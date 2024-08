El barrio de Once es conocido por su enorme cantidad de negocios con variedad de productos a precios económicos. ¿Qué se puede comprar?

El barrio de Once en Buenos Aires es conocido por ser uno de los destinos más dinámicos para los compradores en busca de las mejores ofertas. Este distrito comercial se extiende mucho más allá de las principales avenidas Corrientes y Pueyrredón, abarcando alrededor de 20 manzanas llenas de tiendas y locales con descuentos increíbles. Para aquellos que desean aprovechar las liquidaciones, Once ofrece una amplia variedad de productos a precios imbatibles

¿Dónde comprar barato en Once?

Durante la temporada de liquidaciones, Once se convierte en un paraíso para los amantes de la moda. Las tiendas ofrecen descuentos de hasta el 70% en ropa de invierno, lo que permite adquirir prendas de calidad a precios muy reducidos.

No obstante, en Once no solo se puede conseguir ropa, sino todo tipo de productos, desde indumentaria y accesorios, hasta artículos de cotillón y electrodomésticos.

Textiles

Las avenidas Sarmiento y Perón, desde Azcuénaga hasta Pueyrredón, son los lugares ideales para encontrar sábanas, toallas, frazadas y cubrecamas. Estos locales ofrecen tanto venta mayorista como minorista, adaptándose a las necesidades de todos los compradores.

Los amantes de las telas encontrarán en la calle Lavalle, desde Pueyrredón hasta Uriburu, una amplia variedad de sederías y tiendas que venden textiles de todo tipo. Tanto si se busca tela por metro como piezas ya confeccionadas, esta área es el lugar perfecto para encontrar materiales de calidad a buenos precios.

Cotillón

La calle Lavalle, entre Uriburu y Pueyrredón, es el epicentro del cotillón en Once. Aquí se pueden encontrar tiendas especializadas en todo tipo de artículos para fiestas; cotillón, souvenirs, adornos y disfraces. Estos negocios ofrecen una gran variedad de productos que pueden hacer que cualquier celebración sea un éxito, todo en un área de pocas cuadras.

Moda

Para quienes buscan vestidos de fiesta, como los de 15 años o casamientos, la avenida Corrientes, desde Pueyrredón hasta Azcuénaga, es una excelente opción. Además, las calles laterales como Paso y Larrea, también ofrecen una variada selección de vestidos elegantes y a buen precio.

La moda masculina tiene su lugar en Corrientes al 2200 y en la esquina de Azcuénaga, donde se pueden encontrar tiendas con grandes ofertas. Además, las galerías y ferias tipo Saladitas dispersas por todo el barrio ofrecen ropa tanto masculina como femenina a precios mayoristas, especialmente durante las liquidaciones de invierno.

Belleza y accesorios

Cada vez son más populares las tiendas chinas en Once, especialmente en la calle Perón al 2500, entre Larrea y Paso, y en Azcuénaga y Larrea al 300. Estas megatiendas ofrecen una amplia gama de productos de belleza, incluidos insumos para manicura y pedicura, sombras, cremas y maquillaje.

Para quienes buscan accesorios de moda y bijouterie, la avenida Corrientes cerca de Uriburu, y las calles Sarmiento, Perón, Castelli y Larrea, son excelentes lugares para explorar. Se puede encontrar desde accesorios listos para usar hasta materiales para armar piezas personalizadas.

Electrodomésticos

Los locales de electrodomésticos están en Pueyrredón, entre la estación de Once y Corrientes, donde se puede encontrar desde pequeños electrodomésticos hasta grandes equipos a precios competitivos.

Variedad de productos

Los entusiastas de los sahumerios y productos relacionados tienen varias opciones en la avenida Corrientes, entre Pasteur y Uriburu.

Las jugueterías, por su parte, se concentran en las calles Pasteur, Sarmiento y Azcuénaga, mientras que para aquellos que buscan precios más bajos, las inmediaciones de Jujuy y San Juan son ideales.

Por otro lado, las ferreterías se encuentran principalmente en Azcuénaga y Sarmiento, ofreciendo una amplia gama de herramientas de trabajo.

Las calles con mayor presencia de manteros en Once incluyen Bartolomé Mitre al 2600 y 2700, Castelli del 0 al 200 y Perón al 2700. Estas áreas suelen ser muy concurridas y pueden resultar difíciles de transitar debido a la cantidad de vendedores ambulantes. Es importante estar atento a los amontonamientos y cuidar las pertenencias personales como carteras, billeteras y mochilas.

Para facilitar las compras y negociar mejores precios, se recomienda llevar efectivo, ya que muchos vendedores no aceptan tarjetas de crédito o débito y prefieren pagos en efectivo o transferencias bancarias.

El barrio de Once es un destino ideal para quienes buscan aprovechar las liquidaciones y encontrar productos de calidad a precios accesibles. Con una amplia variedad de tiendas y rubros, y siguiendo algunas precauciones básicas, es posible disfrutar de una experiencia de compras única y satisfactoria en este fascinante distrito comercial.