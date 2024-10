El intendente de La Matanza Fernando Espinoza sufrió un duro revés en la Justicia. La Cámara del Crimen rechazó la recusación contra el juez de instrucción Luis Schelgel, por un declamado "temor de parcialidad".

Espinoza está procesado por abuso sexual contra la exempleada del municipio Melody Rakauskas. La decisión judicial quita un obstáculo en el camino hacia el juicio oral y público, en el que podría ser condenado a una pena de hasta cuatro años de prisión. Se inició la cuenta regresiva hacia el debate oral y público.

Revés para Fernando Espinoza, quien está acusado por abuso sexual

El intendente argumentó en su escrito de recusación que el juez Schelgel había perdido la imparcialidad, fundamentalmente por haber rechazado una serie de medidas de prueba que había propuesto la fiscal de la causa, Mónica Cuñarro.

Pero el camarista Juan Cicciaro, en un fallo unipersonal, respondió que "el núcleo de la argumentación ha transitado por la supuesta configuración de un temor de parcialidad para la defensa, sin invocación expresa de causal alguna". Así, rechazó uno por uno los argumentos de la defensa de Espinoza.

"No advierto circunstancias que conduzcan a concluir del modo en que lo ha hecho la parte recusante. No se ha producido prejuzgamiento alguno, en la medida en que no se ha arribado a la etapa donde las partes introducen la crítica de la instrucción y, por tanto, el juzgador no ha formulado manifestaciones prematuras en torno a lo que pudiere ocurrir a ese respecto", sostiene el fallo.

Schelgel no fue el juez que dictó el procesamiento de Espinoza. Lo hizo la jueza Fabiana Galletti: "En este tipo de delitos existe por lo general una ausencia de testigos que permitan respaldar las denuncias de las víctimas debido al marco de intimidad en las que usualmente se desarrollan. De ahí que los relatos de las víctimas deben ser valorados con especial atención", explicó la magistrada, quien además le trabó un embargo al intendente por un millón y medio de pesos.

El camarista Cicciaro respaldó el accionar del juez Schelgel -actualmente al frente del expediente- y las decisiones que tomó en el marco de la investigación. En ese sentido, descartó que "las providencias que se dictaron en el marco del pedido de querellar hubieran importado el favorecimiento de la denunciante. En rigor, se aclaraban las pautas normativas que rigen la cuestión y a todo evento se encaminaban a salvaguardar el buen orden del procedimiento".

Fernando Espinoza, procesado por abuso sexual

A comienzos de julio, la Sala VII de la Cámara ratificó la decisión de la jueza de primera instancia María Fabiana Galetti, que había procesado a Espinoza por los delitos de abuso sexual y desobediencia a una orden judicial, ya que el intendente tenía prohibición de acercamiento a la víctima y habló por teléfono cuando intentó convencerla de que retire la denuncia.

La decisión fue tomada por los jueces Juan Cicciaro y Rodolfo Pociello Argerich que compartieron la postura del fiscal Mauricio Viera que había dictaminado para que se confirme el procesamiento.

Luego de que se confirmara el procesamiento de Espinoza por abuso sexual, su denunciante Melody Rakauskas se mostró satisfecha por la decisión judicial y dijo: "No me mataron de casualidad".

"Es una excelente noticia, me costó mucho llegar hasta acá, me trataron de mentirosa, me dijeron que esto nunca pasó, ahora estoy muy satisfecha con lo que está haciendo la Justicia, muy agradecida", señaló Rakauskas en declaraciones televisivas.

"No me mataron de casualidad en más de una oportunidad, yo todavía me pregunto cómo sigo viva, me costó mucho llegar a este punto, así que ahora estoy muy agradecida con la jueza y con todas las medidas de protección que me están dando", sostuvo la joven.

Según contó, a partir de la denuncia -que realizó en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema en junio de 2021- tuvo que cambiar de domicilio y vivir prácticamente recluida: "Esto no se remonta solo al día del abuso, hay agravantes, a mí me atacaron en más de una oportunidad, he llegado a estar en terapia intensiva, me han perseguido fuerzas de seguridad y me han chocado el auto, me pasaron un montón de cosas".