El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respondió las declaraciones del Papa Francisco que, en un acto desde el Vaticano criticó al Gobierno por el uso de gas pimienta en una manifestación y el protocolo antipiquetes. "Para opinar de estas cosas, uno tiene que estar acá", dijo el mandatario de la Ciudad.

En su exposición, el Sumo Pontífice aseguró: "Me hicieron ver un filmado de una represión de hace una semana, menos quizás. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle y la Policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad. No tenían derecho a reclamar lo suyo porque eran revoltosos, comunistas... y el Gobierno se puso firme: en vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta. Les convenía. Ténganlo en cuenta".

La referencia es el operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso cuando se discutía el veto presidencial la ley de movilidad jubilatoria. Como en otras ocasiones, el protocolo anti-piquete desplegado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue respaldado por efectivos de la Policía de la Ciudad.

Qué dijo Jorge Macri sobre las críticas del Papa Francisco por protocolo antipiquetes

"Soy alguien de fe, tengo un problema dónde me paro. Tengo muy buena relación con muchos actores de la iglesia, pero para opinar de estas cosas uno tiene que estar acá, entender lo que está pasando, tener en cuenta todas las variables en juego y no hacer un reduccionismo de un hecho o escuchar una sola campana", señaló Macri en diálogo con Radio Continental.

En esta línea, Jorge Macri insistió: "No quiero entrar en una discusión con el Papa; de estos temas es bueno escuchar todas las campanas, no hacer reduccionismo, entender que estamos administrando una situación compleja y difícil, un momento difícil de la Argentina. Y recordó: "Nos habíamos acostumbrado a convivir en el caos, a que cualquiera hacía lo que quería en cualquier momento".

"Es bueno ser equilibrado siempre o tener una misma mirada siempre. También leí un comentario sobre coima sí o coima no. No sé si eso es verdad... si es verdad, alguien debería denunciarlo. Ahora, pasó de todo en la Argentina, y ¿ahora justo estos comentarios? Qué sé yo. Me duele, necesitamos salir para adelante", planteó el mandatario porteño.

Y finalizó: "Tenemos un orgullo de tener un Papa argentino y eso debería, más que dividirnos, ayudarnos más".

Esta última referencia de Macri se debe a otra frase del Papa que impactó en las últimas horas, como la denuncia de un presunto caso de corrupción en Argentina, aunque el Sumo Pontífice evitó precisar si fue durante la gestión actual de Javier Milei o en la anterior.