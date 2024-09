Con una inflación que según los datos de agosto arrojó cifras por encima de lo esperado, un 4,2% y un acumulado anual de 94,8%, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (Indec), salir de compras hoy para poder vestirse con la ropa de la marca que a uno más le gusta no siempre sale tan caro como se cree: con tiempo y conocimiento, la realidad es que existe la posibilidad de conseguir excelentes ofertas.

Sin embargo, como el área comercial de la Ciudad de Buenos Aires es tan inmensa como diversa, no son pocas las veces que los consumidores se desorientan ante la cantidad de opciones. Así, indefectiblemente, dejan de tener en claro dónde conviene comprar los artículos que necesitan adquirir. Y, por lo tanto, se hace cuesta arriba determinar cuáles son las alternativas más viables para poder lograr el cometido.

En ese sentido, los expertos en consumo siempre sugieren la misma prioridad: antes de salir a la calle, lo primero es hacer un "estudio de mercado" para dirimir las opciones disponibles más acordes cuando la meta es encontrar los mejores precios y descuentos.

Dónde comprar ropa de hombre buena y barata en Buenos Aires

En el outlet de Kevingston de Distrito Arcos Premium (Paraguay 4979, Ciudad autónoma de Buenos Aires) hay indumentaria de hombre a precios muy accesibles, con descuentos del 30, 40 y 50%, y con una financiación de 3, 6 (sin mínimo de compra) y 9 cuotas (para compras con un mínimo de $200.000) sin interés en los diversos productos de la marca, con tarjetas de crédito Visa, Master y Amex.

¿Cuáles son las mejores ofertas vigentes?

Joggins: $36.000

Jeans: $31.500 (versus $59.900 del precio promocional)

(versus $59.900 del precio promocional) Polares: $58.000

Camperas: $100.000

Camperas Himalaya para nieve (con varias capas de acolchado): $100.000

Camperitas: $50.000

Buzos sin capucha: 2 x $80.000

Buzos con capucha: 2 x $70.000

Suéteres: $48.000

Entonces, para el que no pueda o no quiera hacer las compras de manera presencial, en la tienda online de Kevingston también existen interesantes oportunidades en productos seleccionados, con envíos gratis por compras superiores a los $140.000 o en las sucursales adheridas, envíos Same Day para compras en CABA y GBA comprando de lunes a viernes antes de las 12.00; y, en el caso de devoluciones, la primera es sin cargo. En cuanto a las ofertas:

Remeras: 4 x 3 en productos seleccionados /$24.000 por unidad

Camperas: $90.000

Camisaco: $92.900

Camisas: desde $30.000

Remeras lisas: $30.000

Remeras estampadas: $28.000

Chombas: $45.000

Buzos: desde $40.000

Short de baño: $45.000

Cinturones: $22.000

¿A quién no le gusta comprar bien y barato? Por eso, a la hora de salir de compras, para aquellos hombres que quieran conseguir ropa nueva y de buena calidad, el outlet de Kevingston de Distrito Arcos Premium de Palermo es una óptima alternativa, porque se pueden encontrar todo tipo de prendas y a precios económicos.