Durante su discurso para celebrar su primer año de gestión, el presidente Javier Milei adelantó que el próximo año impulsará un tratado de libre comercio con Estados Unidos.

"Impulsaremos el próximo año un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que debería haber sucedido hace 19 años. Imagínense lo que hubiéramos crecido en estas dos décadas. Todo eso nos fue arrebatado por la firma de un grupo de burócratas. Argentina dejará de darle la espalda al mundo", señaló el mandatario.

Una especie de adelanto sobre este acuerdo con Estados Unidos se dio durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) realizada días atrás. "Nuestro Presidente se ha convertido hoy en un referente mundial. Es una de las tres voces más escuchadas y respetadas del mundo", planteó el ministro de Economía, Luis Caputo

En presencia de Lara Trump, referente del Partido Republicano y nuera del futuro presidente de Estados Unidos, el titular del Palacio de Hacienda hizo alusión al hecho de que Donald Trump habría dicho que el libertario es su jefe de Estado "favorito" de la región. "Es el Presidente preferido del país más importante del mundo", expresó el funcionario nacional, cosechando el aplauso del público presente.

Durante su discurso, Caputo aseguró que "hay un enorme interés a nivel mundial de invertir en Argentina y es exclusivamente por el trabajo que está haciendo el Presidente". Acto seguido, prometió "ganar la batalla económica, la política y la cultural" para que Argentina sea "el país que más va a crecer sostenidamente en el mundo por los próximos 30 años".

En ese marco, Milei resaltó este martes las inversiones que impulsó el RIGI y proyectó que continuará el crecimiento durante el próximo año: "Habrá un terreno de crecimiento. Hay anuncios por miles de millones en inversiones en energía, automotriz, petróleo y gas. Las grandes inversiones de RIGI traerán un nuevo boom comercial, porque generan miles de puestos de trabajo. Estas inversiones van a funcionar como una inyección de esteroides a nuestra economía".

En tanto, el anuncio de Milei llega luego de que el Mercosur avanzara en el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. En primer lugar, Milei destacó: "Como cualquier instrumento, el Mercosur tiene que ser constantemente sometido al escrutinio para ver si funciona o no, si rinde los resultados prometidos o no. La inercia y la conformidad no son una opción porque el uso, de todo instrumento, siempre implica también el coste de oportunidad de no utilizar otro. Los caminos que uno toma se valoraban buenos o malos, también cotejando el valor de los caminos no tomados".

Javier Milei, en cadena nacional, prometió "tiempos felices en Argentina"

Sobre la herencia recibida, Milei señaló: "Hace un año teníamos una alta inflación y 15 puntos de déficit consolidados. Hace un año, un degenerado fiscal que no voy a nombrar venía de imprimir 13 puntos del PBI sin cuidado de la inflación que iba a generar. Hoy la inflación es cosa del pasado. Hoy está saneada la deuda y el flujo de importaciones. Hoy no tenemos déficit comercial ni reservas negativas. Hay superávit comercial creciendo a pasos agigantados. Hoy la brecha cambiara está prácticamente muerta. Hacía 16 años que no sucedía algo así en el país. Hoy el riesgo país se encuentra debajo de los 700 puntos".

Acompañado por los funcionarios de su Gabinete, destacó además: "Hoy puedo decirles que hemos superado la prueba de fuego. Hemos salido del desierto. Gracias por confiar en el Gobierno. Esto no quiere decir que hayamos llegado a puerto. Pero si que podemos terminar el año con alivio y de que hemos dejado atrás lo peor. El futuro será cada vez mejor. Se vienen momentos felices en la Argentina".

Asimismo, el mandatario nacional enumeró algunas de las medidas aplicadas en materia de desregulación. "Hace un año teníamos una economía maniatada de regulaciones que le complicaban la vida a todos. Hoy eliminamos 800 normativas. Abrimos los cielos, desregular el transporte, eliminamos los precios máximos, habilitamos la competencia en el sector de medicamentos y el internet satelital. Hemos hecho la reforma estructural más grande de la historia, mucho más grande que la de Carlos Menem. Nos encontramos en la mitad superior de la tabla en el ranking de países. No vamos a parar hasta convertirnos en el país más libre del mundo. Queremos hacer 3.200 reformas estructurales más", explicó al respecto.

Y remarcó: "Hoy el mundo vuelve a posar su mirada en la Argentina. Inversores evalúan la posibilidad de volver a vivir aquí. Estados Unidos está diseñando su propio ministerio de Desregulación. Nos decían que no llegábamos a enero. Hoy estamos en diciembre. No querían que destaparamos sus curros. No nos vamos a ir a ningún lado. Ese es el problema de la casta. Necesitan que a los otros les vaya mal para que ellos les vaya bien. No piensan en otra cosa que explotar a la sociedad".