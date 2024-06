El gobierno de Javier Milei podría sumar a una figura de origen en el peronismo a sus filas. Luego de la crisis de la retención de los alimentos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, la funcionaria de mayor confianza de Javier Milei y de Karina Milei junto al asesor presidencial Santiago Caputo, echó a Pablo de la Torre de la Secretaría de Niñez y Familia y podría reemplazarlo con Leila Daniela Gianni, la subsecretaria Legal.

La funcionaria se ganó rápidamente la confianza de Pettovello, que denunció a De la Torre por incumplimiento de deberes de funcionario público, por no haber monitoreado la entrega y el vencimiento de las 6000 toneladas de alimentos retenidos en dos depósitos de Capital Humano.

La ministra de mayor confianza de Milei ordenó también distribuir esos alimentos con el Ejército y apartó a todos los funcionarios que habían gestionado ese conflicto.

Además, con Leila Gianni como firmante, Pettovello denunció penalmente a De la Torre por haber usado un subsidio de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para sumar 123 contratos a su ministerio.

Los antecedentes de Leila Gianni

Leila Gianni fue en 2012 directora de Proyectos Ambientales del ex ministro de Ambiente del kirchnerismo Juan Cabandie, donde militaba con su novio hiper K de La Campora Guido Veneziale, férreo detractor de Milei, y también ex funcionario del kirchnerismo y de Juan Cabandié. En las redes sociales hay fotos de ambos pero ella se cuidó de borrar tatuajes y proclamas favorables al kirchnerismo.

De todos modos, trascendieron capturas de pantallas en las que Gianni demuestra haber apoyado la candidatura presidencial de Sergio Massa. También, Leila cuenta con una fuerte relación con la intendenta de Quilmes, la hipercamporista Mayra Mendoza. Se pueden observar actos de inauguraciones que hicieron juntas en Quilmes donde Gianni iba como funcionaria de Ambiente.

El crecimiento de Leila Gianni en el entorno de Pettovello es inexplicable. En rigor, el clan Pettovello, Karina Milei y Santiago Caputo, avalados por el Presidente, cultivan más relaciones de las que se conocen dentro del peronismo y en el massismo, donde Milei supo militar hasta 2015 como asesor económico del Frente Renovador.

La directora de Asuntos Legales fue entrevistada para canales de youtube de jóvenes influencers libertarios en donde le preguntaban por ex dirigentes de izquierda y del kirchnerismo. Cuando le preguntaron por "Sergio Tomas Massa", en el canal de internet Laca Stream, dijo suelta de cuerpo: "Un asco". Tenía un gorrito "cap" que decía en letras grandes "Las Fuerzas del Cielo", tal como Milei rebautizó a su partido político.

Mas allá de las capturas de pantalla donde hacía campaña para el ex ministro de Economía, las conjeturas son variadas: hay quienes aseguran que Milei y Massa tienen acuerdos secretos por los cuales Massa dejó funcionarios en la gestión de Milei. Otros señalan que el kirchnerismo dejó "plantados" funcionarios que tarde o temprano conspirarán contra Milei cuando la crisis social sea más aguda y quieran destituirlo.

Cuando se destapó el escándalo de los depósitos de alimentos en donde Capital Humano retuvo 6000 toneladas de comida y aún la ministra defendía a De la Torre, la directora de asuntos legales del Ministerio se presentó en los medios amigos del Gobierno como LN+ para justificar la falta de envío de comida a los sectores más humildes.

Esgrimió las sucesivas teorías argumentales del vocero presidencial Manuel Adorni y del propio De la Torre: primero, que los comedores de los piqueteros estaban en plena auditoría y por eso no enviaban los alimentos; luego, que era un "stock destinado a emergencias".

En el medio, intentaron justificar la falta de envíos en que mayormente se trataba de yerba mate, que no es un alimento de alto valor nutricional. Luego llegaron informaciones a Pettovello de que los alimentos no habían sido revisados y se habían vencido recientemente o estaban por vencerse. Entonces no había manera de explicar la falta de gestión: no eran para emergencia porque no servían.

