Asociación de Médicos es el primer sindicato que presentó un amparo contra el Impuesto a las Ganancias

La Asociación de Médicos explicó la sobrecarga laboral que sufren los profesionales y advirtió que no habrá personal para las guardias

La restitución del impuesto a las Ganancias promete una catarata de demandas judiciales de diversas organizaciones gremiales como la Asociación Bancaria (AB) y el Sindicato de Choferes de Camiones. Sin embargo, quién picó en punta fue la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) que presentó un amparo contra el restablecimiento del tributo de la cuarta categoría, argumentando que "afecta al universo de trabajadores representados por la entidad".

El sindicato -que representa a profesionales de la salud del ámbito público y privado en el orden nacional- solicitó la suspensión del Título V de la Ley 27.743 (conocida como paquete fiscal). El secretario General del gremio, Carlos Wechsler, explicó que "los médicos quedan gravado por Ganancias, no por un salario alto sino por el pluriempleo que debe afrontar, ya que nos desempeñamos entre dos y cuatro lugares para llegar a fin de mes".

El dirigente advirtió que la medida afectará el sistema de salud en cuanto a la atención de los pacientes y apuntó que "en muchos casos se dejará de hacer guardias o faltará personal en las terapias intensivas".

Asociación de Médicos contra Impuesto a las Ganancias: profesionales de la salud dicen ser "víctimas del pluriempleo"

Wechsler planteó que "un médico casado que gana 1.800.000 pesos junta esa cifra por diferentes trabajos y en cuanto comienza a tributar, tal vez le conviene dejar alguno de esos empleos, porque el impuesto le saca lo que gana en una guardia".

Indicó que "trabajamos en un hospital a la mañana, en un consultorio a la tarde, en una obra social o prepaga donde no hay siquiera contrato; no es la misma realidad que hace 5o años que había pleno empleo y el médico estaba en otra posición social y no se conocía la precarización laboral en la actividad".

La Asociación de Médicos de la República Argentina presentó la demanda en el Juzgado Federal número 1 de San Martín, apuntando que "la condición de pluriempleo que afecta a nuestros afiliados, sumada a la circunstancia que los mismos son profesionales con alta capacitación, aunque las remuneraciones no resulten justas por la trascendencia social de las actividades desarrolladas y las consecuencias que sus actos puede acarrear en la comunidad".

Asociación de Médicos es el primer sindicato que presentó un amparo contra el Impuesto a las Ganancias

Profesionales de la salud advierten que por el Impuesto a las Ganancias faltará personal para las guardias

El sindicato no se olvidó de los profesionales jubilados y los incluyó en el reclamo, planteando que "los beneficios previsionales son reintegros de aportes efectuados por el beneficiario y no ganancias" por lo cual el impuesto resulta "injusto e inconstitucional".

Añadió además que "hasta tanto se dicte la correspondiente sentencia definitiva se solicita que, en carácter de medida cautelar, se ordene la suspensión del contenido del Título V "Impuesto a las Ganancias" contenido en la ley 27.743 y su inaplicabilidad al grupo que representa la parte actora".

Volviendo a los perjuicios que ocasiona la vuelta del tributo, relató que "los empleadores encontrarán aún más dificultades a la hora de conseguir reemplazos de guardia, ya que esto genera un aumento en el haber del profesional, quien quedará alcanzado por este injusto impuesto". Añadió que "esta realidad se da en todos los subsectores, ya sea establecimientos sanatoriales, hospitalarios provinciales y municipales y ocasionará una situación crítica en materia de planteles para la correcta atención, sumado a las ya existentes "especialidades críticas" ante los bajos salarios del sector de la salud en general".

Wechsler reiteró que "ganancias afectará notablemente a los profesionales de la salud y generará aún más pluriempleo, lo que implica menos ingresos formales "en blanco" y una tendencia creciente al trabajo informal, con todos los riesgos y desventajas en relación a los inexistentes derechos laborales que esto apareja". Cerró diciendo que "hoy el trabajador prefiere quedarse en su casa descansando. El problema lo tendrá el empleador para conseguir reemplazos de guardia".