¿Empezará con 4 o con 3? ¿Será menor que la de junio pasado?. Esas son las preguntas que se hacen los principales analistas de empresas y del mercado financiero con respecto al número de inflación minorista medida a través del IPC que dará a conocer el INDEC este miércoles por la tarde.

La expectativa del Gobierno de acuerdo a los datos que dio el lunes en una exposición en Colombia el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, es que la inflación de julio sea del 3,7 % mensual.

Hasta ahora el ministro de Economía, Luis Caputo, se mostró optimista y en un encuentro de hace dos semanas con los dueños de las AlyC manifestó que: "Julio va a tener la inflación más baja en lo que va del año y la economía está empezando a crecer", dijo. También pronosticó que esperaba que el índice de precios comience "con 1% o 0% en septiembre".

En caso de caer en julio por debajo del 4,2% que marcó mayo, la inflación del séptimo mes del año sería la más baja en dos años y medio, desde el 3,9% de enero del 2022. Hasta ahora, desde que comenzó este Gobierno, el mejor dato fue el de mayo pasado, de 4,2%, el más bajo desde 2022.

Inflación de julio: qué decían los cálculos previos de los expertos

A principios de julio, los economistas que participan del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) calculando las principales variables económicas, estimaron una inflación mensual de 3,9% para julio (-0,9 puntos respecto del sondeo anterior).

Además, para agosto, la proyección es todavía más baja: 3,8% y para el año de 127,4% interanual (-0,9 p.p. y -10,7 puntos en relación con la encuesta previa, respectivamente).

Quienes mejor pronosticaron esa variable en el pasado (Top 10) esperaban una inflación de 3,9% para julio, de 3,6% para agosto y de 122,2% interanual para 2024 (-14,4 p.p. en relación con el REM previo).

Con respecto del IPC Núcleo, el componente inflacionario que no toma en cuenta la evolución de los precios estacionales, el conjunto de participantes del REM ubicó sus previsiones para julio en 3,6% y para agosto en 3,4%. El Top 10 esperaba una inflación núcleo de 3,5% para julio, de 3,0% para agosto, y de 107% anual para 2024 (-7,8 puntos respecto del REM previo).

Inflación: el análisis de Martín Redrado

El martes, en declaraciones televisivas, el ex Presidente del BCRA y titular de la Fundación Capital, Martín Redrado, le puso número al índice que se difundirá este miércoles y analizó también la nueva estrategia del Gobierno de "emisión cero".

"Va a estar un poco por debajo del 4%", aseguró el economista en declaraciones televisivas y agregó que : "no obstante, falta certidumbre en materia de reducción de la tasa de inflación: acá hay un enfoque fiscal muy serio, muy contundente, muy convencido; pero el enfoque monetario no está muy claro".

Redrado se mostró crítico del marco monetario que definió el Banco Central (BCRA) a fines de julio. "Hay cosas que no quedan muy claras como, por ejemplo, que la cantidad de dinero va a quedar fija desde abril" dijo.

"Esto da un margen muy importante de emisión monetaria. A mi juicio, hay que darle mayor certidumbre a la política monetaria. A mi juicio, hay que darle mayor certidumbre a la política monetaria para poder seguir en la reducción de la tasa de inflación" expresó.

Además Redrado planteó dos desafíos para el Gobierno. "En ese camino el Gobierno tiene dos desafíos. El primero, central, es generar más dólares, uno de los puntos es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que todavía no está reglamentado. El otro es levantar el cepo: si no tenés un solo tipo de cambio, no hay incentivo que valga".

¿Por qué la inflación de CABA es una señal de alerta para el Gobierno?

En particular, julio fue un nuevo mes marcado por el atraso en los ajustes de tarifas que el equipo económico viene utilizando para regular la inflación y acercarse al 0% con el que sueña tras abrir la "segunda fase" económica bajo la premisa de "emisión cero".

