En el modo "interna feroz" que alimentan y sufren los partidos y alianzas (incluido el gobierno), la Confederación General del Trabajo (CGT) no podía ser menos. Mientras uno de sus cotitulares, Pablo Moyano, analiza la estrategia a seguir dentro del consejo directivo y prepara la huelga nacional del transporte para el 30 de este mes, el secretario Gremial de la central, Mario "Paco" Manrique oficializó su renuncia, aunque en un tono más diplomático, dejando de lado la batería de críticas que venía disparando en los últimos tiempos.

A través de una carta dirigida al Consejo Directivo Nacional de la CGT, Manrique explicó que "esta decisión se debe al cúmulo de tareas y responsabilidades que actualmente tengo como diputado nacional y como secretario Adjunto del SMATA (sindicato de Mecánicos), lo cual me hace imposible que continúe en el cargo con la responsabilidad y dedicación que este merece".

Por ahora, su lugar será ocupado por la dirigente del SMATA, Laura Lorenzo, quien hasta este momento compartía carácter de co-secretaria gremial junto al legislador.

Esas pocas líneas difieren del verdadero motivo por el cual Manrique decidió dejar su cargo en el consejo directivo cegetista. Hace pocos días señaló que "esta CGT a mí no me representa; está sin rumbo claro y encerrada en el secretismo de unos pocos" y remarcó: "Se volvió a vaciar de contenido, no tiene claro hacia dónde va, se encerró otra vez en cuatro, cinco dirigentes que discuten a escondidas".

Molesto por la reunión de una delegación de la CGT con el Gobierno

A estos motivos, hay que sumarle la reunión que tuvo una representación de la CGT en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el secretario de Trabajo, Julio Cordero y el asesor presidencial, Santiago Caputo. Para el dirigente de SMATA no había nada que discutir, aunque ahora admitió que "no me incomoda el diálogo con el Gobierno".

Recordó que "hasta que Francos asumió como jefe de Gabinete la gente había empezado a confiar en la CGT. Después, Francos les abrió la puerta (a algunos sindicalistas) y todo cambio", y explicó que el problema de la central obrera es que cree que la solución está en los acuerdos de cúpula y no en la base, "y eso a la política también la hizo fracasar".

Manrique se preguntó: "¿Si no te movilizás por los jubilados por estrategia cuál es la estrategia? ¿Y ahora la CGT sale a respaldar y marcha con los estudiantes porque los estudiantes garpan? Es hipócrita eso".

Ricardo Pignanelli advirtió que la CGT "se puede dividir"

El secretario General de SMATA, Ricardo Pignanelli, respaldó la renuncia de su Adjunto y advirtió que "la CGT se puede volver a fracturar; yo no lo aconsejo. Cuando fracturás algo es porque no lo pudiste arreglar. El acuerdo tiene que venir o venir" y planteó que "si quieren poner (en la secretaría Gremial) otro compañero de otro gremio, que lo pongan".

Reveló que "Manrique esbozó algo que otros esbozan en silencio. A veces no estás en un lugar sino donde desean los otros" y para ratificar su apoyo a la decisión de su compañero, subrayó: "El pensamiento de Manrique es mi pensamiento también". Advirtió que "le llegaron mensajes sobre qué pasaba que Manrique se iba, yo le dije al mensajero que venga al Correo Central. Me mandaron un mensajero. Si quieren saber qué opino yo, que levanten el teléfono".

Pignanelli aclaró que "la posición de ´Paco´ estuvo totalmente avalada por el gremio" y aprovechó la oportunidad para meterse en la interna del partido Justicialista, expresando que "voy a acompañar a Cristina. Me gusta en el PJ. Es una mujer que trabaja de 8 de la mañana a 8 de la noche en el Instituto Patria. Si ese trabajo lo hace en el partido, vamos a encender la llama del partido justicialista".

Pablo Moyano analiza los pasos a seguir: la CGT espera los movimientos del Gobierno

Manrique reclamó que la CGT cambie el estatuto y "que a los dirigentes los elijan los secretarios Generales", dijo. Indicó que "las autoridades se eligen en el Congreso (de la CGT) y los gremios, tenés cuatro o cinco sindicatos que te acumulan el 50 por ciento de los congresales" por los "Gordos" como Comercio y Sanidad.

Por otra parte, destacó la figura de Pablo Moyano, apuntando que "lo quiero mucho; de la conducción él es el único que respeto por la coherencia". Vale aclarar que el gremio de Mecánicos forma parte del Frente Sindical para el Modelo Nacional (FreSiMoNa) que lidera el camionero, quien no descarta formar un polo gremial combativo con gremios de la Corriente Federal de los Trabajadores que lidera el bancario Sergio Palazzo y los referentes de la CTA, que no están en proceso de unidad.

Las próximas semanas serán cruciales para el futuro de la central obreras, porque mientras algunas versiones indican que esta no será la única renuncia del consejo directivo, la mesa chica tendría decidido participar de reuniones tripartitas con el gobierno y los empresarios nucleados en el G6 y hasta se abre la posibilidad de integrar el demorado Consejo de Mayo, con un representante que podría ser el titular del gremio de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez.