Comienza un nuevo fin de semana extra largo, con cuatro días de descanso. Y una de las dudas que suele surgir antes de cada feriado es cómo funcionarán los servicios de transporte público, así como los bancos y los distintos comercios.

El finde XXL se da porque este jueves 20 se conmemora el Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano, por lo que se celebra el Día de la Bandera. El viernes 21, en tanto, será un día no laborable con fines turísticos. Por lo que, si bien muchos aprovecharán para viajar por el país, quienes se queden deberán prestar atención a cómo será el cronograma de servicios.

Cómo funcionará el transporte público estos feriados

El funcionamiento de los colectivos depende de cada línea y empresa. Sin embargo, durante los feriados la frecuencia suele ser reducida, por lo que las distintas unidades pasan con un mayor lapso de tiempo en relación con los días de semana laborables.

Lo mismo ocurre con los trenes de la región metropolitana, cuya frecuencia es similar a la de los días domingo.

En tanto, los subtes comienzan sus recorridos más tarde y terminan más temprano. Todas las líneas empiezan a operar a las 8 de la mañana y finalizan en distintos horarios, según cada caso:

Línea A: San Pedrito 22:08; Casa Rosada 22:36.

Línea B: L.N. Alem 22:28; J.M. de Rosas/Villa Urquiza 22:00.

Línea C: Constitución 22:21; Retiro 22:34.

Línea D: Catedral 22:34; Congreso de Tucumán 22:01.

Línea E: Retiro 22:28; P. de los Virreyes/Eva Perón 21:56.

Línea H: Hospitales 22:51; Facultad de Derecho/J. Lanteri 22:29.

Premetro: Int. Saguier 21:00; Centro Cívico Lugano 21:32; Int. Saguier 20:47; Gral. Savio 21:19.

El subte comenzará a funcionar a las 8 en los feriados, mientras que el último tren partirá según cada línea

Cómo operan bancos, comercios y centros médicos

Con sólo dos días hábiles en toda la semana, los bancos estuvieron muy concurridos el martes y el miércoles. Es que, lógicamente, las sucursales permanecerán cerradas el jueves 20 y el viernes 21. De todas formas, podrá retirarse dinero a través de los cajeros automáticos. También seguirán funcionando normalmente los canales electrónicos.

En tanto, los hospitales y servicios de salud funcionarán como un día domingo, con guardias y atención de urgencias. No se darán turnos ni consultas que no sean urgentes. Por su parte, el SAME operará con normalidad.

Finalmente, los supermercados y comercios de barrio no se verán afectados por los feriados y operarán con los horarios habituales. Lógicamente, dependerá de cada empresa y el lugar: en las zonas turísticas, los horarios serán los normales.

De esta manera, ante la llegada de un nuevo fin de semana extra largo, es conveniente tener en cuenta los tiempos a la hora de viajar en transporte público y realizar los trámites bancarios antes de que lleguen los feriados.