El gobierno de Javier Milei designará al ex agente de seguridad e inteligencia, José Luis Vila, en un cargo sensible dentro del nuevo mapa del Estado. El jefe del Gabinete, Guillermo Francos, lo sumará a su estructura como secretario de Estrategia Nacional de la Jefatura de Gabinete, con el propósito de establecer una coordinación entre las áreas de seguridad, defensa e inteligencia.

"Vila será un funcionario que deberá coordinar estas tres áreas que están colapsadas y desfinanciadas desde las últimas gestiones", aseguraron a iProfesional altas fuentes de la Casa Rosada. El decreto de designación saldrá en las próximas horas y fue confirmado Francos.

Guillermo Francos eligió a José Luis Vila como encargado de Inteligencia

Según pudo saber iProfesional, Vila suena controvertido en las filas de los históricos agentes de inteligencia. Tuvo diversos pasos en distintas épocas por la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

"Lo designaré porque es un amigo, de confianza y conocedor, lo conozco hace mucho tiempo", le adelantó Guillermo Francos a un colaborador suyo, según supo iProfesional.

De esta manera, el radical ocupará el lugar que dejó vacante Jorge Jesús Antelo, ex mano derecha del ex jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Desde allí, tendrá injerencia en las áreas de seguridad y de inteligencia.

En este último punto, sañalan las fuentes, Vila será una figura clave en el futuro manejo de la AFI, donde el asesor presidencial Santiago Caputo designó al inexperto Sergio Neiffert, que se apoyaría en Vila para activar la botonera.

Neiffert reemplazó a Silvestre Sívori al frente de la AFI, que era el hombre de Posse y de Antelo al frente de la inteligencia nacional. Sin antecedentes en el espionaje, Neiffert era hasta hoy representante del Poder Ejecutivo ante la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y es un dirigente muy cercano al ex intendente de Malvinas Argentinas Jesús Cariglino, peronista e íntimo amigo de Caputo. Por lo tanto, la AFI será controlada por Caputo, que es el jefe político del asesor presidencial.

Sin embargo, Vila tendría un rol fundamental en un acuerdo entre Caputo y Francos para manejar la AFI, que ahora pasará a depender directamente de la Presidencia de la Nación.

Quién es José Luis Vila, el funcionario que manejará Defensa e Inteligencia

Por influencia de su jefe político, el poderoso operador radical Enrique "Coti" Nosiglia, Vila participó durante el gobierno de la Alianza de Fernando de la Rúa (1999-2001) de la entonces SIDE cuando el Señor 5 era Fernando De Santibañez. Desde entonces, cultivó una fuerte amistado con Darío Richarte, que era el Señor 8, el segundo en jerarquía del organismo.

Pero también Vila ocupó cargos relevantes en la ex SIDE entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner, cuando estuvo destinado como delegado de inteligencia en Washington. Desde entonces, tuvo muchos encontronazos con el histórico director de Operaciones, Antonio Stiuso, con quien no se llevaba bien.

Además, por el respaldo de Nosiglia se convirtió en un alto funcionario del Ministerio de Defensa bajo la gestión del ex presidente Mauricio Macri, cuando se enfrentó a la entonces AFI macrista de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. En Defensa, bajo la gestión de Oscar Aguad, Vila se desempeño como secretario de Relaciones Internacionales.

De aquella época, en 2018, se recuerda un intento de atentado que sufrió con una amenaza de bomba de trotyl en la puerta de un departamento que había ocupado diez años antes. El extraño episodio logró trascendencia durante un tiempo y algunos llegaron a decir que fue un autoatentado en el marco de una pelea que tenía con Arribas y Majdalani.

José Luis Vila (a la derecha de la imagen) manejará de ahora en más la Secretaria de Estado de Estrategia Nacional.

