En nuestro país, los productos para aquellos que padecen la celiaquía, suelen tener un costo considerablemente alto, lo que termina siendo inviable en muchos casos para estas personas que deben cumplir estrictamente con su dieta. Para aliviar este gasto, una empresa lanzó una tarjeta de descuentos para personas celíacas y no celíacas, con el fin de brindarles acceso a una alimentación más accesible y contribuir a su bienestar.

Debido a un diagnostico de celiaquía, a Diego, Meli y sus dos hijos les cambió la vida cuando debieron comenzar una dieta libre de gluten. Fue en enero de 2023 cuando a los hijos del matrimonio -de 11 y 15 años- les confirmaron que son celíacos y descubrieron este universo.

"Nos sorprendimos, vimos que faltaban un montón de cosas, que era difícil encontrar lugares para ir a comer afuera, para ir de vacaciones; que era complicado encontrar productos en el día a día", contó Diego. Y reconoció que en cuanto se puso en contacto con gente de la comunidad celíaca le decían que ahora hay muchas más cosas que antes; casi como si le dijeran "imaginate si vos te quejás, la que vivimos nosotros".

Fue la vivencia personal, como ocurre en muchos de los emprendimientos celíacos, la que hizo que Diego y Meli crearan Sin Gluten Company, la primera tarjeta de descuentos y beneficios para personas que hacen la dieta sin TACC.

¿Qué es la tarjeta de descuentos para celíacos?

La tarjeta de descuentos para celíacos es un beneficio destinado a reducir el costo de los alimentos aptos para celíacos. Permite acceder a descuentos en una red de comercios adheridos, como supermercados, tiendas especializadas y algunos comercios en línea, facilitando el acceso a productos sin gluten.

El sistema es simple: la suscripción tiene un valor de $1800 por mes y te da acceso a descuentos en más de 140 lugares entre restaurantes, panaderías, dietéticas y otros comercios que ofrecen estos alimentos. "Buscamos darles visibilidad a los productos y a los lugares. Vemos que es costoso y no es culpa de los locales. Los insumos son más altos", explica Diego. Y relata una situación cotidiana: "a mi hijo le pasa que no puede ir a comer empanadas con los amigos porque las de él son mucho más caras y los amigos no las pueden pagar, la diferencia de precio es grande".

Pensando en sus hijos, y en cada celíaco que se encuentra en una situación similar, idearon esta tarjeta para intentar acortar la brecha entre los precios de estos alimentos y los que contienen gluten. En poco tiempo ya lograron sumar a marcas como Pain du Jour, Cocelia, Celigourmet, TACC Free, Gluten Free Point y Guapaletas, entre otras que se siguen subiendo a este tren.

Pasos para solicitar la tarjeta de descuentos

El proceso de solicitud es simple y puede realizarse en pocos pasos. A continuación, te explicamos cómo hacerla:

Entrá al siguiente link que Sin Gluten Company comparte en sus redes sociales: https://www.mercadopago.com.ar/subscriptions/checkout?preapproval_plan_id=2c9380849198d2f501919f4979250295

Se trata de una suscripción, así que una vez realizado el pago, te van a contactar por whatsapp que completaste en la web. El proceso de emisión puede demorar hasta 72 horas, aunque por lo general, se realiza durante el día.

Para utilizarla, debés presentar tu tarjeta virtual y DNI para corroborar la identidad y el descuento es aplicado de manera inmediata. Cabe recordar que la misma es personal e intransferible.

Beneficios de la tarjeta para celíacos

Algunos comercios especializados ofrecen precios especiales y promociones que se suman a los beneficios de la tarjeta. Además, podés encontrar los comercios por:

Categoría Localidad Días de beneficio Orden alfabético

Con respecto a la cantidad de descuentos que pueden utilizarse, estos son ilimitados, por lo que, el costo de suscripción se termina amortiguando en pocas compras. A su vez, si más de una persona es celíaca dentro de tu grupo familiar, pueden acceder a un plan familiar con un 50% de descuento, para que todos puedan tener una y aprovechar los ahorros.

Aunque la empresa se llame Sin Gluten Company y la tarjeta esté destinada para celíacos, lo cierto es que todos pueden acceder a ella, inclusive aquellos que no tengan esta condición. Los descuentos están en decenas de comercios y esto incluye a las dietéticas que no son 100% gluten free.

Comercios adheridos y dónde utilizar la tarjeta

La tarjeta de descuentos para celíacos es aceptada en una red de supermercados, almacenes y tiendas especializadas que se han adherido al programa. Es importante consultar la lista de comercios que participan en el beneficio, ya que esto puede variar según la provincia..

Esta tarjeta representa un avance importante en el apoyo a la comunidad que tiene celiaquía en Argentina, brindando una herramienta valiosa para quienes necesitan productos sin gluten de forma constante. Finalmente podés accedes a la lista de locales adheridos junto con los descuentos que ofrecen, a través del siguiente enlace: https://ugc.production.linktr.ee/d390954d-3135-4165-8a08-87c034a8650d_GUIA-DE-BENEFICIOS-SGC-POR-CATEGORI-A-.pdf