El único antecedente de medición de inflación de julio no es alentador ya que el dato del índice minorista en Ciudad de Buenos Aires (CABA) que se conoció la semana pasada fue del 5,1% mensual y fue tres décimas más que el de junio.

El dato de CABA pone cierta tensión sobre el resultado que se conocerá hoy, en los últimos dos meses, la diferencia entre la inflación nacional del Indec y la de la dirección de estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires fue de apenas dos décimas. En junio, los índices marcaron 4,6 y 4,8%; y en mayo, 4,2 y 4,4%. Si se cumple con el pronóstico del Gobierno, esta vez, la diferencia sería mucho mayor.

En la Ciudad de Buenos Aires, la inflación no muestra signos de desaceleración. En julio se registró un incremento del 5,1% por encima del 4,8% de junio y el 4,4% de mayo según el Instituto de Estadística y Censos de CABA. En contraste, la inflación núcleo fue de 2,7% mensual, apenas superior al 2,6% de junio. El mantenimiento de la núcleo por debajo del total de forma sostenida desde principio de año es uno de los principales puntos con los que Milei se esperanza para erradicar la inflación.

El impulso inflacionario de julio en la CABA vino del lado de los servicios (6,3%), principalmente por las alzas en los valores de los gastos comunes de la vivienda, en los precios de los restaurantes, bares y casas de comida y en las tarifas del alojamiento en hoteles por motivos turísticos, en las cuotas de la medicina prepaga y en los valores de los alquileres.

Inflación: qué dicen las principales consultoras sobre la variación de precios de juilo

Según las proyecciones de distintas consultoras que analizaron las variaciones en el nivel de precios durante julio, el IPC del mes pasado se habría posicionado entre 3,5% y un 4,4%. La consultora CST, no ve la inflación más baja en lo que va del año, ya que observan un índice general del 4,4% en la región del Gran Buenos Aires. Tras el 4,6% de junio y con estimaciones cercanas al 4% para julio, la inflación de agosto podría empezar con 3 por primera vez desde enero de 2022, cuando alcanzó el 3,9 por ciento. La gran duda es si, los factores que están contribuyendo a su desaceleración no parecen ser sostenibles en el largo plazo.

En primer lugar, los precios iniciaron una tendencia descendente como resultado de un fuerte ajuste fiscal y monetario, una caída del consumo, que impacta negativamente en la industria; y la postergación de quita de subsidios. Al respecto la consultora Econviews, de Miguel Kiguel, sostuvo en un informe que : "en varios meses el gobierno eligió no continuar con el alineamiento de precios relativos para mejorar el número de inflación en el corto plazo. No es grave en la medida que sea por un tiempo y siga teniendo superávit fiscal. Pero hay que tener en cuenta que tarde o temprano los precios relativos tienen que alinearse". El informe afirma que a su vez, con cepo mediante y un crawling peg del 2% mensual, el Gobierno está utilizando el dólar como ancla inflacionaria.

"El problema es que la experiencia muestra que el tipo de cambio es un arma de doble filo, porque por un lado efectivamente tiene un efecto sobre la inflación, lo que hace que los gobiernos se engolosinen, pero por otro puede llevar a un atraso cambiario que termine en una devaluación que desestabilice lo logrado", explicita el informe de Econviews.

Por su parte, desde Analytica, la consultora que dirige el economista Ricardo Delgado, proyectan un nivel general de precios de 3,9% para este mes, similar a su estimación de julio. "En particular vemos una aceleración en los precios regulados compensada con una leve desaceleración en la inflación núcleo y los precios con estacionalidad", dijo Claudio Caprarulo, director de la consultora.

