Docentes universitarios desafían a Javier Milei y convocan a un paro con marcha al Congreso

A la jornada de protesta por 48 horas dispuesta por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), que comenzó el miércoles, este jueves la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) dispuso para este jueves un cese de actividades por 24 horas, con una marcha y concentración frente al Congreso, en reclamo de la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario, que tiene sanción por parte de la Cámara de Diputados y se debatirá en el Senado.

El presidente Javier Milei viene de un triunfo en el Congreso, donde mantuvo firme el veto a la reforma jubilatoria y ahora va por más. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió que, si la Cámara Alta aprueba el proyecto sobre universidades, "también se va a vetar, porque no vamos a aprobar una ley que implique déficit fiscal", adelantó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

En un documento, la Federación Nacional de Docentes Universitarixs indicó que "el plenario de secretarias y secretarios Generales aprobó la realización de un paro de 24 horas para este jueves, con una movilización al Congreso durante el tratamiento de senadores del proyecto que busca prever por ley los fondos destinados a las universidades nacionales, tanto para gastos de funcionamiento como para salarios de docentes y no docentes".

La marcha universitaria no cambió la postura del Gobierno

El secretario Adjunto de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), Juan Anró, sostuvo que el desfinanciamiento de las universidades públicas, "no es un por un problema económico, ni por falta de plata, es una decisión política" y denunció que "para este gobierno el modelo de país es uno en el cual la universidad pública no solamente no entra, sino que lo perjudica, porque forma ideas, opiniones, y no quieren tener a un pueblo formado y preparado".

Recordó la marcha del 23 de abril contra el desfinanciamiento a las universidades, "donde en la capital se juntaron más de 1.000.000 de personas, universitarios, docentes, no docentes, creo que el pueblo argentino todo, y en cada provincia pasó algo similar" e indicó que "la respuesta que tuvimos del Gobierno fue prácticamente nula, si bien en ese momento se anunció la actualización del presupuesto de funcionamiento en base a la inflación de 2023, que fue superior a 270 por ciento, esto que se planteó se empezó a pagar en mayo a cuentagotas",.

Consideró que "fue un paliativo a la crisis presupuestaria que tiene que ver con el funcionamiento, pero eso es menos del 10 por ciento de todo el presupuesto universitario. El 90 por ciento son los salarios docentes y no docentes y programas especiales de ciencia y tecnología, becas, obras. Todo eso quedó congelado y paralizado". Agregó que "las becas estudiantiles hoy están en 20.000 pesos, congeladas a 2023. Los salarios docentes y no docentes sufrieron el ajuste más brutal en 40 años de democracia".

Fuerte caída del poder adquisitivo de los profesores

Por su parte, el Consejo Superior de la UBA solicitó a los senadores que aprueben la Ley de Financiamiento Universitario, señalando que "el poder adquisitivo del salario en el transcurso de este año sufre una pérdida real de su poder adquisitivo de alrededor del 40 por ciento".

Explicó que "la evolución de los salarios en las universidades nacionales es incluso menor a la del resto del personal de la administración pública, cuyos ingresos también han perdido significativamente en relación con la inflación registrada".

Al respecto, el vicerrector de la UBA Emiliano Yacobitti, advirtió que "la responsabilidad en este caso ya no es del presidente de la Nación, sino del Congreso". Agregó que la Cámara de Diputados "ya le dio sanción y ahora es el turno de la Cámara de Senadores, que sesionará este jueves. Necesitamos que voten la ley para actualizar los salarios de los profesores universitarios, porque la situación es verdaderamente preocupante".

Relató que "muchos docentes están dejando de dar algunas horas para dictarlas en la Ciudad de Buenos Aires o en Provincia de Buenos Aires, porque con la diferencia que hubo de actualización salarial, allí están cobrando el 30 por ciento más" y añadió que "eso es algo que nunca pasó, el poder adquisitivo de un profesor universitario, que ya de por sí no tenía un buen salario, bajó entre un 35 y un 55 por ciento en ocho meses".

Emergencia presupuestaria en universidades: cómo son los cambios que propone el proyecto de la UCR

El proyecto presentado por la UCR busca declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para 2024, con el objetivo de "atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales".

La iniciativa establece una distribución fija del presupuesto universitario: 85 por ciento para gastos salariales y el 15 por ciento a gastos generales y de funcionamiento. Para los gastos de funcionamiento, introduce un mecanismo de actualización bimestral basado en una fórmula que combina el Índice de Precios al Consumidor -IPC- (50 por ciento), la variación del tipo de cambio (25 por ciento) y la variación de tarifas de servicios públicos (25 por ciento).

Vale destacar que también modifica el artículo 58 de la Ley de Educación Superior, estableciendo nuevos criterios para la distribución del presupuesto entre las universidades. Estos criterios incluyen factores como el número de estudiantes, tipos de carreras, cantidad de egresados, áreas de vacancia y actividades de investigación y extensión.