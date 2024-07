El ex Secretario de Bioeconomía Fernando Vilella, que fue desplazado esta semana del Gobierno, realizó un descargo luego de que el vocero presidencial Manuel Adorni informara que no había logrado los objetivos para los que había sido nombrado. "Me gustaría saber cúales son las metas que no cumplimos", dijo.

"El Gobierno consideró que la Bioeconomía no era el formato que había elegido en su momento el presidente Milei. Se dieron informaciones erradas", apuntó y remarcó que él no quiso dejar su cargo.

Y agregó: "Algunos entendieron que, a partir de mala información o por no entender la lectura del mundo del futuro, había que retroceder y volver a una secretaria de Agricultura. Es disminuir las capacidades que tiene Argentina para ingresar al mundo con productos con más valor y una formulación que es la que los consumidores requieren".

El Gobierno dispuso la vuelta al nombre de Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que ahora conduce Sergio Iraeta, quien se venía desempeñando hasta ahora como subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal.

¿Qué dijo el extitular de Agricultura tras ser echado del Gobierno?

En diálogo con radio Mitre, explicó: "Dentro de los límites que teníamos, hemos avanzado, hemos desregulado infinidad de situaciones, hemos abierto mercados y hemos generado proyectos que estaban esperando al momento en que saliera la ley bases".

En conferencia de prensa, el vocero presidencial dijo que Vilella había tomado "la decisión de dar un paso al costado" y señaló: "Tal vez no podía alinear algunos objetivos que tenía el ministerio".

Al ser consultado sobre esas declaraciones, Vilella respondió tajante: "Me gustaría saber cuáles son las metas que no cumplimos".

"Tengo un informe del trabajo en 180 días y dentro de los límites creo que hemos avanzado. Hemos desregulado infinidad de situaciones, hemos abierto mercados y generado proyectos que estaban esperando que salgan la Ley Bases", insistió.

Algunos libertarios apuntaron contra él porque no logró que los productores rurales liquiden su cosecha mientras esperan una mejora en el tipo de cambio, algo que el Ministerio de Economía repite que no va a suceder.

Explicó que hay medidas macroeconómicas que impulsan a los productores agropecuarios a no vender "suficiente material" y están relacionadas a "una expectativa de una posible devaluación" o a "un anuncio de acercamiento de la brecha entre el precio real del dólar y el que reciben los productores". "Eso es lo que hace que se muevan, no la figura de un secretario, esa es una decisión que va a una escala presidencial o ministerial", razonó.

Vilella proponía una reducción de impuestos para el campo, pero no tuvo respuesta positiva del Gobierno

¿Qué medidas para el campo impulsaba el extitular de Agricultura?

Vilella se enteró de su desplazamiento mientras volaba de regreso a la Argentina tras gestiones para abrir mercados de exportación en China y Japón, es un caso más, entre unos 50 despidos y renuncias que hubo en 7 meses desde que asumió Milei.

El extitular de Agricultura impulsaba una reducción de impuestos al campo para ayudar al desarrollo agroindustrial, pero Caputo, y Milei, no quieren disensos que pongan en riesgo el aporte fiscal del campo.

Al defender su gestión, Vilella contó que conoció a Milei hace un año, cuando en una reunión con importantes productores el Presidente les pidió "un proyecto y gente para trabajar". "Yo represento a los productores que le ofrecieron a Milei mi persona para cubrir ese rol y generé la plataforma que votó el 56% de los argentinos, la plataforma agropecuaria que contenía conceptos de la bioeconomía con ventajas para el desarrollo federal", destacó.

También sostuvo el ahora exfuncionario que logró abrir mercados importantes. "Conseguí la reapertura en los próximos días de la carne aviar para China, la entrada de las menudencias porcinas, la apertura del mercado coreano para los productos aviares", siguió.