El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires (PBA), Jorge D’Onofrio, adelantó que la administración de Axel Kicillof se encuentra desarrollando un nuevo sistema de juzgamiento exclusivo en territorio bonaerense, que va a permitir procesar mayor cantidad de multas.

Según D’Onofrio, el sistema de procesamiento de infracciones provincial, implementado a través de un convenio con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), está en etapa de prueba y se comenzaría a utilizar sobre el final de este año, por lo que reemplazará al sistema actual.

Provincia de Buenos Aires: qué novedad trae el nuevo sistema de multas

El objetivo, según el ministro, es "hacer una auditoría permanente de este nuevo sistema a los efectos de darle mayor trazabilidad al sistema financiero del cobro de multas".

El mismo utilizará el primer Data Center provincial y las facultades de Ciencias Económicas e Informática trabajarán en la auditoría para dotar de mayor celeridad, transparencia y eficiencia al sistema.

Cabe remarcar que, hace más de un año se implementó el Domicilio Vial Electrónico con el objetivo de personalizar cada trámite, desde el pago de multas, hasta la renovación de registros y la verificación técnica vehicular (VTV).

"Ya hace más de un año hemos instituido el Domicilio Vial Electrónico. Toda la tramitación de multas es personal. Hay 4 niveles de validación: AFIP; ARBA; ANSES; RENAPER. Si el infractor le cede sus datos personales a un gestor, es una cuestión entre el gestor y el infractor", comentó el Ministro.

Asimismo, puntualizó que actualmente "el stock de multas es de 32 millones". "Hay tres posibilidades en la multa emitida. Que se condene, que se absuelva y que quede en el sistema de juzgamiento. No hay borrado de multas en la provincia de Buenos Aires", señaló.

"El sistema de juzgamiento de multas data de 2009. A lo largo del tiempo se ha ido actualizando y hoy llega al límite de sus capacidades. Durante 2022 se recaudaron casi 14 mil millones de pesos. 26 mil en 2023 y en lo que va del año 67 mil millones. Este sistema no tiene capacidad de auto depurarse", infirió.

La polémica de los "borradores de multas"

Para cerrar, se refirió a la investigación por presuntos gestores que eliminan multas en la Provincia: "Nos hemos constituidos como particular damnificado, estamos convencidos de que con la información que le hemos brindado a la Justicia se va a dejar absolutamente claro que no hay ninguna maniobra por parte de funcionarios ni de juzgados provinciales. Probablemente haya un trabajo desleal por parte de intermediarios y gestores. La Justicia determinará si es estafa o si es abuso de confianza". "Con la producción de la prueba va a quedar claro. No hay borrado de multas en la provincia de Buenos Aires. Por eso hay 31 millones de multas en stock de juzgamiento", cerró D’Onofrio.