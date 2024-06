En la primera rueda hábil de la semana, el dólar blue arranca este martes con una suba de veinticinco cinco pesos, a $1.305 en las cuevas del microcentro porteño, con lo que anota un nuevo máximo histórico. Sin embargo, en el segmento bursátil, el panorama luce más estable: el dólar contado con liquidación se negoció a $1.264; y el MEP se ofreció a $1.245.

En un contexto de cauteloso optimismo, el mercado ha recibido con brazos abiertos las recientes victorias políticas y económicas del Gobierno. La euforia, aunque contenida, refleja un cambio de rumbo que muchos inversores ven como un presagio de estabilidad y crecimiento potencial.

En este contexto, los analistas prevén que en la segunda quincena del mes habrá más calma cambiaria, aunque con volatilidad tipos serrucho.

En el mercado consideran que la anterior fue la mejor semana politica y económica para el Gobierno, que logró victorias en algunos frentes que habían causado incertidumbre entre los inversores: se aprobó la Ley Bases en el Senado; se llegó a un acuerdo con China para renovar el swap; y el FMI destrabó el desembolso demorado por u$s800 millones. A eso se suma la noticia positiva de que la inflación de mayo fue de 4,2%, la más baja desde enero de 2022.

El economista Federico Glustein dijo que el dólar informal "subió por expectativas", dado que tras la aprobación de la Ley de Bases en el Senado había bajado mucho, lo que "causó una mayor demanda e hizo subir nuevamente el precio". Además, el economista señaló que dado que el proyecto de ley vuelve a Diputados con cambios, entre ellos el rechazo al impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, "todavía falta disipar parte de la problemática de expectativas".

En este contexto, el Banco Central retomó la postura compradora, al registrar un saldo neto positivo de u$s82 millones por su intervención en el mercado cambiario y el stock de reservas brutas internacionales quedó cerca nuevamente de los u$s30.000 millones por el ingreso del desembolso de u$s800 millones del FMI tras la aprobación el jueves último por parte del directorio del organismo de la octava revisión de metas del acuerdo con Argentina.

De esta manera, la entidad monetaria arrancó en terreno positivo esta breve semana de dos ruedas luego de las ventas por u$s121 millones que había evidenciado el viernes último, el segundo rojo más elevado en la era de Javier Milei, y el undécimo resultado negativo desde su asunción. Y los analistas esperan que en la segunda quincena del mes se aceleren las liquidaciones de los exportadores.

Dólares paralelos: qué rumbo esperan para la segunda quincena

El operador Gustavo Quintana consideró que "la segunda quincena del mes parece presentarse con un escenario con menor tensión como consecuencia de la aprobación en el Senado de la Ley de Bases y la confirmación de la renovación del swap con China y la aprobación del FMI con su desembolso". Y estimó que "lo más probable es que se note menor sobre las cotizaciones de los dólares financieros".

El dólar blue subió este martes por encima de los $1.300

En sintonía, el analista financiero Gustavo Ber juzgó que "a partir del combo de noticias políticas y económicas recientes, los dólares financieros transitarán en calma la segunda quincena de junio".

De igual diagnóstico, el equipo de estrategia de PUENTE planteó que "la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal, al igual que la renovación del swap con China, son hitos que van a contribuir a la estabilidad financiera y de los dólares paralelos en las próximas semanas". No obstante, advirtió: "El gran driver para la brecha y las valuaciones es el ancla fiscal, que se mantiene como la piedra basal de todo el esquema. Lo fundamental es que gane solidez y visibilidad, y no se vea comprometida en los próximos meses".

En ese sentido, el mercado estará expectante de cómo quedará en Diputados el capítulo fiscal en relación al impuesto a las Ganancias, que es relevante para la recaudación, y Bienes Personales.

En cambio, el analista financiero Christian Buteler sostuvo que, tras la aprobación de la Ley de Bases, los dólares paralelos mostraron "una reacción lógica a la baja por una noticia que el mercado estaba esperando". Pero auguró: "Esto no cambia la tendencia de fondo que es alcista. De hecho, el blue volvió a subir el viernes y este martes. No por haber sido aprobada la Ley, vas a tener mañana un aluvión de entrada de dólares al país que tire abajo las cotizaciones de los dólares", auguró.

En ese sentido, alegó que "la Ley de Bases es un buen resultado para el mediano y largo plazo, pero en lo inmediato se sigue con los mismos desafíos, hay que consolidar la baja inflacionaria, que repunte la actividad, salir del cepo, ver cómo se renuevan los vencimientos de deuda en dólares el próximo año".

