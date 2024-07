En medio de la suba del dólar blue y los financieros, el presidente Javier Milei encabezó una reunión de gabinete con todos sus ministros, secretarios y principales colaboradores. Fue la primera reunión del equipo completo en semanas, con lo que el Gobierno intenta poner en marcha la segunda fase de su programa económico.

Desde el Salón Eva Perón de Casa Rosada, el Gabinete completo analizó los primeros impactos de la Ley Bases y el paquete fiscal, y monitorearon en detalle la reacción de los mercados que impacta directamente en la suba del dólar.

Tras el anuncio a cargo del equipo económico y la presentación de la segunda etapa del plan de estabilización, el Gobierno sigue de cerca el rumbo económico y la fatiga de la recaudación impositiva.

Al referirse a la situación del dólar, el ministro de Economía Luis Caputo intentó apaciguar los ánimos: básicamente, dijo que esta reacción era previsible. "No es un problema", resumieron su posición en Gobierno.

Según trascendió, Caputo dijo al Presidente y al resto de los ministros que "la reacción de los mercados es la típica volatilidad que se produce frente a un escenario de excesivas ganancias de estos meses, sumado a un nuevo programa monetario y fiscal que pocas veces se ha visto en Argentina". "Como todo cambio, se genera incertidumbre hasta que los agentes económicos se adecuan al nuevo escenario", sostuvo Caputo.

Y deslizaron que hay expectativa en una mejora en lo sucesivo, a pesar de que no hay planes de ceder ante las presiones. "Hasta que los agentes se adecuen al nuevo escenario puede haber volatilidad. No es un problema", insistieron.

El mensaje de Javier Milei en redes, antes de reunirse con sus ministros

"Estamos en la segunda etapa del plan de estabilización, que consiste en ir a cerrar la segunda canilla de emisión monetaria, los intereses que el BCRA paga", planteó el ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de la presentación y agregó: "No estamos enamorados del cepo cambiario, lo vamos a levantar en la tercera etapa del plan".

Acompañaron al mandatario el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Diana Mondino (Relaciones Exteriores, Culto y Comercio Internacional), Luis Caputo (Economía), Luis Petri (Defensa), Mario Russo (Salud) y Sandra Pettovello (Capital Humano).

También asistieron la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menen.

Completaron la delegación el titular del Banco Central, Santiago Bausili; los secretarios Karina Milei (General de la Presidencia); Javier Herrera Bravo (Legal y Técnica); de Prensa, Eduardo Serenellini; y los vicejefes de Gabinete, José Rolandi, y de Interior, Lisandro Catalán. Además, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el asesor presidencial,

En la previa a la reunión, el Presidente compartió en su red social X el café que desayunó, perteneciente a una reconocida cadena internacional y las galletitas de agua con manteca que acompañó. "Calentando motores y llenando el tanque para la reunión de Gabinete", publicó.

El Gobierno le quitó importancia al salto del dólar blue

El vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que cuando el Gobierno anunció "el déficit cero para terminar con el desequilibrio fiscal, el dólar pegó un salto", dijo que no se dará un paso atrás "ni siquiera para tomar impulso", negó una devaluación y ratificó que el presidente Javier Milei tiene plena confianza en el plan económico impulsado por Luis Caputo.

"Cuando anunciamos el déficit cero, para terminar con el desequilibrio fiscal, el dólar también pegó un salto y luego, cuando esos descreídos no creyeron, el dólar se terminó acomodando. Y hoy lo que anunciamos fue la emisión cero. Es probable que algunos que no creen entiendan que el valor del dólar tenga que estar por encima que lo que estaba el viernes o ayer. Lo que opinen este grupo de personas no interfiere en nuestro plan o en nuestro camino", dijo al hablar sobre las variabilidades del dólar durante su habitual conferencia de prensa.

"Está garantizado el déficit cero, la emisión cero; no vamos a devaluar, no nos vamos a correr", agregó Adorni.

Asimismo, añadió: "Nada tiene que ver el planteo que algunos hacen con nuestra posición y con lo que estamos haciendo. No damos un paso atrás ni siquiera para tomar impulso. Vamos a seguir adelante. Se está generando confusión en algo que no hay. El camino es firme".

En esta línea, el vocero Manuel Adorni expresó: "El camino es claro, la convicción es firme y sabemos lo que vamos haciendo a cada paso. Con el Gobierno anterior el riesgo país llegó a 2900 puntos. Ahora esos mismos cuestionan el nivel del riesgo país de estos días que, por supuesto, está explicado en un 100% por lo que ellos dejaron".