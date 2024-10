Mientras Milei culpo de la marcha masiva al kirchnerismo, en el bloque macrista se desató una discusión fuerte porque no quieren pagar el alto costo

El presidente Javier Milei confirmó el veto la Ley de Financiamiento Educativo pese a la masiva marcha universitaria de este miércoles: la atribuyó al kirchnerismo y al "tren fantasma" y la calificó de "marcha política". Pero sus aliados del PRO, que responden a Mauricio Macri entraron en ebullición en el Congreso porque no quieren darle un cheque en blanco a Milei y pagar el alto costo del veto.

Según pudo saber iProfesional, el asesor presidencial Santiago Caputo decretó horas antes de la marcha que "es una marcha del tren fantasma y es política" para descalificarla. Cerca del jefe del Gabinete, Guillermo Francos, ratificaron e relato: "Fue una marcha política del kirchnerismo". A primera hora de este jueves Milei firmó el veto a la ley de financiamiento educativo.

Pero el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, confirmó a iProfesional que "el tema universitario merece una salida, en PRO no blindamos el veto de Milei". "No es bueno vetar una ley sancionada por el Congreso sin tener una salida consensuada con los docentes", dijo.

Fuentes parlamentarias del bloque macrista confirmaron que existe una división y una discusión en la bancada del ex presidente Mauricio Macri. Por ejemplo, el diputado Alvaro González es el abanderado de la idea de no acompañar el veto presidencial. Su jefe político, el ex jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, asistió a la movilización universitaria aunque fue agredido por militantes antimacristas.

Financiamento educativo: ¿el PRO puede pagar un costo político por respaldar el veto de Javier Milei?

El caso de Ritondo es diferente: su intuición y olfato político le indican que el costo de apoyar el veto de Milei será demasiado alto y que dos vetos en menos de un mes –el anterior fue el veto a la ley de movilidad jubilatoria- contra dos sectores sensibles puede generar una fisura en el electorado de clase media del macrismo.

Además, avezado en los conflictos políticos Ritondo sabe que avanzar contra la universidad suele ser más costoso que contra los jubilados, porque los sindicatos docentes y los mismos jóvenes universitarios son una fuerza electoral que puede ser decisiva. Pero al mismo tiempo Ritondo está tironeado por Mauricio Macri, que quiere darle a Milei todas las herramientas para el ajuste fiscal.

El otro sector en el bloque es el que se referencia en Patricia Bullrich. Allí militan por ejemplo Damian Arabia, Silvana Giudici y Sabrina Ajmechet, que tienen la bajada de línea de la ministra de Seguridad de cerrar filas con La Libertad Avanza y respaldar el veto de Milei.

"Seguramente una amplia mayoría respaldaremos el veto", dijo Arabia. De todos modos, en ese sector, aseguraron que todavía "no hay una posición tomada".

En el ala macrista aseguraron a iProfesional: "Queremos defender a la universidad, pero también asegurar el déficit cero. Tiene un costo alto acompañar este veto, por eso estamos analizando si vale la pena apoyarlo". También señalaron que presionarán para que "las cosas se hagan bien, haya auditorías, sin que desaparezca la universidad pública, que es una bandera de nuestro electorado, pero que las cosas se ordenen". El dilema para la mayoría de los diputados del PRO es de hierro.

Equilibrio fiscal vs. universidad pública: el dilema del PRO

La bandera del equilibrio fiscal está en el germen mismo del partido liderado por Macri, pero al mismo tiempo sus votos están en una clase media ilustrada que pretende acceder a la educacion pública universitaria y no puede ser el partido que le ponga una lápida a la educación. "No vamos a entregar un cheque en blanco", dijeron.

En la intimidad del bloque del PRO señalaron que Ritondo explicó internamente que la decisión de apoyar el veto a la ley de movilidad jubilatoria fue tomada por el mismo Macri para levantar la figura de Milei.

"Me mandó Mauricio. Pero el tema de la universidad es distinto al de los jubilados", señalan que dijo en las conversaciones del interior del bloque. Macri se reunirá este jueves con los senadores del PRO mientras que los diputados se reunirán hoy entre ellos y la semana próxima con Macri y con los gobernadores.

El debate interno puede abrir fisuras entre los diputados más cercanos a Bullrich, que apuntalan a Milei, y los legisladores más independientes o macristas, aunque nadie sabe por ahora si Macri apoyará al presidente libertario. El bloque del PRO y los cinco radicales que respaldaron el veto jubilatorio fueron calificados por Milei como "los 87 héroes", luego invitados a comer un asado a la residencia presidencial de Olivos.

¿Ya no habrá "87 héroes" para Javier Milei?

Pero de esos solo fueron 70 al asado y ahora podrían no estar "los 87 héroes" para "aguantar los trapos" y darle otro aval al veto de Milei. Esto tiene desesperado al Presidente más allá de sus declaraciones públicas y los insultos destemplados contra los "degenerados fiscales" y los periodistas que no siguen su relato.

Según señalan fuentes libertarias a iProfesional Milei teme que esa falta de legisladores, que no le garantizarían un tercio de los presentes en un próximo debate sobre su veto universitario, le genera angustia y fantasmas a futuro porque podría ser una muestra de debilidad para afrontar otros debates legislativos más duros o bien desnudaría una minoría débil y peligrosa ante el avance eventual de un posible juicio político.

Milei está convencido de que el kirchnerismo puede tener interes en desnudar esa debilidad para afectar la gobernabilidad. Incluso, por eso descalificó la marcha universitaria de este miércoles como una "marcha kirchnerista y política, del tren fantasma".

Este fantasma que ronda en las preocupaciones de Milei tiene un correlato en el macrismo y es un elemento político de peso para los bullrichistas. "Aun no lo hemos conversado, pero seguramente la amplia mayoría del PRO acompañemos el veto de Milei", dijo un diputado de Bullrich.

"Salvo Alvaro Gonzalez, ninguno se ha pronunciado en contra", señaló ese legislador. El propio González admitió a iProfesional que no existe posición tomada y que tiene que conversarlo con el bloque pero no está de acuerdo con el veto.

En el entorno de Ritondo señalan que "lo estamos discutiendo en el bloque" pero Ritondo señaló en estas horas que "los docentes universitarios tienen que tener una solución a su atraso salarial, no pueden ser los que pierdan en esta disputa sectorial". De todos modos, admiten que no acompañar el veto es provocarle un daño decisivo a Milei, por las consecuencias económicas y políticas que podría deparar esa decisión.