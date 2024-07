El vocero presidencial habló sobre las variabilidades del dólar y afirmó: "No damos un paso atrás ni siquiera para tomar impulso"

El vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que cuando el Gobierno anunció "el déficit cero para terminar con el desequilibrio fiscal, el dólar pegó un salto", dijo que no se dará un paso atrás "ni siquiera para tomar impulso", negó una devaluación y ratificó que el presidente Javier Milei tiene plena confianza en el plan económico impulsado por Luis Caputo.

"Cuando anunciamos el déficit cero, para terminar con el desequilibrio fiscal, el dólar también pegó un salto y luego, cuando esos descreídos no creyeron, el dólar se terminó acomodando. Y hoy lo que anunciamos fue la emisión cero. Es probable que algunos que no creen entiendan que el valor del dólar tenga que estar por encima que lo que estaba el viernes o ayer. Lo que opinen este grupo de personas no interfiere en nuestro plan o en nuestro camino", dijo al hablar sobre las variabilidades del dólar durante su habitual conferencia de prensa.

¿Qué dijo el Gobierno sobre los rumores de devaluación tras el salto del dólar blue?

"Está garantizado el déficit cero, la emisión cero; no vamos a devaluar, no nos vamos a correr", agregó Adorni.

Asimismo, añadió: "Nada tiene que ver el planteo que algunos hacen con nuestra posición y con lo que estamos haciendo. No damos un paso atrás ni siquiera para tomar impulso. Vamos a seguir adelante. Se está generando confusión en algo que no hay. El camino es firme".

En esta línea, expresó: "El camino es claro, la convicción es firme y sabemos lo que vamos haciendo a cada paso. Con el Gobierno anterior el riesgo país llegó a 2900 puntos. Ahora esos mismos cuestionan el nivel del riesgo país de estos días que, por supuesto, está explicado en un 100% por lo que ellos dejaron".

¿Los inversores desconfían del plan del Gobierno?

De acuerdo con GMA Capital, si bien en materia económica el primer semestre de Milei fue mucho mejor de lo imaginado en diciembre de 2023, la dinámica del Mercado Único Libre de Cambios (MULC) parecería estar mostrando signos de debilidad en el último mes.

Según los expertos, por cuestiones estacionales, el segundo semestre del año tiende a ser un desafío en materia cambiaria para el país. El invierno reduce los excedentes del balance energético debido al aumento de la demanda local, mientras que el "pico" de las liquidaciones del agro ya fue dejado atrás. Y agregaron que, en las últimas semanas, la oferta de exportadores no alcanzó para satisfacer la demanda privada de divisas, obligando al BCRA a vender dólares.

La desaceleración de las compras del BCRA en el MULC marcó una señal de alerta en la city y presupone una devaluación del tipo de cambio

"Más allá de estas cuestiones, y comparado con la evolución de los 6 meses anteriores, los números del mes actual impacientan a los inversores. Precisamente, el BCRA cerró el mes con ventas netas, configurando así el peor junio de compra de dólares de los últimos nueve años con cepo", alertaron.

La posición de la sociedad de Bolsa está en línea con la de múltiples voces del mercado: para comenzar a crecer y consolidar la baja de la inflación, el siguiente paso del equipo económico debería ser ejecutar el levantamiento del cepo.

Independientemente de cómo realice el Gobierno la eliminación de las restricciones cambiarias, desde GMA advirtieron que una eventual estampida de capitales retenidos (tanto por la deuda comercial como los dividendos y utilidades) podría presionar el precio del tipo de cambio y contaminar la dinámica de la inflación.

"La realidad es que la dinámica cambiaria de la salida será determinada por los flujos de dólares y el nivel de confianza que el Gobierno pueda generar en los inversores con su nuevo programa económico", concluyeron.