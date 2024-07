Luego de la consagración de la Selección argentina en la Copa América, se volvió viral una entrevista con Emiliano Dibu Martínez en la que reveló parte de la clave de su éxito: se refirió a la importancia de la meditación, la psicología y la fortaleza mental.

El video fue compartido en redes sociales por la psicóloga deportiva Claudia Bizaglia, quien aseguró que el "compromiso y la disciplina son claves para alcanzar el sueño del fútbol profesional".

Selección argentina: las claves del éxito del Dibu Martínez

El video que compartió Bizaglia dura menos de un minuto y lleva por título: "La mente también juega mundiales". Durante unos segundos, el arquero de la Selección argentina deja algunas definiciones de cómo hizo para dejar atrás las frustraciones y poder triunfar.

"Siempre busco una excusa para superarme. Estoy 24/7 pensando en fútbol. Para mí, la fortaleza mental no es sólo 'qué bien ganaste un Mundial', sino que no tomo alcohol, no salgo de joda. Ya fui ganando desde que soy muy chico en esas cosas", señaló Martínez.

Y agregó: "Tengo una aplicación de meditación: no puedo dormir si no tengo la aplicación. Tengo mi psicólogo, antes y después de los partidos. Hace seis o siete años que estoy con él, desde que me fui a préstamo a España, que fue mi peor año como profesional".

"Estaba enojado con el mundo, conmigo mismo también, porque no lograba lo que yo quería. Y no poder lograr lo que yo quiero, que es jugar al fútbol, era la muerte para mí", señaló el Dibu, quien aseguró: "Pude ganar en la vida y pedir ayuda. Y me ayudó a crecer".

También destacó la importancia de haber logrado una carrera exitosa en el fútbol de Inglaterra: "No sólo para mí, sino también para ayudar a mi familia económicamente".

"Lo hago mejor si pienso en otro y no pienso en mí. Eso me lleva a ser el arquero que soy hoy en día", concluyó.

"El compromiso y la disciplina son esenciales"

Sobre este video es que Bizaglia, psicóloga deportiva, comentó que el "compromiso y disciplina son claves para alcanzar el sueño del fútbol profesional".

Emiliano Dibu Martínez se refirió a la importancia de la fortaleza mental para poder lograr los objetivos en el fútbol profesional

"Para vos que soñás con hacer del fútbol tu modo de vida, el compromiso y la disciplina son esenciales. No basta con tener talento; se necesita una dedicación constante y una ética de trabajo inquebrantable", sostuvo la profesional, en un mensaje dirigido a los más jóvenes que sueñan con jugar al fútbol.

Y agregó: "Cada día es una oportunidad para mejorar y acercarte un paso más a la meta. Aceptar los sacrificios, enfrentar los desafíos y mantenerte enfocado son aspectos cruciales en este camino".

"El camino no es fácil, pero con compromiso y disciplina, todo es posible. Recordá, cada esfuerzo cuenta y cada pequeño progreso te acerca más a tu sueño", concluyó.

En ese sentido, tal como señaló el Dibu Martínez, clave en la obtención de la Copa América, la fortaleza mental para lograr el éxito es fundamental.