La Cámara de Diputados sesiona este jueves para dar el debate final sobre la Ley Bases y el paquete fiscal con la expectativa de aprobar ambas iniciativas y darle al presidente Javier Milei las primeras leyes de su gestión, que le permitirán dar la señal que esperan el mercado financiero y el FMI de apoyo político para la primera parte de su plan reformas.

Los jefes de bloque se reúnen a las 10:00 con el presidente de Diputados, Martín Menem, para diagramar la sesión que fue convocada para las 12:00 y que tratará en conjunto los dos proyectos, con el eje puesto en temas como las privatizaciones acotadas, el régimen fiscal especial para grandes inversiones (RIGI), la restitución del Impuesto a las Ganancias, la rebaja de Bienes Personales y la reforma laboral, entre otros.

En el oficialismo y en la oposición dialoguista que conforman el PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal y otros aseguran a iProfesional que "los votos ya están" para aprobar ambos proyectos, con la reposición de Ganancias incluida. Se necesitan 129 para el quórum y para asegurarse la sanción de las leyes aunque sea por un margen ajustado. En el tema impositivo, podría darse así. El debate se presume largo porque se anotarían muchos oradores, sobre todo del kirchnerismo.

El Gobierno consiguió ese apoyo luego de aceptar, obligado por estar en minoría, que Diputados ratifique todos los cambios que se hicieron en el Senado a la Ley Bases -como la exclusión de Aerolíneas Argentinas de las empresas públicas a privatizar- y que en el paquete fiscal se insista con Ganancias y Bienes Personales, que la Cámara alta había dejado afuera.

Ley Bases: ¿cómo es el panorama de la sesión de Diputados para Javier Milei?

En la primera votación de Diputados el 30 de abril (que en realidad fue la segunda después de la sesión fallida de febrero) la Ley Bases se aprobó en general con 142 votos a favor, 106 en contra (del kirchnerismo y la izquierda) y 5 abstenciones, mientras que el proyecto de Medidas Fiscales pasó con 140 a favor, 103 en contra y 6 abstenciones.

Esa es la vara con la que se mide la votación de este jueves. Entre los diputados de distintos sectores creen que el resultado podría ser algo más ajustado esta vez debido a los cortocircuitos que generaron en los bloques dialoguistas los nuevos cambios que se introdujeron en el Senado, según deslizaron las fuentes consultadas por este medio.

La Ley Bases atraviesa su último debate y en el Gobierno son optimistas sobre su aprobación junto al paquete fiscal

No obstante, el oficialismo espera contar con algún apoyo extra de Unión por la Patria, donde algunos diputados que responden a los gobernadores podrían acompañar temas como el RIGI y la restitución de Ganancias, que ayudará a la recaudación de las provincias. En el Senado ocurrió. El catamarqueño Raúl Jalil es uno de los más observados en ese sentido.

En el caso del RIGI ese eventual apoyo de diputados que integran el bloque kirchnerista es todavía difuso porque se votaría en paquete con el resto de la Ley Bases tal y como vino del Senado. En el paquete fiscal, el hecho de que se "abran" los capítulos sobre Ganancias y Bienes Personales facilitarían ese posible aporte de votos.

De cualquier forma hay un consenso generalizado respecto de la necesidad de que la discusión sobre la Ley Bases "se termine de una vez" y tanto el Ejecutivo como el Congreso puedan "pasar a otra cosa". Es lo que repiten desde hace días tanto en La Libertad Avanza como en el PRO, la UCR y el bloque de Miguel Pichetto.

¿Cuál es la importancia de esta sesión para el gobierno de Javier Milei?

Las razones que esgrimen para aprobar finalmente el paquete legislativo son varias. Una es que la discusión quedó prácticamente agotada después de las innumerables modificaciones que tuvieron los proyectos. La otra es que en la oposición dialoguista entienden que no es lo mejor para la estabilidad de un Gobierno carecer de leyes aprobadas a casi siete meses de haber asumido.

A diferencia del kirchnerismo, ese sector de la oposición se muestra decidido a ponerle condiciones a Milei para darle apoyo, pero sin bloquearlo de forma temeraria. Si bien les molesta que el Presidente los culpe por la nueva tensión cambiaria y la caída de los bonos, saben que el mercado financiero está midiendo la capacidad política de un Gobierno comandado por un "outsider".

En ese marco, Milei monitoreará la sesión, con la confianza que le dieron sus colaboradores respecto de la aprobación de ambas leyes, aunque hayan quedado muy "lavadas" respecto de la versión original que había enviado en diciembre y que tenía más de 600 artículos con reformas a unas 300 normas distintas.

