El Gobierno sigue profundizando su apuesta por un mercado aerocomercial cada vez menos regulado y las empresas del sector responden en sintonía con la propuesta del oficialismo. A tono con la quita de restricciones, el Ministerio de Seguridad eliminó la Tasa de Seguridad de la Aviación para aquellos pasajeros que embarquen en aeronaves de transporte no regular. La medida en cuestión alcanza mayormente a los servicios de chárter, uno de los nichos con más recargas impositivas de ese ámbito, y la decisión se inscribe dentro de la estrategia oficial de ampliar las opciones de traslado. En simultáneo a este cambio, compañías de la talla de Avianca, Copa, Sky y LATAM, entre otras, anticiparon que incrementarán sus servicios hacia distintos destinos dentro de la Argentina.

La quita de la Tasa de Seguridad fue notificada por la cartera que encabeza Patricia Bullrich mediante la resolución 696 publicada este jueves en el Boletín Oficial.

El Ministerio de Seguridad detalló que la medida alcanzará mayormente a aquellos trabajadores, científicos, personal policial y militar, sanitario y aduanero que transitan diariamente por los aeropuertos y aeródromos que integran el Sistema Nacional.

Quita de tasas para más vuelos chárter: los argumentos

"Resulta indispensable profundizar las políticas de desregulación del mercado interno, teniendo por fin la simplificación, reducción de cargas y de costos, mejorando la vida al ciudadano y las empresas", se indicó en los considerandos de la resolución.

Se detalló que "los pasajeros que embarquen en aeronaves que no estén destinadas a los denominados vuelos comerciales regulares, a futuro no se encontrarán alcanzados por la citada Tasa de Seguridad de la Aviación, ya que ello permite reducir una carga sobre actividades económicas y recreativas que por sus características, y en el marco de las nuevas políticas, no resulta ni motivado ni costo-eficiente imponerles la carga del pago de una Tasa".

El segmento de los chárter vive una instancia de despegue que el oficialismo apunta a consolidar con el correr de los meses. Se estima que en los últimos 5 años la demanda de ese tipo de servicios aumentó 60 por ciento.

El Gobierno sigue aplicando medidas para estimular el transporte aéreo.

Según datos de la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC), hoy por hoy en la Argentina se completa un promedio de 330 vuelos chárter mensuales.

A la par de esta modificación en el régimen para los servicios fuera del transporte regular, se multiplican las compañías que, a tono con la decisión del Gobierno de quitar toda restricción a los pedidos de rutas y destinos, vienen ampliando sus vuelos hacia la Argentina.

En ese sentido, la chilena Sky Airline confirmó que aumentará sus vuelos a Buenos Aires desde Lima (Perú) y Santiago (Chile). Así, y a partir del mes de octubre, la ruta Lima-Buenos Aires pasará de 4 a 7 servicios semanales. Al mismo tiempo, el itinerario Santiago-Buenos Aires subirá de 4 a 5 vuelos diarios.

Cielos abiertos: se amplía la oferta de vuelos desde y hacia Argentina

Por su parte, la panameña Copa notificó que elevará de 7 a 10 sus vuelos semanales a Rosario. La empresa también viene de incrementar sus servicios a Buenos Aires y Córdoba, con la meta de alcanzar los 9 vuelos diarios hacia la Argentina antes de que concluya 2024.

En la actualidad, la firma ofrece 35 vuelos semanales hacia Panamá desde Ezeiza y unos 14 entre ese destino y la ciudad de Córdoba. En 2023, Copa se ubicó como la tercera compañía extranjera con más pasajeros movilizados desde Argentina.

Por el lado de Avianca, la compañía colombiana operará desde octubre tres vuelos semanales en la ruta Guayaquil-Buenos Aires. Además, elevará de 4 a 7 servicios semanales su oferta entre Santa José de Costa Rica y Ezeiza con escala en Quito.

La panameña Copa es una de las empresas que incrementará sus servicios hacia Argentina.

En cuanto a la "low cost" dominicana Arajet, la firma anticipó que durante los últimos días de octubre lanzará vuelos entre Punta Cana, en el país de bandera de la aerolínea, y Buenos Aires. La compañía activará servicios diarios entre ambos destinos.

Por último, LATAM volverá a activar vuelos directos entre Santiago de Chile y San Carlos de Bariloche mediante una oferta de tres servicios semanales con vistas al próximo verano. En diciembre de 2024, la compañía también comenzará a conectar al aeropuerto de Rosario con destinos en 26 países.