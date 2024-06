Ni el Correo se salva de las retenciones bancarias: ¿se corta la correspondencia o encomiendas a ciertas provincias?

En el Acuerdo de ayer, la Corte Suprema de Justicia de Argentina falló a favor del Correo Oficial de la República Argentina S.A., suspendiendo temporalmente la aplicación de impuestos provinciales sobre su actividad postal en la provincia de Entre Ríos. Este fallo surge en respuesta a una acción declarativa de inconstitucionalidad presentada por la empresa contra la provincia, argumentando que los tributos locales pretendidos por la administración tributaria subnacional eran inconstitucionales y afectaban negativamente sus operaciones.

La controversia se originó cuando la provincia de Entre Ríos rechazó la solicitud del Correo Oficial de eximirlo de los impuestos sobre los Ingresos Brutos (IIBB), sellos e Inmobiliario. La situación se agravó debido a las retenciones y percepciones realizadas en las cuentas bancarias de la empresa, así como la suspensión provisional del registro de proveedores del Estado, fundamentada en un supuesto de morosidad.

Ante esta situación, el Correo Oficial argumentó que no podría estar alcanzado por ningún tributo provincial ya que la cuestión relativa al Correo Oficial es materia federal (arts. 4 y 75 inc. 4 CN). y se afectaban sus derechos adquiridos. El tribunal, apoyándose en precedentes y dictámenes anteriores, consideró que había fundamentos suficientes para la suspensión de los impuestos sobre ingresos brutos y de sellos mientras se resuelve el caso. Asimismo, reconoció el "peligro en la demora", señalando las consecuencias negativas que podría acarrear la ejecución de la pretensión fiscal de Entre Ríos, incluyendo la suspensión del registro de proveedores del Estado y la falta de cobro de facturas adeudadas.

Ni el Correo Argentino se salva de las retenciones bancarias

A distinta conclusión llego la Corte respecto a la medida cautelar respecto al impuesto inmobiliario, argumentando que toda vez que existía un juicio de ejecución fiscal contra el Correo, no se debía interferir en procesos judiciales ya existentes, toda vez que afectaría el adecuado respeto a las decisiones judiciales. La resolución ordena a la provincia de Entre Ríos abstenerse de realizar retenciones o percepciones por los impuestos cuestionados y de iniciar cualquier reclamo relacionado hasta que se dicte una sentencia definitiva.

El caso, aunque no novedoso, nos insta a no perder de vista como "estrella polar" de la tributación, no solo el concepto de capacidad contributiva, sino algo aún más fundamental: el diseño de nuestra constitución financiera en cuanto a las competencias tributarias, comenzando por el artículo 4 de la misma.

Finalmente, pone nuevamente en discusión los sistemas de retenciones y percepciones de ingresos brutos y sus efectos en la actividad diaria de las empresas.

Dra. Andrea Picasso y Dr. Lucas Rebecchi

Especialistas en Tributación