El sindicato de la Televisión acusó al ex conductor de CQC por deudas salariales y del aguinaldo con el personal de su productora Vorterix

La conducción del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) viene profundizando sus denuncias contra emblemáticas figuras que, además de oficiar de conductores, son reconocidos productores con responsabilidades en el pago de los salarios y las condiciones laborales.

Primero fue Marcelo Tinelli el apuntado y ahora es el turno de Mario Pergolini, a quien acusaron por la falta de pago de los sueldos de junio y el aguinaldo del personal de su productora Vorterix. A través de las redes sociales, la organización gremial reclamó que se liquiden los salarios en forma urgente, debido a la situación económica que atraviesa el personal.

Asimismo, criticó la posición del ex conductor de "Caiga Quien Caiga", subrayando que "frente a esta compleja situación económica, es insostenible que se especule con el salario de los trabajadores y las trabajadoras".

Mario Pergolini, señalado por "militar contra la legislación laboral"

En los últimos años, Pergolini se ha caracterizado por cuestionar la legislación laboral. En uno de los tantos reportajes que dio, repitió que "tener muchos empleados en este negocio es complicado por los acuerdos que hay, por los tipos de indemnizaciones y la verdad que a veces con poco se te puede desbalancear mucho". En otra oportunidad, el conductor radial y televisivo y empresario de medios cuestionó la ley de Teletrabajo.

Las demandas del SATSAID contra Pergolini no son las primeras y vienen de larga data, en general por atrasos salariales o no cumplir con los aumentos pactados en paritarias. A esto se sumaron quejas de varios colaboradores por las condiciones laborales y hasta malos tratos, aunque las denuncias de este tipo no llegaron a mayores.

A través de su cuenta de X (Twitter), el sindicato brindó detalles de la situación y cerró: "¡Mario Pergolini paga los salarios!". Los reclamos se dan casi en coincidencia con la vuelta de Pergolini a la televisión, en la señal de IP Noticias, (de 8 a 11), canal que pertenece al empresario-sindicalista Víctor Santa María.

Acusan a Tinelli por irregularidades y falta de pago de salarios

Hace pocos días, el SATSAID denunció a Marcelo Tinelli, por irregularidades laborales en su productora de contenidos, LaFlia, ante la secretaría de Trabajo, advirtiendo que el conductor y empresario "suspendió a sus trabajadores y trabajadoras de forma ilegal y sin pago de los haberes de julio", agregando que "adeuda los salarios de junio".

Asimismo, detalló que la productora -de la que todavía forman parte Pablo Prada y Federico Hope- terminó de pagar los salarios de mayo hace pocos días y que "si bien se depositó el medio aguinaldo, junio todavía no lo pagó".

El gremio conducido por Horacio Arreceygor planteó que "para julio, LaFlia les mandó una carta documento al personal avisándoles que los suspendía y que no se les iba a pagar el salario correspondiente de dicho mes", avisando a los empleados afectados que "todo eso es absolutamente ilegal, la suspensión y el no pago del salario. La ley dice que solo pueden suspender a los empleados con un acuerdo de la Secretaria de Trabajo y del sindicato".

Trascendió que Tinelli podría presentar el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), lo que le permitiría evitar la quiebra y al mismo tiempo despedir trabajadores y trabajadoras sin pagar la totalidad de las indemnizaciones. Pero, para esto, debe firmarse un acuerdo con el sindicato y la secretaría de Trabajo.

El dato duro es que la carta documento llegó al personal y reza: "Como consecuencia de la falta de trabajo que afecta gravemente a esta empresa, situación que es de público y notorio conocimiento, y en un todo de acuerdo a lo establecido por el art. 218 y siguientes de la LCT, se le comunica la suspensión de su contrato de trabajo sin goce de haberes, del 1 al 31 de julio de 2024".