Dólares paralelos: ¿qué rango de valor esperan?

Para Buteler, los dólares paralelos "tendrán tendencia alcista, no con grandes saltos, sino que se seguirá moviendo tipo serrucho", y cree "seguramente terminarán el mes arriba de $1.300".

La aprobación de la Ley de Bases en el Senado traerá más estabilidad cambiaria en segunda quincena de junio

Por su parte, Maximiliano Ramírez, economista de Sur Americana Vision, aseguró que, tras la última baja de tasas, "el tipo de cambio encontró un nuevo escalón y se va a quedar en lo que queda de junio lateralizando entre $1.250 y $1.300".

A su juicio, hay dos factores que pueden incidir en el rumbo en la segunda quincena: el cobro del aguinaldo, y la liquidación de los exportadores, que a través del dólar blend influye en la cotización del Contado Con Liquidación.

"Puede haber un poco de demanda de aquellas persona que pueden ahorrar el aguinaldo, puede generar un poco de presión, aunque creo que la mayoría lo va a destinar a pagar deudas y a consumo. Por otro lado se espera una mejor liquidación, la cosecha debería empezar a entrar".

Asimismo, Ber estimó que con el combo de buenas noticias de la última semana, los dólares financieros "podrían aflojar hacia la zona de los $1.200, de la mano también de un mayor apetito por colocaciones en pesos a partir de tasas reales positivas, y un eventual repunte en las liquidaciones".

Glustein señaló que "falta todavía una parte de la Ley de Bases que es importante, el mercado todavía tiene algo de incertidumbre por lo que pueda pasar en Diputados, lo que le fija un piso a los dólares de $1.200.

El economista consideró que "vamos a tener todavía algo de volatilidad, el aguinaldo le puede agregar algo de demanda al dólar blue". A su criterio, "el valor de los dólares paralelos se va a terminar de definir a partir de la aprobación en Diputados". Si no hay sorpresas ahí, proyecta que el dólar blue podría rondar a fin de mes en $1.240, y el CCL entre $1.260 y $1.280.

El BCRA registró el viernes un saldo vendedor de u$s121 millones, el quinto de junio, y el undécimo en la era Milei

Reservas: ¿qué panorama esperan?

En el aspecto de reservas netas, el comunicado conjunto que sacaron el BCRA y el ministerio de Economías tras la aprobación de del FMI, se indicó que la entidad monetaria acumuló u$s9.000 millones de reservas netas al 31 de marzo, sobrecumpliendo la meta a esa fecha de u$s 6.000 millones. Y se precisó que hasta el jueves 13 de junio ese incremento alcanzaba los u$s 11.300 millones.

En ese marco se acordó elevar la meta del segundo trimestre de u$s 9.200 a u$s 10.900 millones, es decir u$s1.700 millones, sin afectar la meta anual (U$S 9,700 millones). Para los analistas es factible cumplir esa meta porque esperan que mejore la liquidación de los exportadores al despejarse la incertidumbre que había en el mercado sobre la renovación del swap con China y la llegada del desembolso, lo cual quita presión sobre las reservas.

Para la consultora Outlier el desembolso "es clave para que las reservas netas lleguen a valores no negativos en junio, dado que el mercado de cambios viene dando aportes magros". En cuanto a la liquidación de la cosecha gruesa, sostuvo que "estacionalmente junio baja versus mayo, pero este año viene todo atrasado unas semanas, con lo cual es probable que el pico de mayo se vea en junio o haya un pico compartido entre ambos meses".

Por su parte, los analistas de Facimex remarcaron que en el comunicado el BCRA y Economía se dejó en claro que "el gobierno tiene como objetivo la eliminación de los controles cambiarios, pero sin compromisos de fechas o medidas específicas, y que el equipo económico contempla avanzar en una mayor flexibilidad cambiaria siempre que no implique riesgos excesivos para la desaceleración inflacionaria y el fortalecimiento del balance del BCRA".

"Esto sugiere que el blend 80-20 no se eliminará necesariamente en julio, a contramano de lo estipulado en la séptima revisión".

Al respecto, en PUENTE advierten que "si se sostiene el blend es probable que el BCRA Central tenga que vender reservas durante el segundo semestre". Y afirman que "el cumplimiento de las metas de reservas en los próximos trimestres depende en buena medida depende de la eliminación o no del blend, que implica unos u$s1.000 millones de dólares mensuales de oferta de exportaciones".