Milei necesita tener la primera ley de su gestión a más de seis meses de haber asumido como señal política y también al mercado

El Presidente espera que el primer éxito político real de su gestión le sirva para llevar calma a los mercados y sacar pecho ante el FMI, en momentos en que la relación con el Ministerio de Economía se volvió tensa. El organismo acreedor de la Argentina ya había pedido que el nuevo Gobierno muestre consenso parlamentario para sus reformas.

Pero además, Milei espera inaugurar una nueva etapa con la Ley Bases, a la que él mismo calificó como el primer "hito" de su gestión. Una vez que la tenga, se enfocará en la convocatoria a gobernadores y ex presidentes para firmar el "Pacto de Mayo" el 9 de julio en Tucumán y se prevé que también haya una reorganización del Gabinete.

Cómo quería la Ley Bases: RIGI, moratoria previsional y privatizaciones

Es así que para Milei la aprobación de la Ley Bases y del paquete fiscal es clave, a pesar de que la redacción final haya quedado muy lejos de lo que preveía originalmente. Por caso, en el primer proyecto la lista de empresas públicas a privatizar pasó de 41 a tan solo seis, pero hubo otros cambios.

La eliminación de la moratoria previsional que se sancionó durante la gestión de Alberto Fernández para que personas sin 30 años de aportes puedan acceder a una jubilación mediante un plan de pagos quedó afuera, contra las intenciones iniciales del Gobierno, y el RIGI fue retocado en varios aspectos durante su paso por ambas cámaras del Congreso.

Este régimen que otorga beneficios impositivos, cambiarios y aduaneros para proyectos de inversión de más de u$s200 millones, se acotó a seis sectores puntuales: el agroforestal, infraestructura, minería, energía, tecnología y turismo. Además, se morigeró el procedimiento y el plazo para la aprobación de los proyectos de inversión.

También se modificó el alcance para el "desarrollo de proveedores locales", al incorporar que las firmas extranjeras que se inscriban en el RIGI deberán contratar a proveedores locales por un "20% de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores" siempre y cuando la oferta local "se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad".

En la sesión se define la restitución de Ganancias y en el oficialismo confían en aprobarlo, aunque sea con lo justo

Además, aceptó cambios en los porcentajes por los cuales los cobros de exportaciones de productos surgidos del RIGI quedarán exceptuados de la "obligación de ingreso y/o negociación y liquidación en el mercado de cambios". Serán de 20% luego de los dos años, 40% transcurridos los tres años y 100% luego de cuatro años.

¿Qué pasa con Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales?

El proyecto de Medidas Fiscales que acompaña a la Ley Bases también tuvo varios cambios. El punto central es la restitución del Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría tras su eliminación el año pasado por iniciativa del entonces ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa.

En su paso anterior por Diputados Ganancias fue objeto de negociaciones entre el Gobierno y la oposición en torno al nuevo mínimo no imponible, que finalmente quedó en $1,8 millones de sueldo bruto para trabajadores solteros y de $2,2 millones para casados con dos hijos. Tendrá una primera actualización trimestral en septiembre y, en adelante, será semestral. El oficialismo espera tener entre 129 y 133 votos para este tema, pero no podrá confiarse.

Respecto de Bienes Personales, el monto a partir del cual se comenzaría a pagar subiría a $100 millones en lugar de $27 millones, como establece la ley vigente y en lugar de la alícuota de 1,75% se pasaría a una progresiva de 0,5% al 1,5%. Para el Gobierno este punto es clave para impulsar el blanqueo de capitales, que figura en el mismo proyecto y también tuvo modificaciones.

La versión final establece que se podrán blanquear activos no declarados hasta u$s 100.000 sin pagar ninguna alícuota y para los montos que estén por arriba de eso habrá alícuotas progresivas del 5%, 10% y 15%. En el Senado se eliminó del texto la regularización de inmuebles registrados "a nombre de sujetos empresas", para no legitimar "testaferros", entre otros puntos.

Todas las modificaciones que se hicieron hasta ahora en ambos proyectos quedarán, salvo por Ganancias y Bienes Personales, que vuelven al texto del paquete fiscal. En la Cámara de Diputados hay un amplio consenso para no complicarse más y cerrar el debate sobre todo lo relativo a la Ley Bases para que Javier Milei tenga sus primeras herramientas legales y políticas y pueda, de esa forma, iniciar una nueva etapa, con mucho recorrido todavía por delante.