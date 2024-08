La Cámpora se solidarizó con Fabiola y dijo que Alberto Fernández ejerció violencia contra Cristina

La agrupación emitió un fuerte comunicado contra el ex presidente, luego de ser denunciado por su ex pareja por violencia y hostigamiento psicológico

Luego de la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia de género, el frente de Mujeres de La Cámpora difundió un duro comunicado en el que se solidariza con la ex primera dama y carga contra el ex mandatario.

También señaló, en una parte del comunicado, que Fernández ejerció violencia contra la ex vicepresidenta Cristina Kirchner.

El mensaje de La Cámpora tras la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández

"Expresamos nuestra solidaridad con Fabiola Yáñez a partir de las noticias que informan de su denuncia por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández. Te creemos y acompañamos. Repudiamos enérgicamente los hechos de violencia machista, provengan de quien provengan, agravados en este caso por el ejercicio de poder que implica el cargo de presidente de la Nación", señaló la agrupación fundada y liderada por Máximo Kirchner.

Además, la agrupación aseguró que Fernández ejerció violencia contra la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, con quien compartió fórmula en las elecciones de 2019. "Sabemos que lo personal es político: machismo que se expresó en la vida privada y en la pública. No podemos no remitirnos a la violencia ejercida por él mismo contra Cristina, así como contra mujeres de su entorno cercano a quienes responsabilizó por situaciones que se le cuestionaron públicamente a él", expresó La Cámpora en una parte del comunicado.

También se hicieron eco de las contradicciones que quedaron expuestas con respecto a la gestión de Fernández, quien se reconocía como el "primer presidente feminista": "Nos duele y nos subleva que un ex presidente banalice y burle banderas, premisas y conquistas que llevamos adelante los feminismos durante estos años".

Qué dijo el Gobierno sobre la denuncia contra el ex presidente

El vocero presidencial, Manuel Adorni, pidió que la Justicia actúe lo más rápido posible en la denuncia de Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género y reclamó que vaya preso si es hallado culpable.

El pedido se dio durante la conferencia de prensa en la que Adorni fue consultado sobre si el Gobierno va a colaborar con la Justicia en caso de que pida acceso a las cámaras de seguridad o testimonios de trabajadores de Quinta de Olivos, donde habría ocurrido los ataques contra la exprimera dama.

"Nuestra posición es la misma que en cualquier caso. En este caso puntual, en el que está involucrado el expresidente de la Nación, por supuesto que vamos a colaborar con la Justicia. Vamos a aportar todo lo que la Justicia nos pida y que esté dentro de nuestras posibilidades. Lamentamos cualquier hecho de violencia, sea este si es que la Justicia así lo determina o sea otro", afirmó.

El portavoz apeló además a que "la Justicia funcione de la manera más rápida posible. En tal caso, si hay algún culpable que vaya preso por eso".

Adorni habló brevemente sobre la denuncia de violencia de género contra el exmandatario, en una conferencia de prensa que insólitamente no estuvo dominada por la coyuntura política ni económica de la Argentina, sino por un extenso debate vinculado a una discusión que se había dado ayer entre dos periodistas cuando ya había terminado la rueda de preguntas en la sala de Casa Rosada.