Inflación: otros pronósticos de consultoras privadas

En tanto, desde Equilibra esperan una inflación de 3,5% principalmente por la suba de precios regulados como resultado de la suba de tarifas de energía y transporte. Por su parte el economista Fausto Spotorno, de OJF & Asociados, aseguró que la inflación de agosto va a estar entre 3,5% y 4% por varias razones. En primer lugar, lo que tiende a presionar al alza es el aumento de tarifas, como la suba del boleto de colectivo. Habrá que ver si hay alguna aceleración o no en frutas y verdura, que traccionó mucho en julio. Posiblemente también tengamos algunos aumentos adicionales en servicios como expensas. En principio, consideramos que no va a haber mucha diferencia con respecto a lo que fue la inflación de julio". De acuerdo a sus estimaciones, el mes pasado el índice de precios llegó al 3,8 por ciento.

"Esperamos que la inflación de agosto siga alrededor del 4 por ciento. Creemos que estamos transitando lo que se llama 'inercia inflacionaria. Esto debido a que los contratos y salarios siguen ajustando por expectativas de inflación y también poraue todavía quedan correcciones que hacer en los precios regulados. Además, hay incertidumbre respecto a lo que pasará con el dólar. Es esperable que cuando se liberen las restricciones cambiarias y se unifique el tipo de cambio haya algún impacto en precios" explicó Spotorno a Iprofesional.

En tanto que Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, afirmó que: para agosto esperamos un IPC general similar al de julio, en torno al 4%. Nuestras mediciones apuntan a que la inflación núcleo va convergiendo al 3% mensual, y acercándose al ritmo del crawling peg del tipo de cambio oficial Sobre esta tendencia se suman las actualizaciones de precios regulados, que incluyeron tarifas y combustibles, y la corrección que hubo sobre el precio del transporte público en el AMBA, que estaba entre los rubros más atrasados. Con todo, los regulados estimamos que aportarán 0,8 puntos adicionales a la variación mensual del índice".

La Fundación Libertad y Progreso concuerda con OJF en su medición: un 3,8% que implicaría una desaceleración de 0,8 puntos contra el 4,6% de julio informado por el INDEC. Además, la consultora se anima a proyectar el avance del IPC en los próximos meses: "La tendencia a la desaceleración de la inflación es clara y, en la medida que se siga revirtiendo la depreciación de la moneda gestada en mavo y junio,

Desde Eco Go por su parte señalan que en septiembre la baja del Impuesto PAIS ayudaría a reducir el precio de los transables, con lo cual el IPC núcleo podría comenzar con un 2% adelante. Y la general, según las actualizaciones de regulados que defina el gobierno, arrancaría con un 3. No sería raro que haya alguna actualización en los precios de las tarifas de la energía, ya que es un mes donde la demanda de los usuarios es menor y hay un tiempo prudencial para adaptar el patrón de consumo de cara al verano". De acuerdo a EcoGo, la inflación de agosto alcanzaría el 4,1% mensual.

En el caso ACM, la estimación del costo de vida de julio ronda el 4,2%, por lo que los precios no lograrían romper el piso al que apuntó el Gobierno para el séptimo mes del año. La mayoría de los economistas consultados por iProfesional opina que aunque la mayoría de los rubros experimentó variaciones leves, la suba en boletos de colectivo y tarifas de luz y gas, junto con los aumentos en prepagas, servicio doméstico y colegios privados traccionó los precios al alza.

Inflación: qué pasó con los alimentos en la primera semana de agosto

Algunas consultoras en la primera semana de agosto, recitaron que los alimentos registraron un incremento del 0.8% al 1 %, lo que representa una aceleración respecto a la semana previa.

Para LCG, en el mismo período la inflación en alimentos se aceleró 0,8 puntos porcentuales y avanzó 1,3 por ciento. "La suba promedio mensual se ubica en 2,8% y 2,6% en la medición punta a punta de las últimas 4 semanas", estimó la consultora.

En lo que respecta a agosto, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el IPC será de 3,8% y de 3,7% en septiembre, sin grandes variaciones en los meses siguientes. Para 2024 se espera una inflación del 127,4% anual.