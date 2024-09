Susana Giménez contó que Karina Milei la llamó para que postergara su regreso a la TV

Susana Giménez confirmó que pospuso una semana su regreso a la televisión a partir de un llamado del Gobierno, más precisamente de la Secretaria General de Presidencia Karina Milei.

La diva tenía planeado reaparecer en la pantalla el domingo 15 de septiembre, pero finalmente lo hará el siguiente, el 22. Es que el próximo domingo el presidente Javier Milei presentará desde las 21 el Presupuesto 2025 en el Congreso.

Susana Giménez contó que Karina Milei la llamó para que retrase su vuelta a la TV

En una entrevista en el canal de streaming Olga con Damián Betular, Susana aseguró: "No puedo volver este domingo porque me llamaron desde el Gobierno, específicamente la señora Karina Milei".

"Ella habló con mi productor y le dijo: 'Con el presidente Javier le queremos pedir perdón, sabemos que quieren debutar, pero él va a dar a conocer el presupuesto nacional. Y va a ser largo'", explicó.

Y, consultada sobre la elección de ese día y esa hora para presentar el Presupuesto, Susana se mostró de acuerdo: "Claro, porque la gente está en la casa y lo puede escuchar tranquilo, ¿qué vamos a hacer? Por algo será".

En tanto, sobre la posibilidad de entrevistar a Milei durante el ciclo que comenzará el domingo 22 de septiembre, la diva de los teléfonos aseguró: "Yo creo que sí. Yo hablé con él dos veces porque me llamó para venir. Y yo le dije: 'Señor Presidente...'. Odio a los que piensan que se conocen de toda la vida. No le podía decir: 'Oíme, Javi... '. Y le dije: 'Yo no estoy al aire y no sé mucho de política. Necesito ver un poco de lo que hace, enterarme lo que pasa en el país y después hacerle una nota".

También contó que durante sus años en la televisión entrevistó a muchos expresidentes: "Entrevisté a todos. A Macri, a Menem, a De la Rúa...".

Javier Milei habló sobre el Presupuesto 2025 que presentará en el Congreso: qué dijo

El presidente Javier Milei hizo referencia a la presentación del Presupuesto 2025 que dará el próximo domingo en la Cámara de Diputados y adelantó en la red social X que "marcará un antes y un después en la historia económica argentina". En el plano fiscal, la apuesta es sostener el superávit primario y financiero hasta el fin del mandato.

La confirmación por parte de Milei se da después de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmara la presencia del Presidente el próximo domingo a las 21 en el Congreso de la Nación.

A través de su cuenta oficial en la mencionada plataforma, el mandatario libertario aseguró: "El domingo 15/9 a las 21:00 hs presentaré en el Congreso de la Nación Argentina el Presupuesto Nacional bajo la regla del DÉFICIT CERO. Te invito a ser testigo de un hito histórico que marcará un antes y un después en la historia económica argentina. Viva La Libertad Carajo".

Según detalló el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la habitual conferencia de prensa diaria, la presentación será a las 21 del domingo y se espera que el mandatario brinde detalles de la previsión para el 2025 en la que implementará una regla fiscal, diseñada para que el superávit primario sea suficiente para cubrir los intereses de la deuda.

El discurso del Presidente de este domingo durará el tiempo que necesite para explayarse, ya que no hay límite en ese sentido, y finalizada esa tarea podrá retirarse sin necesidad de responder las inquietudes de los legisladores presentes. No habrá intercambio con quienes luego tendrán el deber de analizar el proyecto y aprobarlo (o rechazarlo).