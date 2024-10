El lanzamiento de la expresidenta Cristina Kirchner como candidata a presidenta del Partido Justicialista provocó un cimbronazo en la estructura del peronismo con miras a las elecciones legislativas de 2025 y el primer efecto concreto es que ahora el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, congeló su apoyo al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y comenzó a hablar de una lista de unidad.

Según pudo saber iProfesional, aunque el propio Quintela confirmó que competirá contra Cristina Kirchner en las elecciones internas del 17 de noviembre próximo, ahora también algunos sospechan que podría bajar su candidatura en aras de una lista unificada.

Así lo interpretaron muchos porque Quintela hizo un posteo en la red X en el que mencionó la palabra "unidad" aunque aclaró que por ahora "sigo adelante" con la postulación para la conducción nacional del peronismo.

Según fuentes del peronismo, Kicillof espera a una reunión mano a mano con Cristina Kirchner para tomar una decisión sobre su eventual apoyo a Quintela o si propiciar una lista de unidad

Axel Kicillof apuesta a la unidad, tras el lanzamiento de Cristina Kirchner como jefa del PJ

Si bien Kicillof había dado gestos de apoyo a Quintela para presidir el peronismo a nivel nacional, cuando ni se esperaba el lanzamiento de Cristina Kirchner, este martes sus allegados se apresuraron a aclarar que el gobernador bonaerense "no se pronunció" y que "apuesta a la unidad".

En rigor, la palabra "unidad" fue pronunciada por Cristina Kirchner en su carta de lanzamiento el lunes último, en la que dijo que "ninguno sobra". Es por eso que ahora Kicillof recalculó su estrategia porque en el fondo es un ahijado de la expresidenta y nunca la podría enfrentar.

El origen de Kicillof en la política fue el kirchnerismo puro y nació a los primeros planos de la mano de Cristina Kirchner. Es cierto que en los últimos tiempos mantuvo un enfrentamiento con La Campora, liderada por el diputado Máximo Kirchner y por el senador Eduardo "Wado" De Pedro. Kicillof y Máximo Kirchner no se llevan bien, pero el gobernador no puede prescindir del liderazgo de su madre.

"Por ahora Kicillof no se pronunció. Está claro que todos apostamos a la unidad y queremos construir la mejor alternativa en base al diálogo y conteniendo a todos los sectores", dijo a iProfesional un allegado al gobernador y exministro de Economía de Cristina Kirchner.

Como ministro se lo recuerda a Kicillof por haber estatizado la empresa petrolera YPF cuando estaba en manos de Repsol, de España, y del Grupo Eskenazi, allegado al kirchnerismo. La estatización de YPF le valió un juicio al Estado argentino por el cual fue condenado a pagar 16.000 millones de dólares y en su 2012 tuvo que indemnizar a Repsol por 5000 millones.

De allí que Kicillof no pueda quedar enfrentado a Cristina Kirchner porque tienen un pasado en común que los ata irremediablemente. En el entorno de Kicillof ahora apuestan a una lista común entre Cristina Kirchner y Quintela.

Ricardo Quintela quiere presidir el peronismo

Por ahora, el gobernador de La Rioja mantiene su candidatura a presidir el peronismo. La conducción de ese partido recobra importancia porque es la plataforma para cualquier lanzamiento presidencial de los futuros candidatos de ese frente electoral. Por ejemplo, Quintela buscaba presidir el PJ para sostener la candidatura presidencial de Kicillof.

De hecho, Quintela hizo fotos junto al gobernador bonaerense tanto durante actos políticos que organizó Kicillof en Buenos Aires como encuentros que encabezó Quintela en La Rioja. Fueron imágenes tomadas este año y que prenunciaban una posible fórmula presidencial Kicillof-Quintela.

En ese esquema, Quintela era un posible presidente del PJ para que se pudiera organizar el partido en función de la candidatura de Kicillof a la Presidencia. De todos modos, el gobernador bonaerense no quiere oir hablar de su postulación presidencial porque señala que ello le traería más dolores de cabeza que beneficios en este momento.

"No queremos escuchar hablar de una candidatura presidencial en este momento político, porque falta un montón para las elecciones de 2025 y las presidenciales de 2027. Si los bonaerenses nos escuchan hablar de las presidenciales, nos matan", señaló un funcionario del entorno de Kicillof a iProfesional.

Cualquier proyecto presidencial de Kicillof, en caso de confirmarse, debería contar con el visto bueno, o al menos el no enfrentamiento con Cristina Kirchner. "Axel no puede ser candidato en contra de Cristina", señalaron a iProfesional fuentes del peronismo al tanto de las negociaciones.

Es por ello que Kicillof no se pronunció sobre el lanzamiento de Cristina Kirchner, por ahora, no sobre la postulación de Quintela, que también hizo un posteo valorando la "unidad" pero manteniendo por ahora su postulación al PJ.

Cristina Kirchner volvió al ruedo político y quiere ser jefa de la oposición de Javier Milei

Es hora de barajar y dar de nuevo, porque la expresidenta parecía retirada, pero al olfatear el deterioro político del Gobierno de Javier Milei, Cristina Kirchner volvió al ruedo político para capitalizar ese descontento y postularse como jefa de la oposición, que es el rol que le daría la presidencia del partido que más estructura tiene en todo el país.

"Cristina no quiere ser presidenta del PJ por el cargo mismo, sino que quiere ser la jefa de la oposición a Milei", señalan en el entorno de la expresidenta. Por ese motivo, Kicillof quedaría más desdibujado si ella se lanza, pero al mismo tiempo no quiere enfrentarla porque en caso de querer tener un futuro político necesita del aval de ella. "La lista de unidad es lo que dijeron tanto Cristina como Quintela", dijo un allegado a Kicillof que no quiso confrontar con ella.

En su posteo en X, Quintela había dicho: "También quiero debatir en unidad. Creo, igual que @CFKArgentina, que acá no sobra nadie y también mi proyecto es el de conducir un proceso de unidad, con todos adentro".

El gobernador de La Rioja fue condescendiente con la expresidenta porque sabe que en el peronismo tiene votos: "Le creo a Cristina y por supuesto creo en mis propias convicciones. Le digo a todos los compañeros y compañeras del @p_justicialista de las provincias que me hacen llegar sus mensajes: yo sigo adelante y seguiré reuniéndome cara a cara con ustedes en cada rincón del país".

Fuentes del peronismo parlamentario señalaron que Kicillof nunca había pronunciado de su boca el apoyo a la candidatura de Quintela y que, por lo tanto, tampoco tiene por qué ahora aclarar si lo apoya o no. El gobernador sospechaba que podía existir este final y entre su sector del peronismo y el kirchnerismo puro hay demasiados vasos comunicantes como para romper lanzas en este momento.

En el entorno de Kicillof dicen que es muy temprano como para distraerse en proyectos presidenciales para 2027, pero en realidad todos los movimientos del gobernador están guiados por ese objetivo final de las presidenciales.