En rigor esos alimentos fueron comprados por la gestión de la ex ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz para ser entregados regularmente en los comedores de las organizaciones sociales que ahora son denunciadas por Milei.

Ese nuevo elemento ponía a Pettovello al borde de una denuncia penal y resolvió echar a De la Torre por incumplimiento de funcionario y lo denuncio en la Justicia por el nombramiento de 123 funcionarios con contratos pagados por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), una forma de nombrar empleados públicos sin que figuren en el presupuesto del organismo.

El massismo se desliga de Leila

En el Ministerio de Capital Humano se maneja esta información con mucho sigilo, pero la denuncia fue formulada en la justicia federal contra De la Torre y el lunes será sorteada para determinar el juzgado en que caerá. En el entorno de De la Torre aseguran que Pettovello se dejó mentir por una denuncia del dirigente piquetero Juan Grabois.

Leila Gianni ocuparía un lugar en el Gobierno de Milei.

Cuando Leila Gianni comenzó a ser mencionada como posible sucesora de Pablo de la Torre y se interpretó que su pasado era massista, los voceros del ex ministro de Economía Sergio Massa reaccionaron y en conjunto salieron a aclarar a los medios que la funcionaria no pertenece más al Frente Renovador. Recordaron el citado video en el canal Laca Stream, donde Gianni dice que Massa es "un asco".

Señalaron que "estaba desde el 2012 en el Estado nacional" y que "fue massista, pero claramente decidió pasarse a las Fuerzas del Cielo". Y señalaron: "negamos que tenga vínculos con nosotros, porque todo aquel que decidió quedarse en este Gobierno no forma parte del Frente Renovador".

Sin embargo, Milei reclutó a decenas de funcionarios del peronismo más o menos kirchneristas y del massismo puro, como el propio Marco Lavagna, director del Indec; Leo Madcur, representante ante el FMI; Flavia Royon, ex secretaria de Minería; Mario Russo, ministro de Salud; Rosana Lodovico, ex directora de la Aduana y ahora subdirectora del área Aduanera Metropolitana.

Siempre se dijo que Massa y el ex titular de la Aduana Guillermo Michel, su mano derecha, mantenían una relación fluida con Javier Milei e incluso mantuvieron una reunión secreta tres días antes de la asunción del Presidente que fue revelada por iProfesional el jueves anterior a su asunción.

Javier Milei, con varios funcionarios K en su Gobierno.

La relación fluida entre Massa, Michel y Milei también incluyó reuniones donde estuvo presente la hermana del Presidente Karina Milei y también el entonces mano derecha de ambos Carlos Kikuchi, que fue uno de los armadores de campaña. Massa puso candidatos propios en las listas de La Libertad Avanza a cambio de ayudar a Milei para sacarle votos a Juntos por el Cambio, entonces rival a vencer.

Por otra parte, Milei se valió de muchos funcionarios peronistas para armar su gobierno, más que de dirigentes del PRO o de la UCR como Patricia Bullrich o Luis Petri.

Por ejemplo, nombró a Daniel Scioli como secretario de Turismo, Deportes y Ambiente, dejó a Yanina Martínez como subsecretarias de Turismo desde la gestión de Matías Lammens, y ratificó al massismo en la conducción de Trenes Argentinos, mientras que el Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas quedaron en manos del kirchnerismo.

Ello sin contar que el propio Guillermo Francos, jefe de Gabinete, fue representante argentino ante el Banco Interamericano de Desarrollo designado por Alberto Fernández y que el actual secretario de Interior, Lisandro Catalán, fue director del Registro de Reincidencias del Ministerio de Justicia con los ex ministros albertistas Marcela Losardo y Carlos Soria. También quedaron decenas de funcionarios massistas y camporistas de segundas y terceras líneas en las conducciones del PAMI, la Anses, la AFIP y otros organismos descentralizados.

