Virginia, y destaca que decidió enfocar su emprendimiento en los felinos porque son su animal favorito de compañía y no existen en el país hospedajes adecuados para ellos.

"Los gatos son muy territoriales, y -a diferencia de los perros-, no están a gusto cuando se los traslada, por lo cual es todo un desafío para sus dueños pensar con quién dejarlos cuando se van de vacaciones", afirma la veterinaria.

Entre sus clientes hay muchas personas que viven solas con sus gatos y les gusta viajar, o tienen que hacerlo por trabajo y aunque cambien su destino vacacional, todos los años dejan a su mascota en el hotel.

Un hotel para gatos por 12.000 pesos la noche

El costo del alojamiento es de aproximadamente $12.000 por noche. "Es un 10% de lo que sale una habitación en un hotel de turismo, e incluye las comidas, atención personalizada, y tenemos cámaras y un link de acceso para que los clientes puedan ver en cualquier momento cómo la está pasando su gatito o gatita", dice la emprendedora.

Al ingresar al hotel, cada gato es registrado con sus antecedentes y datos de salud. Se pide que tengan las vacunas al día y que en lo posible, estén castrados. En el emprendimiento trabajan hoy unas 10 personas en forma directa. La mitad son estudiantes de Veterinaria.

Turismo pet friendly

La inversión inicial para montar el primer hotel fue de aproximadamente u$s30.000, con fondos propios más familiares y amigos, en 2013. Básicamente se usó para acondicionar una casa vieja. Luego fue reinvirtiendo las ganancias y el año pasado abrió dos sucursales, en Quilmes y Vicente López, con una inversión de 50.000 dólares.

La capacidad de alojamiento es de 60 gatos en Parque Chas, 60 en Vicente López y 30 en Quilmes. Hubo temporadas en las que las instalaciones se vieron colmadas. Pero este año tiene un promedio de entre 8 y 10 gatos en Quilmes, y alrededor de 40 en las otras dos sucursales.

El negocio fue cambiando al ritmo de las crisis económicas y según las necesidades de los clientes. "Cuando abrí el primer hotel, los clientes me dejaban a sus mascotas por 10 o 15 días. Hoy el promedio es entre 5 y 7 días", apunta Vallejos.

El emprendimiento fue creciendo fundamentalmente por el "boca a boca". "Quienes nos confían a sus mascotas, luego le recomiendan el lugar a sus conocidos. Empecé publicando este servicio en Mercado Libre y cuando surgieron las redes sociales nos metimos de lleno ahí", comenta.

Actualmente, la emprendedora está trabajando en red con veterinarias, petshops y agencias de viajes. "Apuntamos a posicionar este emprendimiento como un servicio turístico. Así como cada vez hay más destinos, hoteles y transportes pet friendly, hay muchas familias y personas a las que les gusta viajar y no lo hacen para no dejar solas a sus mascotas, especialmente a los gatos, y sobre todo si están enfermos", señala.

Un hotel con atención integral

Y agrega: "Nuestra atención es integral ya que siempre hay una guardia veterinaria disponible. Tenemos unos clientes uruguayos que nos vieron por las redes y viajaron con su gatita, diagnosticada con epilepsia, hasta Buenos Aires, para dejárnosla mientras recorrían otras partes del país, ya que en Uruguay no contaban con un servicio como el nuestro".

De aquí al próximo año, la emprendedora tiene previsto expandirse a otras ciudades del país, mediante acuerdos con inversores. En 2026 espera poder seguir creciendo bajo el modelo de franquicias, ya que para comenzar a franquiciar, la ley exige que el negocio tenga al menos dos locales funcionando exitosamente desde hace dos años.

Por último, la emprendedora brinda algunos consejos para quienes deben dejar a sus mascotas cuando salen de viaje. "Lo fundamental es planificar con tiempo quién las cuidará, y no dejar a la mascota el mismo día del viaje, porque las corridas de último momento generan un estrés que se traslada a los animales de compañía. También es importante dejarlos con un juguete o con alguna prenda nuestra cuyo olor les resulte familiar y les ayude a calmar la ansieda", destaca.