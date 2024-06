La Secretaría de Obras Públicas, a cargo de Luis Giovine, anticipó que, del total de las obras de infraestructura ya iniciadas previo a la asunción del presidente Javier Milei, solo serán refinanciadas un 15%. Es decir que, unos 2.700 proyectos quedarán inconclusos, a menos que las provincias decidan utilizar parte de su presupuesto para ejecutarlos.

Los detalles de la decisión que fue tomada por las concepciones del Jefe de Estado, quien ha sabido tildar a las obras públicas como un "curro del Estado", se dieron a conocer este martes en la Convención Anual de la Cámara de Construcción (Camarco), donde el secretario Giovine precisó que los contratos en "ejecución, neutralizados o paralizados" suman "poquito más de 2.700 obras".

"Hay obras en las que el Gobierno nacional no debe estar, son muy pequeñas, de municipios pequeños con baja capacidad de administración", justificó y se aventuró: "El Estado Nacional decidió apartarse de estas obras que son de jurisdicción municipal o provincial para enfocarse en obras estratégicas".

Pese a la justificación que minimiza la importancia e imponencia de las obras que no tendrán financiamiento del Estado, los municipios y provincias dieron un extenso listado de las afecciones que tendrán con esta medida.

Este mapa muestra la distribución de las obras que sí serán continuadas por el Estado Nacional

Obra pública: qué proyectos se freezan

En provincia de Buenos Aires, Nación tenía en ejecución 19 centros de aislamiento sanitario en penitenciarías distribuidos en 14 municipios bonaerenses; 20 obras de ampliación de las universidades públicas de Almirante Brown, Avellaneda, Bahía Blanca, Florencio Varela, Gral. San Martín, Hurlingham, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes y Tres de Febrero.

Además, también el sector de vialidad se vio afectado ya que, el Gobierno Nacional tenía en plan de construcción la repavimentación, reparación y/o ampliación de la Autopista RN 3 Cañuelas-Azul; Autopista RN 3 y 33, accesos a Bahía Blanca-Paso Urbano; Nueva Autopista Presidente Perón; Autopista RN 7 Luján-Junín; la continuación de la AU Buenos Aires-La Plata; la Ruta Nacional 226 Corredor Mar del Plata-Olavarría y la Ruta Nacional 8.

Recorte en obra pública: acueductos y viviendas

Puntualmente en Lomas de Zamora, territorio comandado por Federico Otermín, se encuentran 697 viviendas de programas del Estado que no serán terminadas: 243 en el Barrio Comac, 190 en el Barrio La Herradura y 264 en el Barrio Sebastián. Aunque las más destacables, según enumeró el intendente, son las obras que antes tenía a su cargo la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), que tenía programada la realización de redes cloacales, desagües y redes de saneamiento. Estas obras iban a alcanzar a 500.000 trabajadores.

El municipio de San Vicente informó que cuatro escuelas secundarias (la 9, 10, 12 y 13) a medio construir -ubicadas en el Barrio Eva Perón- no tendrán financiamiento de Nación, pese a que ya están casi terminadas.

De la misma forma, la Universidad de San Vicente (UNSaV) debió paralizar sus obras sin un programa de reactivación.

El Gobierno solo continuará el 15% de la obra pública con financiamiento del Estado Nacional

Obra pública: la postura de los gobernadores

Debido al "Pacto de Mayo" -que fue reprogramado para el mes de julio- algunos gobernadores no expusieron cuáles son las obras que sus provincias no tendrán para no generar roces innecesarios con el Presidente, aunque no todos tomaron esta decisión.

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, fue uno de los que expuso sin titubear un extenso listado de las obras con las que los vecinos no podrán beneficiarse. La reconstrucción de 14 puentes sobre el canal interprovincial con Santa Fe; 25 alcantarillados sobre caminos rurales y readecuación sobre canales del sudeste; obras de provisión de agua potable en Pampa de los Guanacos, Villa Silípica y en La Aurora.

Además, también faltará poner en funcionamiento una planta de agua potable en Bandera; así como los acueductos Lugones, Mailín Simbol, Nueva Francia, La Fortuna, el Bobadal y demás localidades. Al igual que en el territorio bonaerense, los santiagueños que adquirieron sus viviendas sociales no las recibirán, dado que un total de 3906 no se construirán.

Y, nuevamente, las rutas provinciales resultaron afectadas por la falta de presupuesto; en Santiago del Estero serán alcanzadas por la desfinanciación la Ruta 7, en Añatuya y Los Juríes; Ruta 3 en el tramo Bandera y Los Juríes; 5 y 92 en el tramo San Pablo - La Invernada y el tramo Amamá - Tintina, entre otras.

La gobernación de Tierra del Fuego informó que hay más de "30 obras referidas a la cuestión de saneamiento ambiental por ejemplo o cuestión vial" que fueron paralizadas por el desfinanciamiento de Nación. Según indicó la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, la reactivación de estos proyectos tendrá un costo de 30.000 millones de pesos de los que la provincia fueguina no dispone.