La versátil Leila Gianni

La versátil Leila Gianni pasó de militar política para Sergio Massa a ser la directora de Asuntos Legales de Capital Humano y promover despidos y recortes de alimentos a comedores y restricciones en la medicación oncológica, algo así como la mujer de hierro de Sandra Pettovello.

Dicen que tuvo que borrar sus redes sociales que demuestran su pasado militante peronista, además de taparse varios tatuajes. Es abogada y tiene 39 años, y fue nombrada el 23 de enero de 2024 en el cargo que tiene ahora.

Desde allí debe apelar las medidas cautelares para la entrega de medicamentos a enfermos oncológicos y la orden del juez Sebastian Casanello para repartir los alimentos. Cuando Pettovello percibió que estaba frente a una encerrona, echó a De la Torre y ordenó repartirlos con la logística del Ejército.

En 2008, Gianni asumió como asesora Legal en Anses donde el titular era aún Sergio Massa. Luego fue Analista Administrativa de la Secretaría de Ambiente en 2012.

En realidad, Leila Gianni es una militante del Estado. Porque en 2015, tras la asunción de Mauricio Macri, fue designada asesora legal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Marcos Peña y allí duró hasta el final del macrismo.

En 2020 regresó al peronismo militante y se disfrazó de kirchnerista y massista según la ocasión. Fue designada coordinadora de Asuntos Jurídicos del Centro Internacional para la Promoción de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. En junio de 2022, fue directora de Proyectos Ambientales de la Subsecretaria de Gestión Administrativa del Ministerio de Ambiente y su pareja Guido Veneziale era director de Educación Ambiental junto a Juan Cabandié.

Además de borrar tatuajes y redes sociales, buscó eliminar de internet su militancia por la campaña presidencial de Massa en las elecciones nacionales de 2023 y hasta sus tatuajes de Eva, Perón, Néstor y Cristina.

En contra de su militancia K, como profesional del derecho, Gianni encabeza en el Ministerio de Capital Humano las denuncias judiciales y mediáticas y firma presentaciones contra exfuncionarios kirchneristas. Su sueldo bruto es de $1.566.200,96 con un plus por "Responsabilidad del cargo" de $1.716.508,51, lo cual suma $3.282.709,47.

En febrero, denunció ante la Justicia que 20.000 beneficiarios del plan Potenciar Trabajo habían viajado al exterior a destinos fuera de Latinoamérica. Por eso decidió suspender el pago de los subsidios por tres meses.

En marzo, presentó una denuncia por irregularidades en la compra de medicamentos en 2022 por parte de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), que dependía del Ministerio de Desarrollo Social. La denuncia recayó en el juez federal Julián Ercolini junto al listado de subsidios de la DADSE entre 2020 y 2023. Mientras tanto, miles de pacientes quedaron sin medicamentos.

También firmó el desalojo de los edificios del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, en Cochabamba 54, con los despidos incluidos, lo cual le valió la furia de los sectores peronistas y kirchneristas que adhieren al feminismo. Cuando le preguntaron por qué cambió del peronismo a Las Fuerzas del Cielo dijo: "Porque la ví".

También fue lapidario con el ex presidente Alberto Fernández y dijo que "llevaba adelante una política pública basada en el asistencialismo" que "generaba más pobres y que además expandió enormemente el clientelismo político".

"Estamos hace seis meses gestionando y cambiando las cosas de una buena vez por todas. Cuando querés hacer un cambio tan profundo te encontrás con una infinidad de curros que tenés que ir destapando, que tenés que ir denunciando, porque es la primera vez en la historia del pueblo argentino que un presidente y una ministra van al frente, destapan curros y los denuncian ante la Justicia", subrayó como si fuera libertaria de la primera hora. Ahora asumió el grito de guerra libertario. "Viva la Libertad, carajo!".