También, el flamante funcionario de Milei, fue ascendido en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) cuando su titular era Oscar Parrilli, en la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner. En ese momento, por orden de la propia ex presidenta, Parrilli hizo una purga de unos 160 ex agentes profesionales bajo las órdenes de Stiuso. Todo ello suma elementos a los vínculos subterráneos que existen entre Milei y el peronismo. De aquella purga, Vila conserva muchos ex agentes de inteligencia que no lo quieren.

En estas horas, Vila se despidió de la Fundación Alem, que integra como radical. "Guillermo Francos, a quien me une una larga amistad, me ofreció participar del Gobierno haciéndome cargo de la Secretaria de Estado de Estrategia Nacional, dependiente de la Jefatura de Gabinete", escribió.

"He aceptado ese ofrecimiento, honrado de poder servir al país desde una responsabilidad vinculada a la Seguridad de la Nacion, donde me he desempeñado toda la vida. Francos conoce mis convicciones, que son las que hemos sostenido y publicado desde esta fundación", agregó.

"A los efectos de no comprometer a la Alem ni a la dirigencia de nuestro partido, he decidido dar un paso al costado mientras dure mi cargo, dispuesto a regresar aquí en el momento oportuno", cerró Vila.

Siempre se identificó a José Luis Vila como un dirigente radical especializado en inteligencia de las filas del operador todoterreno de la UCR, Enrique "Coti" Nosiglia. Sin embargo, en la actualidad además lo identifican con el senador Martín Lousteau y con el diputado Emiliano Yacobitti.

Algunos ex agentes de inteligencia lo identifican a Vila como un hombre cercano al ex jefe de Inteligencia del Ejército y ex jefe de la fuerza, Cesar Milani. Le atribuyen a Milani su influencia para ascenderlo en diciembre de 2014 a jefe de Gabinete de Oscar Parrilli, un mes antes del asesinato del ex fiscal de la UFI AMIA, Alberto Nisman.

Vila es radical, cercano a Martín Lousteau, pero también formó parte de gobiernos peronistas con importantes cargos.

En cambio, otros experimentados jefes de inteligencia, como Miguel Angel Toma (2002-2003) calificaron a Vila -ante la consulta de iProfesional- como "un funcionario de gran experiencia en inteligencia y sería una gran ayuda para aportar la experiencia que no tiene Sergio Neiffert". Toma fue quien designó a Vila en la delegación en Washington el 20 de mayo de 2003, a días de que el ex presidente Eduardo Duhalde le entregara la banda presidencial a Kirchner.

En el caso en que José Luis Vila se quiera involucrar en el área de seguridad, podría tener derivaciones controversiales en la relación con la ministra del área, Patricia Bullrich, que también tuvo sus encontronazos con Posse y Antelo.

"No creemos que vaya a meterse en seguridad", señaló una fuente cercana a Patricia Bullirch, donde lo sindicaron como un hombre clave de "El Coti" Nosiglia.

La designación de José Luis Vila seguramente deparará controversias porque es un funcionario que suele estar en el foco de algunos conflictos. Según fuentes oficiales, Francos le pidió que como secretario de Estrategia Nacional pueda hacer una coordinación entre la inteligencia, la seguridad y la defensa nacionales para elevar el nivel se seguridad estatal, mediante una cooperación entre ministerios y agencias.

De origen cordobés, Vila tiene 73 años y su primer ingreso en la SIDE fue en 1999 con la gestión de Fernando de Santibañez, de donde renunció en 2001. Pero según las fuentes Nosiglia logró que volviera al organismo en 2003 al asumir Néstor Kirchner y estuvo delegado en la embajada argentina en Washintón, como enlace con la CIA, aunque algunos ex agentes aseguran que no tenía injerencia.

El diciembre de 2014 fue ascendido a jefe de gabinete de Oscar Parrilli en la AFI y duró hasta diciembre de 2015. Con el triunfo de Macri en la presidencia, Nosiglia logró colocarlo en la Secretaría de Relaciones Internacionales de Defensa bajó las órdenes del ministro Oscar Aguad. Fue entonces que tuvo una pelea con la AFI de Arribas y Majdalani.