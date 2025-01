Los bancos indicaron que el problema estaría solucionado por completo este miércoles, pero en caso de que no ocurra, los damnificados pueden reclamar

Muchos clientes inundaron de quejas las redes sociales de los bancos por la aparición de consumos duplicados y triplicados en tarjetas de crédito VISA, Mastercard y American Express. La Subsecretaría de Defensa del Consumidor recomendó que los usuarios tomen una serie de recaudos.

"Puede que se estén mostrando duplicados algunos consumos en la tarjeta. No te preocupes, esto no va a afectar tu disponible para compras y ya estamos trabajando para solucionarlo", señalan homebankings de distintos bancos.

Según Visa no se trataba de una falla propia de la compañía, sino del sistema de ciertos bancos que operan con sus plásticos.

De acuerdo a las entidades, el inconveniente debería estar totalmente resuelto y este miércoles ya no tendrían que verse los consumos duplicados, pero, en caso de que eso no suceda, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor recomendó que los usuarios tomen una serie de recaudos. En primer lugar, hay que reclamar al banco y si no se soluciona en el corto plazo, se puede iniciar un reclamo por la vía administrativa.

En concreto, el organismo indicó que se puede completar un formulario en su página web.

Recordó que si una persona contrató un servicio, en este caso, y la empresa proveedora no cumplió con el compromiso asumido, se puede comenzar el reclamo a través de la Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor, que designará el método más apropiado para dar resolución al conflicto (derivación a las provincias, COPREC o Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo).

Entre los servicios que se encuentran habilitados para reclamar por su mal funcionamiento, se encuentran los prestados por los bancos o entidades financieras.

Si el reclamo se derivó a COPREC, se debe seleccionar el turno.

¿Qué se necesita para iniciar el trámite?

Tu número de DNI o Pasaporte.

Un teléfono o dirección de correo electrónico de contacto para recibir la respuesta a tu reclamo.

Nombre y localidad del proveedor del bien o servicio por el cual se reclama.

La información básica de del servicio o producto.

Paso a paso: cómo realizar el reclamo por consumo duplicado

1 - Ingresá a Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor.

2- Completá la información solicitada en el formulario con:

Tus datos personales.

Los datos del reclamo.

Los datos del proveedor.

3 Enviá el formulario. Defensa del Consumidor lo va a derivar al organismo al que le corresponde atenderte.

4- Recibí en tu electrónico el número de reclamo asignado.

5- Defensa del Consumidor o la autoridad local se pondrá en contacto a fin de informarte los pasos a seguir.

En caso de necesitar orientación, se puede llamar a la línea de atención gratuita (0800-666-1518), de lunes a viernes de 10 a 16 horas. El trámite es totalmente gratuito.