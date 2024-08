El actor Pablo Echarri criticó en duros términos a Alberto Fernández, luego de que se conociera la denuncia en su contra por violencia de género, y además calificó la gestión del expresidente como "una mierda".

En una entrevista, reconoció que muchos militantes "fingieron demencia" a la hora de votar a Fernández, pese a que sabían quién era y las ideas que promulgaba.

En ese contexto, se viralizó en redes sociales una entrevista que Echarri dio en julio de 2019, luego de que se conociera la fórmula presidencial que encabezó el propio Alberto Fernández junto a Cristina Kirchner. En la nota, Echarri alabó al exmandatario y definió como una "jugada maestra" la decisión de Cristina de ir como vice.

Qué decía Pablo Echarri sobre Alberto Fernández en 2019

En julio de 2019 Pablo Echarri fue entrevistado por Jorge Rial en el programa Intrusos y, al ser consultado por la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner, señaló: "No voy a decir nada nuevo, creo que fue una jugada verdaderamente maestra. Pero absolutamente honesta. Lo que leyó Cristina era que el próximo Gobierno nacional popular no podía estar tan tirado a la izquierda. No podía tener ese nivel de enfrentamiento: lograr cambiar la realidad, sin un punto de vista tan confrontativo como había sido en los años anteriores".

Consultado sobre una de las declaraciones de por entonces de Alberto Fernández, de que el peronismo iba a "volver mejor", Echarri sostuvo: "Sin dudas. Creo que esa es la manera, si no, para qué. Si fuese volver por volver, quizá no me encontraría a mí en ese mismo espacio. No puedo ser hipócrita conmigo mismo. Si siento que ciertos personajes, o cierta mecánica, se repite de la misma forma de lo que fueron años anteriores, sería darse la cabeza contra la pared. Entonces, creo que no sería posible conseguir eso que tanto se busca".

"Creo, estoy convencido, de que la forma de abordar a una nueva versión de un gobierno nacional y popular, en el año 2019 en adelante, es verdaderamente gestionando política de otra manera. Y a mi me parece que Alberto, verdaderamente, es una cabeza en ese sentido. Que genera hacia afuera, y hacia adentro también, esa necesidad de diálogo y concertación, que es vital para poder construir ese país".

Uno de los panelistas le preguntó si, en caso de que se comprobase un acto de corrupción, votaría igual a ese espacio político. Y el actor aseguró: "Sí. Encapsularía el acto de corrupción, me desilusionaría o me entristecería, pero votaría al esquema político que sé que puede cambiar las cosas. No creo que haya un espacio, y una idea política, que pueda arribar al país que yo quiero, que no sea el Frente de Todos".

"No existe un sistema político impoluto. Es una utopía. Cuando alguien te habla de presentarte un sistema político libre de todo tipo de mal y corrupción, te está mintiendo", concluyó.

Las fuertes críticas de Pablo Echarri a Alberto Fernández tras la denuncia de Fabiola Yañez

En una entrevista reciente, Pablo Echarri fue muy crítico con Alberto Fernández: "Con la denuncia, con la salida a la luz de esta cuestión familiar del presidente, ha detonado no solamente en mí sino también en la enorme mayoría de compañeros y compañeras, el enorme disgusto que nosotros tenemos con la gestión de Alberto Fernández".

"Los peronistas somos bastante orgánicos y las críticas las hacemos puertas para adentro, sobre todo en los momentos de construcción y para no darle letra al adversario".

"Y más en momentos como estos, que dispara una situación tan aberrante, no solamente repudiamos y repudio en lo personal, sino aprovecho para decir toda la mierda que fue el gobierno de Alberto, con sus decisiones timoratas y conservadoras", disparó, sin pelos en la lengua.

En ese sentido, agregó, firme en su postura crítica con el gobierno anterior: "La denuncia es la frutilla de postre. La gestión de Alberto Fernández no sé si fue un hecho adrede, si fue el topo que se introdujo dentro de un sistema determinado para hacerlo colapsar. De hecho, él se jactó de ser el único que le dijo que no a la vicepresidenta y poner en primer lugar como un hecho valorable su enfrentamiento con Cristina Fernández de Kirchner".

"Nosotros sabíamos lo que se presentaba, teníamos esperanza, fingimos un poco de demencia a la hora de votar. Somos pragmáticos, pero sabemos a quién tenemos enfrente y sabíamos que no era la mejor opción. Lo expresábamos de forma privada y ahora lo estamos expresando de forma pública", agregó sobre los comicios de 2019.

Consultado por si Cristina Kirchner había tenido responsabilidad política en la asunción de Fernández, el marido de Nancy Dupláa fue tajante: "Sí, en la elección de Alberto, primero y principal. Uno podría decir que ella no está adentro de Alberto para ungirlo como el posible catalizador electoral, pero lo conocía más que nosotros".

Y recordó el momento en que él tuvo la oportunidad de dialogar con Alberto cuando se desempaña como Jefe de Gabinete: "Yo también lo conocí en momentos de gestión, cuando en el año 2005 le llevamos el proyecto de propiedad intelectual que luego firmó Néstor...".

"Cuando estaba haciendo El Conde de Montecristo le llevé una carpeta, porque se empezó a gestar un movimiento grande, y él fue el primero que la metió adentro de un cajón cuando recibió la visita de tres personas importantes del sector para que eso no sucediera. Luego Néstor se enteró y le dijo ´traeme la carpeta, es patético discutir lo indiscutible´, y firmó el decreto", subrayó Echarri.

Por su parte, el actor también se refirió al momento en que se produjo la asunción de Fernández como Presidente en 2019: "Esto es una intimidad aunque no de las mismas que se están revelando ahora, pero cuando asumió le hicimos un guiño y le dijimos ´Alberto, vos que fuiste tan importante en la gestión del derecho a la propiedad intelectual está todo esto para poder avanzar´. Y claramente nosotros sabíamos que Alberto no era un impulsor en materia de ajuste de derechos...".

"Y que, parafraseando a Guillermo Moreno, tenía una mirada un poco más socialdemócrata por decirlo de alguna forma, y bueno, lo corroboramos con el tiempo. Y esto lo único que hace es elevar la vara del asco, donde ya ni siquiera me guardo en decir las cosas que digo. Hasta ahora había como un cierto manto de piedad sobre el personaje, pero con esto que sucedió ese manto de piedad vuela por los aires", sentenció, en referencia a la denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez en contra del exmandatario.